Kasutades kõrgsurvepesureid, saavutate 35% kiiremad ja paremad puhastustulemused kuuma ja külma vee kasutamise võrdluses. Meie HG 64 kuuma vee generaator on kuluefektiivne lahendus teie külma vee masina uuendamiseks - sõltumata masina vanuseset, selle tulemusest või isegi tootjast. Kuum vesi lahustab rasvase, õlise ja ladestunud mustuse palju efektiivsemalt kui külm vesi ja seetõttu säästab puhastusainet. See vähendab märkimisväärselt ka pisikuid, et kaitsta õrnu pindu, lisaks on töösurvet vähendades on võimalik säilitada samasugune puhastusvõimsus. Kuuma vee generaator, mida kahjustuste eest kaitseb tõhusalt torujas raam, on loodud pikaajaliseks kasutuseks ning sel on survelülitiga turvaplokk, kaitse veepuuduse vastu ja efektiivne, väikese heitega, vastupidav 64 kW võimsusega põleti. Lisaks kaitseb integreeritud Soft Damping System (õrn niisutussüsteem) küttespiraali efektiivselt vibratsioonide eest ja pikendab seeläbi selle eluiga.