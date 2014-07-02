4 m imemisvoolik, puudub kaarduv üleminek ja adapter. Tolmuimeja poolses otsas bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas C 35 klambersüsteem. Valikuline lisatarvik mudelitele NT 27/1/Me Advance, NT 48/1 ja kõigile NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 ja NT 611 mudelitele.