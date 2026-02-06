Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 S *EU

Kõrgeima jõudluse tagamiseks kõige karmimates tingimustes: superklassi kuumavee-kõrgsurvepesur 4-pooluselise, vesijahutusega elektrimootori ja vastupidava 3-kolbilise aksiaalpumbaga.

Üks Kärcheri superklassi võimsamaid masinaid, HDS 13/20-4 S kuumavee-kõrgsurvepesur, avaldab muljet parimate puhastustulemustega ka kõige karmimates töötingimustes. Kvaliteetsed komponendid, nagu aeglasekäiguline, 4-pooluseline, vesijahutusega elektrimootor ja vastupidav 3-kolbiline keraamiliste kolbidega aksiaalpump, tagavad maksimaalse kvaliteedi, samas kui ökonoomne eco!efficiency-režiim kindlustab maksimaalse efektiivsuse. Väga lihtne kasutada ja hooldada, ergonoomilise disainiga ja hõlpsasti transporditav HDS 13/20-4 S saab kasutajasõbralikkuse osas samuti kõrgelt hinnatud. Seda rõhutab eriti energiasäästlik EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstol koos servojuhtimisega ja 1050-millimeetrine pihustusotsak patenteeritud düüsitehnoloogiaga. Optimeeritud põletitehnoloogia, 2 pesuainepaaki, ulatuslik ohutustehnoloogia, aega säästvad EASY!Lock kiirühendused ja läbimõeldud tarvikute hoiustamisvõimalused täiendavad masina rikkalikku varustuspaketti.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 S *EU: Väga tõhus
Väga tõhus
Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C). Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 S *EU: Maksimaalne tõhusus
Maksimaalne tõhusus
Väga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia. 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga. Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 S *EU: Mitu panipaika tarvikute jaoks
Mitu panipaika tarvikute jaoks
Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks. Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Töökindlus
  • Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
  • Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
  • Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
  • EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
  • Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
  • Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Väikesed majafassaadid
  • Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
  • Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
Mobiilne
  • Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
  • Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
  • Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
  • Üks lüliti kõikide funktsioonide jaoks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 600 - 1300
Töörõhk (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h) 9,5
Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h) 7,6
Ühendusvõimsus (kW) 9,5
Toitejuhe (m) 5
Kütusepaak (l) 25
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 206
Kaal, sh pakend (kg) 215,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 400 bar
  • Pihustusotsik: 1050 mm
  • Survedüüs
  • Servojuhtimine

Seadmed

  • Survekatkestus
  • Kahe pesutoru kasutamise võimalus
  • Polaarsust muudetav pistik (3~)
  • Süsteem Soft Damping System (SDS)
  • 2 pesuaine paaki
  • Kuivalt töötamise kaitse
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamine
  • Seadmete ja masinate puhastamine
  • Töökodade puhastamine
  • Pindade puhastamine välitingimustes
  • Teenindusjaamade puhastamine
  • Fassaadide puhastamine
  • Ujumisbasseinide puhastamine
  • Spordirajatiste puhastamine
  • Puhastamine tootmisprotsesside käigus
  • Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.