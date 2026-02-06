Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 S *EU
Kõrgeima jõudluse tagamiseks kõige karmimates tingimustes: superklassi kuumavee-kõrgsurvepesur 4-pooluselise, vesijahutusega elektrimootori ja vastupidava 3-kolbilise aksiaalpumbaga.
Üks Kärcheri superklassi võimsamaid masinaid, HDS 13/20-4 S kuumavee-kõrgsurvepesur, avaldab muljet parimate puhastustulemustega ka kõige karmimates töötingimustes. Kvaliteetsed komponendid, nagu aeglasekäiguline, 4-pooluseline, vesijahutusega elektrimootor ja vastupidav 3-kolbiline keraamiliste kolbidega aksiaalpump, tagavad maksimaalse kvaliteedi, samas kui ökonoomne eco!efficiency-režiim kindlustab maksimaalse efektiivsuse. Väga lihtne kasutada ja hooldada, ergonoomilise disainiga ja hõlpsasti transporditav HDS 13/20-4 S saab kasutajasõbralikkuse osas samuti kõrgelt hinnatud. Seda rõhutab eriti energiasäästlik EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstol koos servojuhtimisega ja 1050-millimeetrine pihustusotsak patenteeritud düüsitehnoloogiaga. Optimeeritud põletitehnoloogia, 2 pesuainepaaki, ulatuslik ohutustehnoloogia, aega säästvad EASY!Lock kiirühendused ja läbimõeldud tarvikute hoiustamisvõimalused täiendavad masina rikkalikku varustuspaketti.
Omadused ja tulu
Väga tõhusÖkorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C). Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Maksimaalne tõhususVäga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia. 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga. Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Mitu panipaika tarvikute jaoksSeadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks. Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Väikesed majafassaadid
- Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Üks lüliti kõikide funktsioonide jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|600 - 1300
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|9,5
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Ühendusvõimsus (kW)
|9,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|206
|Kaal, sh pakend (kg)
|215,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 400 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Survekatkestus
- Kahe pesutoru kasutamise võimalus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
