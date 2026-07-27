Võsalõikur Trimmer BCU 260/36 Bp, ilma aku ja laadijata
Kärcheri akutoitel trimmer BCU 260/36 Bp saab vaevata hakkama ka kõige raskemate niitmistoimingutega nagu näiteks tõrksate ja vohavate taimede või tiheda järelkasvu eemaldamine. Lisaks on seda mugav kasutada.
Kärcheri heitmevaba akutoitel trimmer BCU 260/36 Bp on äärmiselt funktsionaalne ja ergonoomiline. Masin on kiirelt kasutusvalmis ja saab hõlpsasti hakkama ka kõige karmimate niitmistoimingutega, sealhulgas tõrksate ja vohavate taimede, paksu heina või tiheda järelkasvu niitmisega. Tänu oma individuaalselt kohandatavale kahe käe käepidemele on see käes ideaalselt tasakaalus, mistõttu seda on äärmiselt lihtne kasutada, ilma väsimust tundmata. Tänu madalale töömürale saab seda kasutada ka müratundlikes kohtades ning sobivate lisatarvikute kasutamisel ka muru pügamiseks.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline kahekäehaareVaevata töö pikkadeks perioodideks. Raskuse jaotus on optimaalne ja tasakaalustatud, mis võimaldab töötada ilma väsimata.
Kahel õlal kantav kanderihmMugav kasutada ka pikkade tööperioodide jooksul. Kuna raskus on jaotatud suuremale pinnale, vähendab see pingete tekkimist kehas.
Muudetav kiirusSaab kohandada konkreetseks kasutuseks. Pikem tööaeg.
Harjanuga
- Karastatud terasest valmistatud vastupidav ja suure jõudlusega nuga.
Töökindel trimmeripea
- Koos eritarvikutega (trimmeripea ja kaitse) võib kasutada murutrimmerina.
Harjadeta mootor
- Minimaalne hooldusvajadus ja pikk kasutusiga.
- Toodab vähe soojust ja on äärmiselt tõhus.
Tänu liitiumioonakule on seade kohe kasutusvalmis
- Käivitub nupuvajutusega.
- Sõltumatu, ohutu ja juhtmevaba.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Ei teki kahjulikke ainete või CO2 emissioone
- Kaitseb keskkonda ja kasutaja tervist.
Märkimisväärselt madal vibratsioon võrreldes bensiinimootoriga masinatega
- Vaevata töö pikkadeks perioodideks.
- Kaitseb kasutaja tervist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Terade arv
|3
|Kiirus (rpm)
|1. tase: 4600 / 2. tase: 5600
|Trimmeri lõikur
|Tera
|Lõikeringi läbimõõt (cm)
|26
|Pinge (V)
|36
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1803 x 644 x 364
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Ergonoomiline kahekäehaare
- Kahel õlal kantav kanderihm
- Kuuskantvõti
- Harjanuga
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suudab niita pikka ja tugevat heina, vohavaid taimi, tõrksat järelkasvu ja vääte.
- Heina ja taimekasvude eemaldamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest
- Muru niitmiseks ja taimekasvude eemaldamiseks järskudelt kallakutelt
Lisatarvikud
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