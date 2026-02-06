Akutoitel tolmuimeja WD 3 on sama funktsionaalne kui juhtmega mitmeotstarbeline tolmuimeja, kuid seda ei pea ühendama toitevõrguga. Sõltuvalt akust on aku tööaeg 15 kuni 30 minutit (aku ei kuulu tarnekomplekti). Paindlikul juhtmevabal mitmeotstarbelisel tolmuimejal on ka vastupidav ja löögikindel 17 l mahuga plastmahuti ja kassettfilter, mis muudab nii märg- kui ka kuivimemise äärmiselt lihtsaks, ilma vajaduseta filtrit vahetada. Vastavalt õhuvoolule optimeeritud imivoolik ja nutikate klambritega põrandaotsak koos erinevate vahetükkidega tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja tagab ideaalse puhtuse. Täiendavaks praktiliseks detailiks on eemaldatav käepide, mis teeb võimalikuks tarvikute ühendamise otse imivooliku külge. Praktiline parkimisasend võimaldab imemistoru ja põrandaotsakut tööpauside ajal mugavalt hoida. Kompaktne akutoitel tolmuimeja WD 3 muudab puhastamise naudingus tänu täiendavatele funktsioonidele, nagu näiteks puhumisfunktsioon, lukustussüsteem Pull & Push, ergonoomiline kandesang ja lisatarvikute hoidmise lahendus. Ja tänu ühilduvusele 36 V akuplatvormiga, saab akutoitel tolmuimejas WD 3 kasutada teisi 36 V Battery Power akusid.