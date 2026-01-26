Tekstiilipesur SE 6 Signature Line
SE 6 Signature Line tekstiilipesur puhastab põhjalikult tekstiilpinnad, tagades puhtuse kuni kiududeni. Ideaalne peredele, allergikutele ja koduloomadega peredele.
Ainult meie kõige uuenduslikumad ja võimsamad tooted kannavad tehnoloogiapioneeri ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri allkirja. Lisaks kirjale kui eksklusiivsele disainielemendile on SE 6 Signature Line tekstiilipesuril muljetavaldav puhastusjõudlus ja eriti lai valik tarvikuid. Ahvatleva taganttõstetava disainiga seade tagab hügieenilise puhtuse paljudel tekstiilpindadel. Kärcheri katsetatud tekstiilipesu tehnoloogia tagab parimad puhastustulemused: värske kraanivesi ja Kärcher Carpet Cleaner RM 519 pihustatakse surve all sügavale tekstiilkiududesse ning seejärel imetakse tolmuimejaga tagasi koos lahti tulnud mustusega – ideaalne peredele, allergikutele ja lemmikloomadega leibkondadele. SE 6 Signature Line on multifunktsionaalne kolm-ühes toode, mida saab koos tarvikutega kasutada ka täisväärtusliku märg- ja kuivtolmuimejana. Muud varustuse omadused: 2-paagi süsteem eemaldatava värske ja musta vee paagiga, ergonoomiline kandesang lihtsaks transportimiseks ja praktiline tarvikute hoidmine seadmel. Pärast kasutamist on seadet lihtne puhastada, et tagada toote pikk kasutusiga.
Omadused ja tulu
Signature Line'i eelisedFirma asutaja Alfred Kärcheri signatuur märgib toodet kui parimat Kärcheri seadet omas kategoorias. Muude eksklusiivsete eeliste hulka kuuluvad rakenduste tugi ja pikendatud garantii. Vaipkattega põrandate puhastamise paremaks juhtimiseks saab torudele kinnitada eksklusiivse ergonoomilise tugikäepideme.
Tõestatud Kärcheri tehnoloogia optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseksPuhastamine sügavale tekstiilpindade kiududeni. Lihtne ja kiire puhastamine tõhusa pihustuspuhastusmeetodiga. Madal jääkniiskus tekstiilpindade kiireks kuivamiseks.
Lihtsalt kasutatav 2-paagiga süsteemKaks eraldi paaki värske ja musta vee jaoks ning kandesang. Mugav määrdunud veepaagi eemaldamine ja tühjendamine ilma mustusega kokku puutumata.
Ülipaindlik 2-in-1 voolik
- Integreeritud pihustusvoolik lisab puhastamise mugavust.
- Pikk, väga painduv imemisvoolik lisab puhastamise mugavust.
- Lukustusfunktsiooniga käepide pidevaks pihustamiseks suurte tekstiilpindade puhastamisel.
Multifunktsionaalne 3-in-1 toode
- Mitmekülgselt kasutatav nii tekstiilpindade pihusti eemaldamiseks kui ka vaipade ja kõvade põrandate märg- ja kuivtolmuimemiseks õigete tarvikutega.
Ergonoomiline tugikäepide
- Eksklusiivne käepide muudab suurte tekstiilpindade puhastamise pihustuseemalduse abil mugavaks ja lihtsaks.
- Reguleeritava kõrgusega: käepideme asendit saab individuaalselt reguleerida vastavalt kasutaja pikkusele.
- Mugav kahe käega töötamine.
Ergonoomilised tarvikud pihustite eemaldamiseks, märg- ja kuivtolmuimemiseks
- Lisatarvikute lihtne kinnitamine ja eemaldamine ühe klõpsuga.
- Mugav pealekandmine tänu ergonoomilisele põrandaotsikule, mida kasutatakse koos tugikäepidemega suurte vaipkattega alade jaoks.
- Kasutatav mitmekülgselt koos laia valiku lisatarvikutega märg- ja kuivtolmuimemiseks. Nagu näiteks lülitatav kuivtolmuimeja põrandaotsik. Ühildub ka suure valiku tarvikutega märg- ja kuivtolmuimejatele.
Aksessuaaride praktilised hoiuvõimalused
- Lisatarvikuid ja pihusti eemaldamise voolikut saab seadmesse paigutada – kõik on korras ja alati käepärast, kus iganes vaja.
Probleemideta puhastamine lameda volditud filtriga
- Non-stop märg- ja kuivtolmuimeja, filtri vahetamiseks pole vaja puhastamist katkestada.
- Põhjalik tolmuimemine koos hea tolmueemaldusega.
- Eraldi filtriklapp mugavaks ja kiireks filtri eemaldamiseks ilma mustusega kokku puutumata.
Atraktiivne disain suurte nuppude, käepäraste keeratavate lukkude ja ergonoomilise kujuga kandesangaga
- Lihtsaks käsitsemiseks.
- Muudab pihustuspuhasti transportimise imelihtsaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Töölaius (mm)
|227
|Puhta vee paagi maht (l)
|4
|Musta vee paagi maht (l)
|4
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Toitekaabel (m)
|6
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Tekstiilipesuri torud: 2 tk., 0.5 m, Plastmass
- Põrandaotsik kõva pinna tarvikuga: 227 mm
- Pehme mööbli otsiku pesemine: 88 mm
- Piluotsiku pesemine
- Pragude puhastamise otsik
- Kuivtolmuimeja põrandaotsik: Lülitatav
- Polstriotsik
- Lapik kurdfilter: Standard
- Pesuaine: Vaibapuhastusvahend RM 519, 1 l
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
- Kaks-ühes mugavussüsteem: integreeritud tekstiilipesuri voolik
Seadmed
- Tugikäepide
- 2 paagiga süsteem
- Vooliku ja lisatarvikute praktiline hoidik
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Polsterdatud mööbel
- Vaibad
- Autoistmed
- Kodutekstiilid, nt. kardinad või padjakatted
- Madratsid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
