Ainult meie kõige uuenduslikumad ja võimsamad tooted kannavad tehnoloogiapioneeri ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri allkirja. Lisaks kirjale kui eksklusiivsele disainielemendile on SE 6 Signature Line tekstiilipesuril muljetavaldav puhastusjõudlus ja eriti lai valik tarvikuid. Ahvatleva taganttõstetava disainiga seade tagab hügieenilise puhtuse paljudel tekstiilpindadel. Kärcheri katsetatud tekstiilipesu tehnoloogia tagab parimad puhastustulemused: värske kraanivesi ja Kärcher Carpet Cleaner RM 519 pihustatakse surve all sügavale tekstiilkiududesse ning seejärel imetakse tolmuimejaga tagasi koos lahti tulnud mustusega – ideaalne peredele, allergikutele ja lemmikloomadega leibkondadele. SE 6 Signature Line on multifunktsionaalne kolm-ühes toode, mida saab koos tarvikutega kasutada ka täisväärtusliku märg- ja kuivtolmuimejana. Muud varustuse omadused: 2-paagi süsteem eemaldatava värske ja musta vee paagiga, ergonoomiline kandesang lihtsaks transportimiseks ja praktiline tarvikute hoidmine seadmel. Pärast kasutamist on seadet lihtne puhastada, et tagada toote pikk kasutusiga.