Ühendusvarrukad

Kärcher Y-adapteri komplekt

Y-adapteri komplekt

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Kärcher Ühendusmuhv C-DN, EL

Ühendusmuhv C-DN, EL

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Kärcher Elektritööriistade adapter, clip on

Elektritööriistade adapter, clip on

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Kärcher Elektritööriistade adapter, kruvitav

Elektritööriistade adapter, kruvitav

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Kärcher Adapter (toru → otsik)

Adapter (toru → otsik)

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Kärcher Vähendatav ühendsmuhv

Vähendatav ühendsmuhv

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Kärcher Muhvide komplekt

Muhvide komplekt

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