Üks Kärcheri superklassi võimsamaid masinaid, HDS 13/20-4 S kuumavee-kõrgsurvepesur, avaldab muljet parimate puhastustulemustega ka kõige karmimates töötingimustes. Kvaliteetsed komponendid, nagu aeglasekäiguline, 4-pooluseline, vesijahutusega elektrimootor ja vastupidav 3-kolbiline keraamiliste kolbidega aksiaalpump, tagavad maksimaalse kvaliteedi, samas kui ökonoomne eco!efficiency-režiim kindlustab maksimaalse efektiivsuse. Väga lihtne kasutada ja hooldada, ergonoomilise disainiga ja hõlpsasti transporditav HDS 13/20-4 S saab kasutajasõbralikkuse osas samuti kõrgelt hinnatud. Seda rõhutab eriti energiasäästlik EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstol koos servojuhtimisega ja 1050-millimeetrine pihustusotsak patenteeritud düüsitehnoloogiaga. Optimeeritud põletitehnoloogia, 2 pesuainepaaki, ulatuslik ohutustehnoloogia, aega säästvad EASY!Lock kiirühendused ja läbimõeldud tarvikute hoiustamisvõimalused täiendavad masina rikkalikku varustuspaketti.