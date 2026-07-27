Multitööriist Multifunktsionaalne tööriist MT 36 Bp, ilma aku ja laadijata
Kärcheri multifunktsionaalse akutoitel tööriista MT 36 Bp külge saab paigaldada mitmeid tarvikuid – hekilõikusteradest kuni puude pügamiseks mõeldud teradeni. Nii saab ühe masinaga teostada erinevaid töid.
Tarvikute kiire ja lihtne vahetus, mugav ja ohutu käsitsemine: Kärcheri akutoitel suure jõudlusega multifunktsionaalne tööriist MT 36 Bp täidab kõik ootused. Välja töötatud erinevateks ülesanneteks koos erinevate vahetatavate tarvikutega: sellel masinal on sellised kõrgekvaliteetsed komponendid nagu näiteks võimas harjavaba mootor ja terasest võll. Masin on väikese müratasemega, sellel puuduvad heitmed ning see töötab väga sujuvalt, muutes nii ka kasutaja töö väga lihtsaks, kaitstes keskkonda ning võrreldes bensiinimootoriga tööriistadega oluliselt vähendades kasutus- ja hoolduskulusid.
Omadused ja tulu
Mugav kiirühendusVahetage tarvikuid lihtsasti, kiiresti ja ilma tööriistadeta. Ideaalne noorte põllukultuuride ja puude eest hoolitsemiseks.
Ergonoomiline ümar käepideVõimaldab töötada mugavalt. Saab vastavalt kasutajale individuaalselt kohandada.
Muudetav kiirusSaab kohandada konkreetseks kasutuseks. Pikem tööaeg.
Tugev ja sile terasvõll
- Töökindel disain.
- Vastupidavad komponendid.
Suure pöördemomendiga võimas mootor
- Sama võimas kui bensiinimootoriga seade, kuid akutoitel seadmete eelistega.
Harjadeta mootor
- Minimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga.
- Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Ei teki kahjulikke ainete või CO2 emissioone
- Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Märkimisväärselt madal vibratsioon võrreldes bensiinimootoriga masinatega
- Vaevata töö pikkadeks perioodideks.
- Kaitseb kasutaja tervist.
Võrreldes bensiinimootoriga seadmetega kuni 90% väiksemad kasutus- ja hoolduskulud
- Eriti ökonoomne, kuna bensiinikulud puuduvad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Kiirus (rpm)
|7800 / 6800
|Pinge (V)
|36
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|951 x 197 x 188
Scope of supply
- Ümmargune kummikäepide
- Õlarihm
- Kiirühendus
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks koos mudeliga MT HT 550/36 kõrgete põõsaste ja hekkide pügamiseks
- Kasutamiseks koos mudeliga MT CS 250/36 puuokste ohutuks eemaldamiseks ja kõrvaldamiseks
- Suure jõudlusega ajam mudelitele MT HT 550/36 ja MT CS 250/36
Lisatarvikud
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