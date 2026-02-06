Tänu akutoitele tagab universaalne tolmuimeja WD 1 Compact maksimaalse liikumisvabaduse, sest seadet pole vaja ühendada vooluvõrku ning see on väga kerge ja kompaktne. Olenevalt kasutatavast 18 V akust (aku ei kuulu tarnekomplekti), võib mitmeotstarbeline tolmuimeja töötada 10−20 minutit. Tolmuimejal WD 1 Compact Battery on ka vastupidav seitsmeliitrine plastmasskonteiner, samuti kassettfilter kuiva ja märja mustuse mugavaks imemiseks ilma filtrit vahetamata. Seadme muud omadused on voolu optimeerimisega imivoolik ja spetsiaalsed lisatarvikud, nagu pragude ja polstri puhastamise otsakud, mis aitavad olulisel määral kaasa mustuse optimaalsele eemaldamisele ja tagavad laitmatu puhtuse ka autosalongide puhastamisel. Veel üks praktiline detail on elastne kummilint, mida kasutatakse imivooliku korralikuks kinnitamiseks oma kohale. Kompaktne akutoitel tolmuimeja WD 1 Compact Battery muudab puhastamise naudingus tänu täiendavatele funktsioonidele nagu näiteks puhumisfunktsioon, lukustussüsteem Pull & Push, ergonoomiline kandesang ja lisatarvikute hoidmise lahendus. Ja tänu ühilduvusele 18 V akuplatvormiga, saab akutoitel tolmuimejas WD 1 Battery Power kasutada ka teisi 18 V Battery Power akusid.