Peamine rullhari

Kärcher Standardne rullhari

Standardne rullhari

Toodete juurde
Kärcher Peamine rullhari, pehme

Peamine rullhari, pehme

Toodete juurde
Kärcher Peamine rullhari, tugev

Peamine rullhari, tugev

Toodete juurde
Kärcher Peamine rullhari, antistaatiline

Peamine rullhari, antistaatiline

Toodete juurde