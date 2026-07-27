Kärcheri akutoitel seljaskantav lehepuhur LBB 1060/36 Bp Pack on oma klassi kõige võimsam ja ka kõige vaiksem masin. Lehepuhurit on mugav ja ergonoomiline seljas kanda, selle vedruga mehhanism ei tekita peaaegu üldse vibratsiooni ja võimaldab teil väsimata töötada nii kaua, kui te soovite. Tänu kiirele õhuvoolule ja läbilaskevõimele, puhastab see võimas masin kiiresti ka suured alad, sealhulgas ka müratundlikud piirkonnad nagu näiteks elamupiirkonnad ja koolide, haiglate jms ümbrus.