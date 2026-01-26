Tekstiilipesur SE 3 Compact Floor
Võimas ja energiasäästlik tekstiilipesur avaldab muljet tekstiilpindade (nt polstri) kiudude sügava puhastamisega, samuti kompaktse disaini ja süsteemi puhastusfunktsiooniga, mis hoiab seadet puhtana.
Sügavpuhastus kuni kiududeni ja kompaktne disain: SE 3 Compact Floor tekstiilipesur on võimas, energiasäästlik ja jääkidevaba lahendus tekstiilpindade puhastamiseks. Tänu kompaktsele disainile pole seadet mitte ainult lihtne käsitseda, vaid seda saab ka kompaktselt hoiustada. Mustus eemaldatakse kiiresti ja tõhusalt pehmelt mööblilt, vaipadelt ja porimattidelt. Pikk ja painduv imivoolik koos sisseehitatud pesuainevoolikuga tagab suure mugavuse ja paindlikkuse isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Uuenduslik 2-in1 pihustusotsik XXL koos pikendustorudega võimaldab keskmise suurusega vaipade mugavat püstist puhastamist. Pikk kaabel tagab maksimaalse liikumisulatuse. Kuna seadmel on praktilised hoiustamisvõimalused, on kõik tarvikud alati käepärast. Kaks-ühes paagisüsteem tagab, et kasutajad ei pea mustusega kokku puutuma. Ja kui puhastamine on lõpetatud, avaldab pihustuspuhastus veelgi muljet oma hügieenilise süsteemipuhastusfunktsiooniga, et vältida bakterite ja lõhnade teket. Sisaldab polstri pihustiga väljatõmbeotsikut, pihusti eemaldamise pilu otsikut ja pesuainet.
Omadused ja tulu
Tõestatud Kärcheri tehnoloogia optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseksPuhastamine sügavale tekstiilpindade kiududeni. Madal jääkniiskus tekstiilpindade kiireks kuivamiseks. Lihtne ja kiire puhastamine tänu tõhusale pihustuspuhastusmeetodile koos võimsa, kuid energiasäästliku mootoriga.
Spetsiaalselt välja töötatud tarvikud lihtsaks kiudude sügavuseks puhastamiseksUuenduslik 2-in-1 pihustiga väljatõmbeotsik XXL koos pikendustorudega võimaldab mugavalt puhastada keskmise suurusega vaipu. Saab kasutada ka otse käepideme peal polsterduse kiireks puhastamiseks. Polstri pihustiga väljatõmbeotsikut saab kasutada juurdunud mustuse kiireks ja lihtsaks puhastamiseks, samas kui pihusti eemaldamise praguotsik muudab kerge puhastamise eriti raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks. Pikk, väga painduv imemisvoolik lisab puhastamise mugavust.
Hügieeniline loputusfunktsioonPärast puhastamist puhastatakse seadet loputusfunktsiooni abil. See eemaldab jääkmustuse ja väldib bakterite kogunemisest tulenevat ebameeldivat lõhna. Võimaldab puhta seadme kohest salvestamist.
Ülikompaktne ruumisäästlik seade
- Paindlik, ka kitsastes või raskesti ligipääsetavates kohtades.
- Praktiline käepidemega seadme kiireks ja mugavaks transportimiseks.
- Seadme ruumisäästlik hoiustamine.
2 paagiga süsteem
- Puhtaveepaagi lihtne täitmine.
- Mugav määrdunud veepaagi eemaldamine ja tühjendamine ilma mustusega kokku puutumata.
Ülipaindlik 2-in-1 voolik
- Integreeritud pihustusvoolik lisab puhastamise mugavust.
- Pikk, väga painduv imemisvoolik lisab puhastamise mugavust.
- Pöördliigendiga voolikul veelgi suurema liikumisvabaduse tagamiseks.
Praktiline tarvikute ja voolikute hoiustamine
- Lihtne transportida vaid ühe käega – kõik kaasas olevad tarvikud ja vooliku saab paigutada otse seadmele.
- Kõik tarvikud on alati seadme küljes, nii et võite loota, et need on kasutuskohas olemas.
Panipaik väikeste tarvikute jaoks
- Praktiline ajutiseks ladustamiseks puhastamise ajal.
- Ideaalne käsnade, lappide ja muude väikeste osade jaoks.
Lihtne ja mugav käsitsemine
- Seadme sisse ja välja lülitamine on lihtne.
- Intuitiivne toimimine.
- Valmis koheseks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|500
|Tööraadius (m)
|6
|Puhta vee paagi maht (l)
|1,7
|Musta vee paagi maht (l)
|2,9
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Toitekaabel (m)
|3,6
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|450 x 225 x 260
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.9 m
- Tekstiilipesuri torud: 2 tk., 0.5 m, Plastmass
- 2-in-1 XXL tekstiilipeuri otsik
- Pehme mööbli otsiku pesemine: 88 mm
- Piluotsiku pesemine
- Pesuaine: Vaibapuhastusvahend RM 519, 100 ml
- Kaks-ühes mugavussüsteem: integreeritud tekstiilipesuri voolik
Seadmed
- Juhtmehoidik
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- 2 paagiga süsteem
- Vooliku ja lisatarvikute praktiline hoidik
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Süsteemi puhastusfunktsioon
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Polster
- Autoistmed
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.