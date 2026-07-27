Tarvikute kiire ja lihtne vahetus, mugav ja ohutu käsitsemine: Kärcheri akutoitel suure jõudlusega multifunktsionaalne tööriist MT 36 Bp täidab kõik ootused. Välja töötatud erinevateks ülesanneteks koos erinevate vahetatavate tarvikutega: sellel masinal on sellised kõrgekvaliteetsed komponendid nagu näiteks võimas harjavaba mootor ja terasest võll. Masin on väikese müratasemega, sellel puuduvad heitmed ning see töötab väga sujuvalt, muutes nii ka kasutaja töö väga lihtsaks, kaitstes keskkonda ning võrreldes bensiinimootoriga tööriistadega oluliselt vähendades kasutus- ja hoolduskulusid.