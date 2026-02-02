Sügavpuhastus kiududeni: tekstiilipesur SE 3 Compact Home Shoe N1 on võimas ja energiasäästlik lahendus tekstiilpindade puhastamiseks. Tänu oma kompaktsele disainile saab seadet ruumi kokkuhoiuks kokku panna, tagades kiire kasutusvalmiduse, kui seda vajatakse põhjalikuks ja mugavaks tekstiilpindade sügavpuhastuseks. Pehme mööbli ja vaipade pealt eemaldatakse mustus kiiresti ja tõhusalt. Paindlik imemisvoolik tagab kõrge mugavuse ja liikumisvabaduse. Kaasasoleva Shoe!Cleaneriga saab ka erinevat tüüpi spordijalatseid ja vabaajajalatseid kiiresti, põhjalikult ja liigselt märjaks tegemata puhastada. Tänu automaatsele vee imemisele puhastamise ajal kuivavad jalatsid kiiresti. Kuna seadmel on praktilised hoiustamisvõimalused, on kõik tarvikud alati käepärast. 2-in-1 paagisüsteem tagab, et kasutajad väldivad kokkupuudet mustusega. Ja kui puhastamine on lõpetatud, saab süsteemipuhastusfunktsiooniga ka seadme puhtaks, et vältida bakterite ja lõhnade teket. Komplektis Shoe!Cleaner ja looduslik pesuaine RM 519N.