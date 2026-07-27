Laseriga lõigatud kahepoolse teemantteritatud lõiketeraga akutoitel hekilõikur HT 650/36 Bp on käepärane, kerge, nullemissioonidega masin hekkide ja põõsaste kujundamiseks ja pügamiseks. Kaks lõikekiirust võimaldavad seadmel hõlpsasti kohanduda vastava lõikamisülesandega, samas kui integreeritud mitteblokeeruv pidurdussüsteem tagab efektiivselt kõik töökatkestused ja suurendab ka kasutaja ohutust. Pöörlev käepide võimaldab ilma liigeseid koormamata lõigata hekki ka külgedelt. Uudne kandmissüsteem (eraldi tellitav) suurendab kasutusmugavust ja võimaldab väsimata kauem töötada.