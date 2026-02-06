Tekstiilipesur SE 4001 Plus
Märgpuhastusmasin SE 4001 Plus (märgpuhasti) koos täiendava märgpuhastusotsikuga polstri puhastamiseks. Tekstiilpindade hügieeniliseks puhastamiseks. Ideaalne allergikutele ja lemmikloomadega majapidamistele
Märgpuhastusmasina mudel SE 4001 puhastab sügavalt kiudude vahelt tekstiilpindu, nt. vaipu, polsterdatud/pehmet mööblit, tekstiilkattega treppe, madratseid, seinakatteid, autoistmeid jne ja sobib ideaalselt allergikutele ja lemmikloomadega majapidamistele. Masinaga kaasasoleva polstrite puhastamiseks mõeldud pihustiotsiku saab ühendada käepidemega kaasasoleva adapteriga. Märgpuhastamisel pihustatakse vesi ja vaibapuhastusvahend Kärcher RM 519 sügavale tekstiilpinda ja eemaldatakse koos lahustunud mustusega. Tänu uuenduslikule otsikutehnikale kuivavad puhastatud pinnad poole kiiremini. Muud omadused: 4-liitrine puhta vee paak (eemaldatav, löögikindel ja poolläbipaistev), kolm-ühes käepide konteineri hõlpsaks teisaldamiseks, avamiseks, sulgemiseks ja tühjendamiseks, nöörihaak ja praktiline tarvikute hoiukoht konteineril. Märja ja kuiva vaakumotsikuga (klambritega), piluotsikuga, polstriotsikuga ja paberfiltrikotiga saab masinat kasutada ka mitmeotstarbelise tolmuimejana.
Omadused ja tulu
Kärcheri düüside tehnoloogiaVähendab puhastatud pindade kuivamisaega 50% võrra.
Eemaldatav puhta vee paakLihtne täita ja tühjendada seadet avamata. Põrutuskindel ja poolläbipaistev konteiner. Puhta vee paak, mida on lihtne masina külge kinnitada.
Kolm-ühes kandesangVõimaldab konteinerit mugavalt kanda, avada, sulgeda ja tühjendada.
Kaablikonks
- kaabli hoiusektsioon.
Lisatarvikute hoiustamise võimalus konteineril
- Praktiline hoidik kõikidele lisaseadmetele.
Tugev plastkonteiner ja löögikindel puhta vee paak
- Ehitatud kestma.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|70
|Vaakum (mbar/kPa)
|210 / 21
|Pumba võimsus (W)
|max. 40
|Sisendvõimsuse turbiin/pump (W)
|max. 1400 / max. 40
|Töölaius (mm)
|230
|Puhta vee paagi maht (l)
|4
|Musta vee paagi maht (l)
|4
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Pihustusmäär (l/min)
|1
|Pihustusrõhk (bar)
|1
|Toitekaabel (m)
|7,5
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|441 x 386 x 480
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
Scope of supply
- Tekstiilipesuri torud: 2 tk., 0.5 m, Plastmass
- Põrandaotsik kõva pinna tarvikuga: 230 mm
- Pehme mööbli otsiku pesemine: 110 mm
- Märg- ja kuivtolmuimeja põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Vahtfiltri element
- Pesuaine: Vaibapuhastusvahend RM 519, 100 ml
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
Seadmed
- Vastupidav põrkeraud
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Polster
- Madratsid
- Tekstiilid
- Autoistmed
