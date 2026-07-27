Hekilõikur Hekilõikur HT 650/36 Bp, ilma aku ja laadijata
Akutoitel hekilõikur HT 650/36 Bp on äärmiselt ergonoomiline ja istub ideaalselt käes. Sellel on pöörlev käepide, mis vähendab koormust liigestele, tagades muljetavaldavalt täpse ja puhta lõike.
Laseriga lõigatud kahepoolse teemantteritatud lõiketeraga akutoitel hekilõikur HT 650/36 Bp on käepärane, kerge, nullemissioonidega masin hekkide ja põõsaste kujundamiseks ja pügamiseks. Kaks lõikekiirust võimaldavad seadmel hõlpsasti kohanduda vastava lõikamisülesandega, samas kui integreeritud mitteblokeeruv pidurdussüsteem tagab efektiivselt kõik töökatkestused ja suurendab ka kasutaja ohutust. Pöörlev käepide võimaldab ilma liigeseid koormamata lõigata hekki ka külgedelt. Uudne kandmissüsteem (eraldi tellitav) suurendab kasutusmugavust ja võimaldab väsimata kauem töötada.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline pöörlev käepideReguleeritav tagumine käepide heki külgede mugavaks lõikamiseks. Kaitseb liigeseid ja vähendab väsimuse sümptomeid.
Tera ja kaitseTera- ja käepideme kaitse ennetavad kahjusid ja suurendavad kasutaja ohutust. Ennetab terale takistuste lähedal töötades tekkida võivaid kahjustusi.
Kaks lõikekiirustKaks lõikekiirust optimaalseteks niitmistulemusteks igal ajal.
Aas kanderaami jaoks
- Kaalu ühtlane jaotus tagab mugava töö, mis ei väsita.
- Ei piira kasutaja liikumisvabadust.
Kahepoolne laseriga lõigatud teemantteritatud lõiketera
- Täpne ja puhas lõige.
- Lõikab jõuliselt ja vaevata isegi pakse oksi.
Harjadeta mootor
- Minimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga.
- Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Ei teki kahjulikke ainete või CO2 emissioone
- Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Märkimisväärselt madal vibratsioon võrreldes bensiinimootoriga masinatega
- Vaevata töö pikkadeks perioodideks.
- Kaitseb kasutaja tervist.
Võrreldes bensiinimootoriga seadmetega kuni 90% väiksemad kasutus- ja hoolduskulud
- Eriti ökonoomne, kuna bensiinikulud puuduvad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Lõike pikkus (mm)
|650
|Hammaste asetus (mm)
|33
|Kiiruse reguleerimine
|jah
|Kiiruse seadistused
|2
|Lõiketera tüüp
|laseriga lõigatud, teemantteritatud
|Tera kiirus (cuts/min)
|1. tase: 2800 / 2. tase: 3200
|Pinge (V)
|36
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1130 x 270 x 230
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Tera kaitse
- Lõiketera kaitse
- Juhtkaitse
- Käepide: pööratav
- Blokeerumisvastane süsteem
- Riputusaas hoiustamiseks
Kasutusvaldkonnad
- Hekkide ja põõsaste kujundamiseks ja pügamiseks.
- Ideaalne kasutada avalikes kohtades, kruntidel ja aedades
Lisatarvikud
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