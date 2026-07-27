Hekilõikur Hekilõikur HT 650/36 Bp, ilma aku ja laadijata

Akutoitel hekilõikur HT 650/36 Bp on äärmiselt ergonoomiline ja istub ideaalselt käes. Sellel on pöörlev käepide, mis vähendab koormust liigestele, tagades muljetavaldavalt täpse ja puhta lõike.

Laseriga lõigatud kahepoolse teemantteritatud lõiketeraga akutoitel hekilõikur HT 650/36 Bp on käepärane, kerge, nullemissioonidega masin hekkide ja põõsaste kujundamiseks ja pügamiseks. Kaks lõikekiirust võimaldavad seadmel hõlpsasti kohanduda vastava lõikamisülesandega, samas kui integreeritud mitteblokeeruv pidurdussüsteem tagab efektiivselt kõik töökatkestused ja suurendab ka kasutaja ohutust. Pöörlev käepide võimaldab ilma liigeseid koormamata lõigata hekki ka külgedelt. Uudne kandmissüsteem (eraldi tellitav) suurendab kasutusmugavust ja võimaldab väsimata kauem töötada.

Omadused ja tulu
Hekilõikur Hekilõikur HT 650/36 Bp, ilma aku ja laadijata: Ergonoomiline pöörlev käepide
Ergonoomiline pöörlev käepide
Reguleeritav tagumine käepide heki külgede mugavaks lõikamiseks. Kaitseb liigeseid ja vähendab väsimuse sümptomeid.
Hekilõikur Hekilõikur HT 650/36 Bp, ilma aku ja laadijata: Tera ja kaitse
Tera ja kaitse
Tera- ja käepideme kaitse ennetavad kahjusid ja suurendavad kasutaja ohutust. Ennetab terale takistuste lähedal töötades tekkida võivaid kahjustusi.
Hekilõikur Hekilõikur HT 650/36 Bp, ilma aku ja laadijata: Kaks lõikekiirust
Kaks lõikekiirust
Kaks lõikekiirust optimaalseteks niitmistulemusteks igal ajal.
Aas kanderaami jaoks
  • Kaalu ühtlane jaotus tagab mugava töö, mis ei väsita.
  • Ei piira kasutaja liikumisvabadust.
Kahepoolne laseriga lõigatud teemantteritatud lõiketera
  • Täpne ja puhas lõige.
  • Lõikab jõuliselt ja vaevata isegi pakse oksi.
Harjadeta mootor
  • Minimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga.
  • Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
  • Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
  • Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Ei teki kahjulikke ainete või CO2 emissioone
  • Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Märkimisväärselt madal vibratsioon võrreldes bensiinimootoriga masinatega
  • Vaevata töö pikkadeks perioodideks.
  • Kaitseb kasutaja tervist.
Võrreldes bensiinimootoriga seadmetega kuni 90% väiksemad kasutus- ja hoolduskulud
  • Eriti ökonoomne, kuna bensiinikulud puuduvad.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Lõike pikkus (mm) 650
Hammaste asetus (mm) 33
Kiiruse reguleerimine jah
Kiiruse seadistused 2
Lõiketera tüüp laseriga lõigatud, teemantteritatud
Tera kiirus (cuts/min) 1. tase: 2800 / 2. tase: 3200
Pinge (V) 36
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,5
Kaal, sh pakend (kg) 6,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1130 x 270 x 230

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Tera kaitse
  • Lõiketera kaitse
  • Juhtkaitse
  • Käepide: pööratav
  • Blokeerumisvastane süsteem
  • Riputusaas hoiustamiseks
Hekilõikur Hekilõikur HT 650/36 Bp, ilma aku ja laadijata
Hekilõikur Hekilõikur HT 650/36 Bp, ilma aku ja laadijata
Hekilõikur Hekilõikur HT 650/36 Bp, ilma aku ja laadijata
Kasutusvaldkonnad
  • Hekkide ja põõsaste kujundamiseks ja pügamiseks.
  • Ideaalne kasutada avalikes kohtades, kruntidel ja aedades
Lisatarvikud
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