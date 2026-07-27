Muruniiduk Muruniiduk LM 530/36 Bp, ilma aku ja laadijata
Töökindel, usaldusväärne ja tagab parimad niitmistulemused: terasest lõikekorpusega akutoitel muruniiduk LM 530/36 Bp. Äärmiselt mitmekülgne, väikese mürataseme ja nullemissioonidega masin.
Sama võimas kui bensiinimootoriga muruniiduk, kuid on vaiksem, ei tekita heitgaase ning on oluliselt madalamate kasutus- ja hoolduskuludega: Kärcheri akutoitel muruniidukil LM 530/36 Bp on palju tarvikuid ning lisaks on see äärmiselt funktsionaalne ja töökindla disainiga. Kuullaagritega rattad ja muudetav sõidukiirus tagavad masina hea manööverdusvõime ning lihtsa ja mugava käsitsemise. Nutikas automaatne kiiruse juhtimine kohandub niidetava muruga ja aitab seega kaitsta seadme akut ja pikendada tööaega, samas kui kõrguse keskne reguleerimine tagab ühtlased niitmistulemused. Niidetud muru kogutakse kokku, multšitakse või heidetakse lihtsalt murule.
Omadused ja tulu
Lõikekõrguse lihtne reguleerimineLõikekõrgust saab lihtsasti ja mugavalt muuta. Lõikekõrguse täpne seadistamine vastavalt kasutusvaldkonnale.
Muutuva kiirusega mootorTänu liugsüsteemile saab kohandada vastavalt kasutajale. Säästab energiat ja ei tekita lihaspingeid.
Nutikas automaatne kiirusekontrollOptimaalne lõikekiirus tagab püsivalt head lõiketulemused. Kaitseb akut ja suurendab tööjõudlust.
Terasest lõikekorpus
- Väga töökindel disain.
- Vastupidavad komponendid.
Kolm-ühes funktsioon erinevates oludes töötamiseks
- Niidetud muru kogutakse kokku, multšitakse või heidetakse murule.
Harjadeta mootor
- Minimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga.
- Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Oluliselt väiksem müratase võrreldes bensiinimootoriga muruniidukitega
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti.
- Väiksem negatiivne mõju inimestele ja keskkonnale.
Väike vibratsioon ja heitmed võrreldes bensiinimootoriga muruniidukitega
- Vaevata töö pikkadeks perioodideks.
- Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Võrreldes bensiinimootoriga seadmetega kuni 90% väiksemad kasutus- ja hoolduskulud
- Eriti ökonoomne, kuna bensiinikulud puuduvad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Lõikelaius (mm)
|530
|Lõikekõrgus (mm)
|30 - 110
|Kiirus (rpm)
|3100
|Liikumiskiirus (km/h)
|2 - 5
|Lõikekorpuse materjal
|Teras
|Murukogumiskasti maht (l)
|70
|Murukogumiskoti materjal
|Aine
|Müravõimsustase (dB(A))
|95
|Vibratsiooni väärtus (m/s²)
|0,8
|Pinge (V)
|36
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|32
|Kaal, sh pakend (kg)
|38
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Tagarattavedu
- Multšimiskomplekt
- Murukoguja
- Tera
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Väikeste ja keskmise suurusega murulappide niitmiseks
- Niites saab muru koguda kogumiskasti, heita murule või multšida
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.