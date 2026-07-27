Sama võimas kui bensiinimootoriga muruniiduk, kuid on vaiksem, ei tekita heitgaase ning on oluliselt madalamate kasutus- ja hoolduskuludega: Kärcheri akutoitel muruniidukil LM 530/36 Bp on palju tarvikuid ning lisaks on see äärmiselt funktsionaalne ja töökindla disainiga. Kuullaagritega rattad ja muudetav sõidukiirus tagavad masina hea manööverdusvõime ning lihtsa ja mugava käsitsemise. Nutikas automaatne kiiruse juhtimine kohandub niidetava muruga ja aitab seega kaitsta seadme akut ja pikendada tööaega, samas kui kõrguse keskne reguleerimine tagab ühtlased niitmistulemused. Niidetud muru kogutakse kokku, multšitakse või heidetakse lihtsalt murule.