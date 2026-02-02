Tekstiilipesur SE 3 Compact Shoe N1
Võimas ja energiasäästlik tekstiilipesur avaldab muljet tekstiilpindade (nt vaipade) kiudude sügava puhastamise ning kompaktse disaini ja süsteemipuhastusfunktsiooniga, mis hoiab seadme enda puhtana ja töökorras.
Sügavpuhastus kiududeni: tekstiilipesur SE 3 Compact Home Shoe N1 on võimas ja energiasäästlik lahendus tekstiilpindade puhastamiseks. Tänu oma kompaktsele disainile saab seadet ruumi kokkuhoiuks kokku panna, tagades kiire kasutusvalmiduse, kui seda vajatakse põhjalikuks ja mugavaks tekstiilpindade sügavpuhastuseks. Pehme mööbli ja vaipade pealt eemaldatakse mustus kiiresti ja tõhusalt. Paindlik imemisvoolik tagab kõrge mugavuse ja liikumisvabaduse. Kaasasoleva Shoe!Cleaneriga saab ka erinevat tüüpi spordijalatseid ja vabaajajalatseid kiiresti, põhjalikult ja liigselt märjaks tegemata puhastada. Tänu automaatsele vee imemisele puhastamise ajal kuivavad jalatsid kiiresti. Kuna seadmel on praktilised hoiustamisvõimalused, on kõik tarvikud alati käepärast. 2-in-1 paagisüsteem tagab, et kasutajad väldivad kokkupuudet mustusega. Ja kui puhastamine on lõpetatud, saab süsteemipuhastusfunktsiooniga ka seadme puhtaks, et vältida bakterite ja lõhnade teket. Komplektis Shoe!Cleaner ja looduslik pesuaine RM 519N.
Omadused ja tulu
Tõestatud Kärcheri tehnoloogia optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseksPuhastamine sügavale tekstiilpindade kiududeni. Madal jääkniiskus tekstiilpindade kiireks kuivamiseks. Lihtne ja kiire puhastamine tänu tõhusale pihustuspuhastusmeetodile koos võimsa, kuid energiasäästliku mootoriga.
Uuenduslik Shoe!Cleaner kingade optimaalseks puhastamiseksTilkadeta pealekandmine, sest puhastusprotsessi käigus imetakse vett automaatselt. Madal jääkniiskus kingade kiireks kuivamiseks. Süsteemi puhastusfunktsioon hoiab ära tarvikute määrdumise puhastamise ajal. Käed jäävad puhtaks ja tarvikud saab kohe pärast kasutamist ära panna.
Hügieeniline loputusfunktsioonPärast puhastamist puhastatakse seadet loputusfunktsiooni abil. See eemaldab jääkmustuse ja väldib bakterite kogunemisest tulenevat ebameeldivat lõhna. Võimaldab puhta seadme kohest salvestamist.
Ülikompaktne ruumisäästlik seade
- Paindlik, ka kitsastes või raskesti ligipääsetavates kohtades.
- Praktiline käepidemega seadme kiireks ja mugavaks transportimiseks.
- Seadme ruumisäästlik hoiustamine.
2 paagiga süsteem
- Puhtaveepaagi lihtne täitmine.
- Mugav määrdunud veepaagi eemaldamine ja tühjendamine ilma mustusega kokku puutumata.
Ülipaindlik 2-in-1 voolik
- Integreeritud pihustusvoolik lisab puhastamise mugavust.
- Pikk, väga painduv imemisvoolik lisab puhastamise mugavust.
- Pöördliigendiga voolikul veelgi suurema liikumisvabaduse tagamiseks.
Praktiline tarvikute ja voolikute hoiustamine
- Lihtne transportida vaid ühe käega – kõik kaasas olevad tarvikud ja vooliku saab paigutada otse seadmele.
- Kõik tarvikud on alati seadme küljes, nii et võite loota, et need on kasutuskohas olemas.
Panipaik väikeste tarvikute jaoks
- Praktiline ajutiseks ladustamiseks puhastamise ajal.
- Ideaalne käsnade, lappide ja muude väikeste osade jaoks.
Lihtne ja mugav käsitsemine
- Seadme sisse ja välja lülitamine on lihtne.
- Intuitiivne toimimine.
- Valmis koheseks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|500
|Tööraadius (m)
|5,8
|Puhta vee paagi maht (l)
|1,7
|Musta vee paagi maht (l)
|2,9
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Toitekaabel (m)
|3,6
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|450 x 225 x 260
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.9 m
- Pehme mööbli otsiku pesemine: 88 mm
- Piluotsiku pesemine
- Jalatsipuhastaja
- Pesuaine: Looduslik vaiba ja pehme mööbli puhastusvahend RM 519N, 1 l
- Kaks-ühes mugavussüsteem: integreeritud tekstiilipesuri voolik
Seadmed
- Juhtmehoidik
- 2 paagiga süsteem
- Vooliku ja lisatarvikute praktiline hoidik
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Süsteemi puhastusfunktsioon
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Polster
- Autoistmed
- Kingad/matkajalatsid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
