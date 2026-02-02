Tekstiilipesur SE 4 Plus
Tekstiilipesur SE 4 Plus puhastab tekstiilpindu põhjalikult, et tagada puhtus kuni kiududeni. Ideaalne peredele, allergikutele ja koduloomadega peredele.
Sügavpuhastav mõju koos ergonoomilise disaini ja multifunktsionaalsusega: suure imemisvõimsusega SE 4 Plus tekstiilipesur tagab tekstiilide puhtuse kuni kiududeni välja. Kärcheri tekstiilipesurite tehnoloogia tagab parimad puhastustulemused: värske kraanivesi ja Kärcher Carpet Cleaner RM 519 pihustatakse surve all sügavale tekstiilkiududesse ning seejärel imetakse tolmuimejaga tagasi koos lahti tulnud mustusega – ideaalne peredele, allergikutele ja lemmiklooma omanikele. Seade on multifunktsionaalne 3-in-1 toode, mida saab kasutada ka märg- ja kuivtolmuimejana. Suur läbipaistev 4-liitrine puhtaveepaak on löögikindel ja eemaldatav, mistõttu on seda lihtne täita ja tühjendada. Sise imetud must vesi kogutakse anumasse. Kolm-ühes kandesang on loodud selleks, et muuta konteineri kandmine, avamine, sulgemine ja tühjendamine mugavaks. Kaasasolevaid tarvikuid saab ilusti seadme enda külge hoiustada. Seadet on pärast kasutamist lihtne puhastada, et tagada toote pikk kasutusiga.
Omadused ja tulu
Tõestatud Kärcheri tehnoloogia optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseksPuhastamine sügavale tekstiilpindade kiududeni. Lihtne ja kiire puhastamine tõhusa pihustuspuhastusmeetodiga. Madal jääkniiskus tekstiilpindade kiireks kuivamiseks.
Eemaldatav puhta vee paakPuhtaveepaaki on lihtne täita ja tühjendada, ilma et oleks vaja tekstiilipesurit avada. Löögikindel ja poolläbipaistev konteiner tagab pika eluea. Puhtaveepaak käib lihtsasti seadme külge.
Ülipaindlik 2-in-1 voolikIntegreeritud pihustusvoolik lisab puhastamise mugavust. Pikk, väga painduv imemisvoolik lisab puhastamise mugavust. Lukustusfunktsiooniga käepide pidevaks pihustamiseks suurte tekstiilpindade puhastamisel.
Multifunktsionaalne 3-in-1 toode
- Mitmekülgselt kasutatav nii tekstiilpindade pihusti eemaldamiseks kui ka vaipade ja kõvade põrandate märg- ja kuivtolmuimemiseks õigete tarvikutega.
Mugav kolm-ühes kandesang
- Mugav kanda ning konteinerit avada, sulgeda ja tühjendada.
Ergonoomilised tarvikud pihustite eemaldamiseks, märg- ja kuivtolmuimemiseks
- Lisatarvikute lihtne kinnitamine ja eemaldamine ühe klõpsuga.
- Ergonoomiline tekstiilipesuri põrandaotsik suurte vaipkattega alade jaoks.
- Kasutatav mitmekülgselt koos laia valiku tarvikutega märg- ja kuivtolmuimemiseks, nagu näiteks kõvadel põrandatel ja vaipadel kasutamiseks mõeldud põrandaotsik, ning ühildub ka suure valiku tarvikutega märg- ja kuivtolmuimejatele.
Aksessuaaride praktilised hoiuvõimalused
- Lisatarvikuid ja voolikut saab mugavalt paigutada seadme korpusele ja väikesele hoiuriiulile. See hoiab kõik korras ja tagab, et see on alati käepärast, kus iganes vaja.
- Käepärane riiul seadmel käsnade, lappide ja muude väikeste esemete hoidmiseks puhastamise ajal.
- Praktiline kaablikonks toitekaabli hoiustamise hõlbustamiseks.
Tugev seadme korpus ja löögikindel puhtaveepaak
- Ehitatud kestma.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Töölaius (mm)
|227
|Puhta vee paagi maht (l)
|4
|Musta vee paagi maht (l)
|4
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Toitekaabel (m)
|6
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|430 x 385 x 535
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
¹⁾ Kehtib eranditult tekstiilipesuri rakenduse kohta.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Tekstiilipesuri torud: 2 tk., 0.5 m, Plastmass
- Põrandaotsik kõva pinna tarvikuga: 227 mm
- Pehme mööbli otsiku pesemine: 88 mm
- Piluotsiku pesemine
- Märg- ja kuivtolmuimeja põrandaotsik: Klambrid kasutamiseks kõvadel põrandatel ja vaipadel
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Vahtfiltri element
- Pesuaine: Vaibapuhastusvahend RM 519, 1 l
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
- Kaks-ühes mugavussüsteem: integreeritud tekstiilipesuri voolik
Seadmed
- Vastupidav põrkeraud
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Polsterdatud mööbel
- Vaibad
- Autoistmed
- Kodutekstiilid, nt. kardinad või padjakatted
- Madratsid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.