Sooja vee generaator HG 64
Meie HG 64 kuuma vee generaatoriga (64 kW soojusväljund) saate kuluefektiivselt muuta iga külma vee kõrgsurvepesuri heade puhastusnäitajatega kuuma vee masinaks.
Kasutades kõrgsurvepesureid, saavutate 35% kiiremad ja paremad puhastustulemused kuuma ja külma vee kasutamise võrdluses. Meie HG 64 kuuma vee generaator on kuluefektiivne lahendus teie külma vee masina uuendamiseks - sõltumata masina vanuseset, selle tulemusest või isegi tootjast. Kuum vesi lahustab rasvase, õlise ja ladestunud mustuse palju efektiivsemalt kui külm vesi ja seetõttu säästab puhastusainet. See vähendab märkimisväärselt ka pisikuid, et kaitsta õrnu pindu, lisaks on töösurvet vähendades on võimalik säilitada samasugune puhastusvõimsus. Kuuma vee generaator, mida kahjustuste eest kaitseb tõhusalt torujas raam, on loodud pikaajaliseks kasutuseks ning sel on survelülitiga turvaplokk, kaitse veepuuduse vastu ja efektiivne, väikese heitega, vastupidav 64 kW võimsusega põleti. Lisaks kaitseb integreeritud Soft Damping System (õrn niisutussüsteem) küttespiraali efektiivselt vibratsioonide eest ja pikendab seeläbi selle eluiga.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevVäga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia. Järeleproovitud Kärcheri ohutustehnoloogia garanteerib masina ja kasutaja optimaalse kaitse. Tugev torujas raam tagab masina kaitse ka karmides töötingimustes.
Tänu kuumale veel paremad puhastustulemusedVähem aega puhastamisele ja tööjõukulude vähenemine. Palju efektiivsem õlide, rasvade ja määrdeainete eemaldamine. Baktereid tapva toime ja õrnade pindade kaitse.
Eriti lihtne hooldadaLihtne juurdepääs kõikidele teenuse ja hooldusega seotud komponentidele. Integreeritud kütusefilter ja eemaldatav kütusepaak puhastamise jaoks.
Väga lihtne kasutada
- Intuitiivne töö vaid ühe lüliti abil.
- Esmaklassiline liikuvus tänu suurtele ratastele ja parkimispiduriga rullikule.
- Kõiki lisatarvikuid saab hoiustada otse masinal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kütteväljund (kW)
|64
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|124,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|136,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1000 x 850 x 1080
