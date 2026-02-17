Akna- ja pinnaimur WVP 10
Siledatele pindadele alates akendest kuni plaatideni: Akutoitega WVP 10 akna- ja põrandapesur tagab ideaalse triipudeta tulemuse, seda on mugav käes hoida ja võimaldab töötada ka kõrgematel pindadel.
Akutoitel, kerge ja vastupidav: Meie professionaalsarja WVP 10 käsiakna- ja põrandapesur avaldab muljet kvaliteetsete komponentidega nagu suurte pööretega mootor, mis pakub märkimisväärselt suuremat imemisvõimsust kui traditsioonilised masinad. Tulemuseks on triibuvabad pinnad, sõltumata, kas kasutate akna- ja põrandapesurit akende pesemiseks või plaatide, peeglite, müügivitriinide, lettide või teiste siledate pindade puhastamiseks. Sõltumata kas töötate vertikaalsetel või horisontaalsetel või kõrgematel pindadel. Tolmuimejat on alati mugav käes hoida ja puhastustulemused on ideaalsed igas asendis - tänu käsitsi reguleeritavale eraldusseadisega isegi servades. 200 ml musta vee paak on piisava mahuga pikemateks kasutusaegadeks, see on lihtsasti ja kiiresti tühjendatav ning pesumasinas pestav. Varustusse kuuluvad aku (30 min tööaeg), sobiv akulaadija, pihustipudel ja mikrofiibrist pesulapp.
Omadused ja tulu
Kerge, ergonoomiline ja universaalne
Eemaldatav, vahetatav aku
Mugav äärte puhastamine
Suur musta vee paagi mahutavus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Musta vee paagi maht (ml)
|200
|Aku laadimisaeg (min)
|180
|Aku tööaeg (min)
|35
|Aku tüüp
|Eemaldatav liitiumioonaku
|Aku pinge (V)
|3,7
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|2
|Kaal koos akudega (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Pinnapuhastusvahendi kontsentraat CA 30 R (1 × 500 ml)
- Pihustuspudel (500 ml) koos mikrokiust lapiga
- Mikrokiudlapp: 1 x
- Aku
- Laadija
- Mustusekaabits
Seadmed
- Imemisotsaku laius: 280 mm
Kasutusvaldkonnad
- Ehitussektor
- Jaemüük
- Büroohooned
- Hotellid
- Restoranid ja toitlustus
- Tervishoid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
