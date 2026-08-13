Otsakud

Kärcher Standardotsakud

Standardotsakud

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Kärcher Standardotsakud, painutatavad

Standardotsakud, painutatavad

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Kärcher Põrandaotsakud

Põrandaotsakud

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Kärcher Laiad otsakud

Laiad otsakud

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Kärcher Pragude puhastamise otsakud

Pragude puhastamise otsakud

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Kärcher Pragude puhastamise otsakud, painutatavad

Pragude puhastamise otsakud, painutatavad

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Kärcher Pinnapuhastusotsakud

Pinnapuhastusotsakud

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Kärcher Vedelikuotsakud

Vedelikuotsakud

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Kärcher Varjatud kohtade otsak

Varjatud kohtade otsak

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