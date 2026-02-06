Akuga vee- ja tolmuimeja WD 3 Battery
Piiranguteta tolmuimemine: akutoitel mitmeotstarbelisel 36 V Battery Power platvormiga tolmuimejal WD 3 on universaalsed tarvikud, mis võimaldavad seda kasutada nii tavalise, kui ka käsitolmuimejana. Aku on saadaval eraldi.
Akutoitel tolmuimeja WD 3 on sama funktsionaalne kui juhtmega mitmeotstarbeline tolmuimeja, kuid seda ei pea ühendama toitevõrguga. Sõltuvalt akust on aku tööaeg 15 kuni 30 minutit (aku ei kuulu tarnekomplekti). Paindlikul juhtmevabal mitmeotstarbelisel tolmuimejal on ka vastupidav ja löögikindel 17 l mahuga plastmahuti ja kassettfilter, mis muudab nii märg- kui ka kuivimemise äärmiselt lihtsaks, ilma vajaduseta filtrit vahetada. Vastavalt õhuvoolule optimeeritud imivoolik ja nutikate klambritega põrandaotsak koos erinevate vahetükkidega tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja tagab ideaalse puhtuse. Täiendavaks praktiliseks detailiks on eemaldatav käepide, mis teeb võimalikuks tarvikute ühendamise otse imivooliku külge. Praktiline parkimisasend võimaldab imemistoru ja põrandaotsakut tööpauside ajal mugavalt hoida. Kompaktne akutoitel tolmuimeja WD 3 muudab puhastamise naudingus tänu täiendavatele funktsioonidele, nagu näiteks puhumisfunktsioon, lukustussüsteem Pull & Push, ergonoomiline kandesang ja lisatarvikute hoidmise lahendus. Ja tänu ühilduvusele 36 V akuplatvormiga, saab akutoitel tolmuimejas WD 3 kasutada teisi 36 V Battery Power akusid.
Omadused ja tulu
Vahetatav Kärcheri 36 V Battery Power akuVõimaldab töötada ilma toiteallikata, tagades nii maksimaalse liikumisvabaduse. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Ühildub kõikide 36 V Battery Power platvormi seadmetega.
Spetsiaalne padrunfilterMärg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Eemaldab vaevata mustuse ka näiteks kruusa pealt.
Põrandaotsak ja imemisvoolik
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Praktiline tarvikute hoiustamine
- Ruumi säästev, ohutu ja lihtsalt juurdepääsetav imivoolik, toitejuhe ja tarvikute hoiuruum.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet mugavalt transportida.
Suured transpordirattad
- Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|300
|Imemisvõimsus (W)
|80
|Vaakum (mbar)
|max. 110
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 40
|Konteineri maht (l)
|17
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 70 (2,5 Ah) / u. 140 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 15 (2,5 Ah) / u. 30 (5,0 Ah)
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Puhuri funktsioon
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Koduaia ümbruse alad
- Kuurid
- Autosalongid
- Vedelikud
- Töökoda
- Garaaž
- Kelder
- Tuulekojad
- Hobiruumid
