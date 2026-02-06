Märgpuhastusmasina mudel SE 4001 puhastab sügavalt kiudude vahelt tekstiilpindu, nt. vaipu, polsterdatud/pehmet mööblit, tekstiilkattega treppe, madratseid, seinakatteid, autoistmeid jne ja sobib ideaalselt allergikutele ja lemmikloomadega majapidamistele. Masinaga kaasasoleva polstrite puhastamiseks mõeldud pihustiotsiku saab ühendada käepidemega kaasasoleva adapteriga. Märgpuhastamisel pihustatakse vesi ja vaibapuhastusvahend Kärcher RM 519 sügavale tekstiilpinda ja eemaldatakse koos lahustunud mustusega. Tänu uuenduslikule otsikutehnikale kuivavad puhastatud pinnad poole kiiremini. Muud omadused: 4-liitrine puhta vee paak (eemaldatav, löögikindel ja poolläbipaistev), kolm-ühes käepide konteineri hõlpsaks teisaldamiseks, avamiseks, sulgemiseks ja tühjendamiseks, nöörihaak ja praktiline tarvikute hoiukoht konteineril. Märja ja kuiva vaakumotsikuga (klambritega), piluotsikuga, polstriotsikuga ja paberfiltrikotiga saab masinat kasutada ka mitmeotstarbelise tolmuimejana.