Imemisvoolik

4 m imemisvoolik, puudub kaarduv üleminek.Tolmuimeja poolses otsas adapteriga bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas C 35 klamberühendus.

4 m imemisvoolik, puudub kaarduv üleminek ja adapter. Tolmuimeja poolses otsas bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas C 35 klambersüsteem. Valikuline lisatarvik mudelitele NT 27/1/Me Advance, NT 48/1 ja kõigile NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 ja NT 611 mudelitele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 4
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kogus (tk.) 1
Värvus Must
Kaal (kg) 0,8
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 430 x 430 x 110
Kokkusobivad masinad
Lisatarvikud