Sügavpuhastav mõju koos ergonoomilise disaini ja multifunktsionaalsusega: suure imemisvõimsusega SE 4 Plus tekstiilipesur tagab tekstiilide puhtuse kuni kiududeni välja. Kärcheri tekstiilipesurite tehnoloogia tagab parimad puhastustulemused: värske kraanivesi ja Kärcher Carpet Cleaner RM 519 pihustatakse surve all sügavale tekstiilkiududesse ning seejärel imetakse tolmuimejaga tagasi koos lahti tulnud mustusega – ideaalne peredele, allergikutele ja lemmiklooma omanikele. Seade on multifunktsionaalne 3-in-1 toode, mida saab kasutada ka märg- ja kuivtolmuimejana. Suur läbipaistev 4-liitrine puhtaveepaak on löögikindel ja eemaldatav, mistõttu on seda lihtne täita ja tühjendada. Sise imetud must vesi kogutakse anumasse. Kolm-ühes kandesang on loodud selleks, et muuta konteineri kandmine, avamine, sulgemine ja tühjendamine mugavaks. Kaasasolevaid tarvikuid saab ilusti seadme enda külge hoiustada. Seadet on pärast kasutamist lihtne puhastada, et tagada toote pikk kasutusiga.