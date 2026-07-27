Lehepuhur Lehepuhur LBB 1060/36 Bp Pack , aku ja laadija komplektis
Mugav seljas kanda ja praktiliselt ilma vibratsioonita: akutoitel seljaskantav lehepuhur LBB 1060/36 Bp Pack võimaldab tööd teha ilma väsimata. Võimas ja vaikne, ideaalne suurtele pindadele.
Kärcheri akutoitel seljaskantav lehepuhur LBB 1060/36 Bp Pack on oma klassi kõige võimsam ja ka kõige vaiksem masin. Lehepuhurit on mugav ja ergonoomiline seljas kanda, selle vedruga mehhanism ei tekita peaaegu üldse vibratsiooni ja võimaldab teil väsimata töötada nii kaua, kui te soovite. Tänu kiirele õhuvoolule ja läbilaskevõimele, puhastab see võimas masin kiiresti ka suured alad, sealhulgas ka müratundlikud piirkonnad nagu näiteks elamupiirkonnad ja koolide, haiglate jms ümbrus.
Omadused ja tulu
Lõputult muudetav kiirus ja turbonuppPuhumiskiiruse optimeeritud reguleerimine ja jõudluse suurendamine vastavalt vajadusele. Maksimaalne kontroll tõrksate lehtede ja mustuse eemaldamisel.
Pikk tööaegKaks akupesa tagavad eriti pika kasutusperioodi. Ideaalne professionaalseks kasutuseks.
Mugav seljas kandaMugavam töö tänu polsterdatud õlarihmadele. Nutikas ergonoomiline disain võimaldab töötada pikalt.
Vedrumehhanismiga lehepuhur
- Vähendab vibratsiooni ja võimaldab töötada väsimata.
- Kaitseb kasutaja tervist.
Eriti suure jõudlusega
- Oma klassi kõige suurema jõudlusega seljaskantav akutoitel lehepuhur.
- Õhuvoolu suur kiirus ja läbilaskevõime tagavad parimad puhastustulemused.
Harjadeta mootor
- Minimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga.
- Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Väga väikese müratasemega
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti.
- Väiksem negatiivne mõju inimestele ja keskkonnale.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Ei teki kahjulikke ainete või CO2 emissioone
- Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Võrreldes bensiinimootoriga seadmetega kuni 90% väiksemad kasutus- ja hoolduskulud
- Eriti ökonoomne, kuna bensiinikulud puuduvad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Õhu läbilaskevõime (m³/h)
|1060
|Õhukiirus (m/s)
|max. 65
|Puhumisvõimsus (N)
|19
|Kiirusekontroll
|varieeruv
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|6
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Akulaadija toitejuhtme pikkus (m)
|1,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|14,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1600 x 500 x 460
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Standardotsak koos metallkaabitsaga
Seadmed
- Aku: 36 V / 6,0 Ah Battery Power+ aku (1 tk)
- Laadija: 36 V Battery Power+ kiirlaadija (1 tk)
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte pindade puhastamiseks ja suurte koguste kergema mustuse eemaldamiseks.
- Kuivanud lehtede, aialõikmete, tolmu ja mustuse puhastamiseks
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti
Lisatarvikud
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