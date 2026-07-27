Kärcheri heitmevaba akutoitel trimmer BCU 260/36 Bp on äärmiselt funktsionaalne ja ergonoomiline. Masin on kiirelt kasutusvalmis ja saab hõlpsasti hakkama ka kõige karmimate niitmistoimingutega, sealhulgas tõrksate ja vohavate taimede, paksu heina või tiheda järelkasvu niitmisega. Tänu oma individuaalselt kohandatavale kahe käe käepidemele on see käes ideaalselt tasakaalus, mistõttu seda on äärmiselt lihtne kasutada, ilma väsimust tundmata. Tänu madalale töömürale saab seda kasutada ka müratundlikes kohtades ning sobivate lisatarvikute kasutamisel ka muru pügamiseks.