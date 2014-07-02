Imemisvoolik
4 m imemisvoolik, puudub kaarduv üleminek.Tolmuimeja poolses otsas adapteriga bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas C 35 klamberühendus.
4 m imemisvoolik, puudub kaarduv üleminek ja adapter. Tolmuimeja poolses otsas bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas C 35 klambersüsteem. Valikuline lisatarvik mudelitele NT 27/1/Me Advance, NT 48/1 ja kõigile NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 ja NT 611 mudelitele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|4
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|430 x 430 x 110