Sügavpuhastav mõju koos ergonoomilise disaini ja multifunktsionaalsusega: atraktiivse disainiga tekstiilipesur SE 5 tagab hügieenilise puhastuse paljudel tekstiilpindadel, nagu vaibad, polster ja pehme mööbel, vaipkattega trepid, madratsid, autoistmed ja turvatoolid. Kärcheri tekstiilipesu tehnoloogia tagab parimad puhastustulemused: värske kraanivesi ja Kärcher Carpet Cleaner RM 519 pihustatakse surve all sügavale tekstiilkiududesse ning seejärel imetakse tolmuimejaga tagasi koos lahti tulnud mustusega – ideaalne peredele, allergikutele ja lemmikloomadega leibkondadele. SE 5 on multifunktsionaalne kolm-ühes masin, mida saab kasutada ka täieõigusliku märg- ja kuivtolmuimejana koos selle laia lisatarvikute valikuga. Muud varustuse omadused: 2-paagi süsteem eemaldatava värske ja musta vee paagiga, ergonoomiline kandesang lihtsaks transportimiseks ja praktiline tarvikute hoidmine seadmel. Pärast kasutamist on seadet lihtne puhastada, et tagada toote pikk kasutusiga.