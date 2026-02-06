Akuga vee- ja tolmuimeja WD 1 Compact Battery
Sõltumatu ja universaalne: kompaktne akutoitel mitmeotstarbeline tolmuimeja WD 1 Compact Battery, mis põhineb 18 V akuplatvormil ning on varustatud spetsiaalsete lisatarvikutega autosalongide puhastamiseks. Aku ei kuulu komplekti.
Tänu akutoitele tagab universaalne tolmuimeja WD 1 Compact maksimaalse liikumisvabaduse, sest seadet pole vaja ühendada vooluvõrku ning see on väga kerge ja kompaktne. Olenevalt kasutatavast 18 V akust (aku ei kuulu tarnekomplekti), võib mitmeotstarbeline tolmuimeja töötada 10−20 minutit. Tolmuimejal WD 1 Compact Battery on ka vastupidav seitsmeliitrine plastmasskonteiner, samuti kassettfilter kuiva ja märja mustuse mugavaks imemiseks ilma filtrit vahetamata. Seadme muud omadused on voolu optimeerimisega imivoolik ja spetsiaalsed lisatarvikud, nagu pragude ja polstri puhastamise otsakud, mis aitavad olulisel määral kaasa mustuse optimaalsele eemaldamisele ja tagavad laitmatu puhtuse ka autosalongide puhastamisel. Veel üks praktiline detail on elastne kummilint, mida kasutatakse imivooliku korralikuks kinnitamiseks oma kohale. Kompaktne akutoitel tolmuimeja WD 1 Compact Battery muudab puhastamise naudingus tänu täiendavatele funktsioonidele nagu näiteks puhumisfunktsioon, lukustussüsteem Pull & Push, ergonoomiline kandesang ja lisatarvikute hoidmise lahendus. Ja tänu ühilduvusele 18 V akuplatvormiga, saab akutoitel tolmuimejas WD 1 Battery Power kasutada ka teisi 18 V Battery Power akusid.
Omadused ja tulu
18 V Battery Power vahetatav akuVõimaldab töötada ilma toiteallikata, tagades nii maksimaalse liikumisvabaduse. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Ühildub kõigi Kärcheri 18 V Battery Power aku platvormi seadmetega.
Kompaktse disainiga kantav seadeIndividuaalne ja paindlik kasutamine. Mugav transportida.
Spetsiaalne padrunfilterMärg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Eritarvikud autosalongi puhastamiseks
- Sobib ideaalselt autosalongi puhastamiseks.
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Praktiline voolikuhoidik
- Imemisvooliku lihtne kinnitamine transpordiks, kasutades kummilinti.
Praktiline tarvikute hoiustamine
- Ruumisäästlik, kindel ja lihtsasti juurdepääsetav tarvikuhoidik.
Lukustussüsteem "Pull & Push"
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet mugavalt transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|250
|Imemisvõimsus (W)
|60
|Vaakum (mbar)
|max. 85
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 22
|Konteineri maht (l)
|7
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 10 (2,5 Ah) / u. 20 (5,0 Ah)
|Helirõhutase (dB(A))
|64
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 1.2 m
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Paberfiltrikott: 1 tk., Kahekihiline
Seadmed
- Puhuri funktsioon
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Autosalongid
- Haagissuvilad / matkaautod
- Koduaia ümbruse alad
- Kuurid
- Vedelikud
- Töökoda
- Hobiruumid
