Sügavpuhastav toime kombineerituna ergonoomilise disaini ja multifunktsionaalsusega: tekstiilipesur SE 5 tagab oma atraktiivse disainiga hügieenilise puhtuse paljudel tekstiilpindadel, nagu vaipkatted, polstrid ja pehme mööbel, vaibad, vaipkattega trepid, madratsid, seinakatted ja autoistmed. Kärcheri järeleproovitud tekstiilipesu-tehnoloogia tagab parimad puhastustulemused: puhas kraanivesi ja Kärcheri vaibapuhastusvahend RM 519 pihustatakse survega sügavale tekstiilikiududesse ning imetakse seejärel koos lahtitulnud mustusega uuesti sisse – ideaalne peredele, allergikutele ja lemmikloomadega majapidamistele. SE 5 on multifunktsionaalne 3-ühes toode, mida saab tänu laiale tarvikuvalikule kasutada ka täisväärtusliku märg- ja kuivimurina. Täiendavad varustusomadused: 2-paagi süsteem eemaldatava puhta ja musta vee paagiga, ergonoomiline kandesang lihtsaks transportimiseks ja praktiline tarvikute hoiustamine seadmel. Pärast kasutamist on seadet lihtne puhastada, mis tagab toote pika tööea.