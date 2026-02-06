Tekstiilipesur SE 5 Upholstery
Tekstiilipesur SE 5 muudab tekstiilpindade, näiteks vaipade või polstri puhastamise lihtsaks, tagades hügieenilise puhtuse sügavalt kiudude vahelt. Ideaalne peredele, allergikutele ja lemmikloomadega majapidamistele.
Sügavpuhastav toime kombineerituna ergonoomilise disaini ja multifunktsionaalsusega: tekstiilipesur SE 5 tagab oma atraktiivse disainiga hügieenilise puhtuse paljudel tekstiilpindadel, nagu vaipkatted, polstrid ja pehme mööbel, vaibad, vaipkattega trepid, madratsid, seinakatted ja autoistmed. Kärcheri järeleproovitud tekstiilipesu-tehnoloogia tagab parimad puhastustulemused: puhas kraanivesi ja Kärcheri vaibapuhastusvahend RM 519 pihustatakse survega sügavale tekstiilikiududesse ning imetakse seejärel koos lahtitulnud mustusega uuesti sisse – ideaalne peredele, allergikutele ja lemmikloomadega majapidamistele. SE 5 on multifunktsionaalne 3-ühes toode, mida saab tänu laiale tarvikuvalikule kasutada ka täisväärtusliku märg- ja kuivimurina. Täiendavad varustusomadused: 2-paagi süsteem eemaldatava puhta ja musta vee paagiga, ergonoomiline kandesang lihtsaks transportimiseks ja praktiline tarvikute hoiustamine seadmel. Pärast kasutamist on seadet lihtne puhastada, mis tagab toote pika tööea.
Omadused ja tulu
Tõestatud Kärcheri tehnoloogia optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseksPuhastamine sügavale tekstiilpindade kiududeni. Tõhus tekstiilipesu tehnoloogia kiireks ja vaevatuks puhastamiseks. Madal jääkniiskus tekstiilpindade kiireks kuivamiseks.
Lihtsalt kasutatav 2-paagiga süsteemKaks eraldi paaki värske ja musta vee jaoks ning kandesang. Mugav määrdunud veepaagi eemaldamine ja tühjendamine ilma mustusega kokku puutumata.
Ülipaindlik 2-in-1 voolikIntegreeritud pihustusvoolik lisab puhastamise mugavust. Pikk, väga painduv imemisvoolik lisab puhastamise mugavust. Lukustusfunktsiooniga käepide pidevaks pihustamiseks suurte tekstiilpindade puhastamisel.
Multifunktsionaalne 3-in-1 toode
- Mitmekülgselt kasutatav nii tekstiilpindade pihusti eemaldamiseks kui ka vaipade ja kõvade põrandate märg- ja kuivtolmuimemiseks õigete tarvikutega.
Ergonoomilised tarvikud pihustite eemaldamiseks, märg- ja kuivtolmuimemiseks
- Lisatarvikute lihtne kinnitamine ja eemaldamine ühe klõpsuga.
- Ergonoomiline põrandaotsik muudab isegi suurte vaibadega kaetud alade puhastamise mugavaks.
- Kasutatav mitmekülgselt koos laia valiku lisatarvikutega märg- ja kuivtolmuimemiseks. Nagu näiteks lülitatav kuivtolmuimeja põrandaotsik. Ühildub ka suure valiku tarvikutega märg- ja kuivtolmuimejatele.
Aksessuaaride praktilised hoiuvõimalused
- Lisatarvikuid ja pihusti eemaldamise voolikut saab seadmesse paigutada – kõik on korras ja alati käepärast, kus iganes vaja.
Probleemideta puhastamine lameda volditud filtriga
- Non-stop märg- ja kuivtolmuimeja, filtri vahetamiseks pole vaja puhastamist katkestada.
- Põhjalik tolmuimemine koos hea tolmueemaldusega.
- Eraldi filtriklapp mugavaks ja kiireks filtri eemaldamiseks ilma mustusega kokku puutumata.
Probleemideta puhastamine lameda volditud filtriga
- Lihtsaks käsitsemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Muudab pihustuspuhasti transportimise imelihtsaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Töölaius (mm)
|227
|Puhta vee paagi maht (l)
|4
|Musta vee paagi maht (l)
|4
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Toitekaabel (m)
|6
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Tekstiilipesuri torud: 2 tk., 0.5 m, Plastmass
- Põrandaotsik kõva pinna tarvikuga: 227 mm
- Pehme mööbli otsiku pesemine: 88 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kuivtolmuimeja põrandaotsik: Lülitatav
- Polstriotsik
- Lapik kurdfilter: Standard
- Pesuaine: Vaibapuhastusvahend RM 519, 100 ml
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
- Kaks-ühes mugavussüsteem: integreeritud tekstiilipesuri voolik
Seadmed
- Vooliku ja lisatarvikute praktiline hoidik
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Polsterdatud mööbel
- Vaibad
- Autoistmed
- Kodutekstiilid, nt. kardinad või padjakatted
- Madratsid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.