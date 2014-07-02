Plaatfilter, standard, BIA C või kuni tolmuklassini M

Kärcher Plaatfilter (paber)

Plaatfilter (paber)

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Kärcher Plaatfilter (PES)

Plaatfilter (PES)

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Kärcher Lapik kurdfilter (PTFE)

Lapik kurdfilter (PTFE)

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