Akutoitel, kerge ja vastupidav: Meie professionaalsarja WVP 10 käsiakna- ja põrandapesur avaldab muljet kvaliteetsete komponentidega nagu suurte pööretega mootor, mis pakub märkimisväärselt suuremat imemisvõimsust kui traditsioonilised masinad. Tulemuseks on triibuvabad pinnad, sõltumata, kas kasutate akna- ja põrandapesurit akende pesemiseks või plaatide, peeglite, müügivitriinide, lettide või teiste siledate pindade puhastamiseks. Sõltumata kas töötate vertikaalsetel või horisontaalsetel või kõrgematel pindadel. Tolmuimejat on alati mugav käes hoida ja puhastustulemused on ideaalsed igas asendis - tänu käsitsi reguleeritavale eraldusseadisega isegi servades. 200 ml musta vee paak on piisava mahuga pikemateks kasutusaegadeks, see on lihtsasti ja kiiresti tühjendatav ning pesumasinas pestav. Varustusse kuuluvad aku (30 min tööaeg), sobiv akulaadija, pihustipudel ja mikrofiibrist pesulapp.