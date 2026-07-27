Statsionaarne kõrgsurveseade HDC Advanced
Ideaalne lahendus regulaarseteks või aeg-ajalisteks tõhusateks puhastustoiminguteks erinevates ärivaldkondades. 2–12 väljundpunkti samaaegseks kasutamiseks.
Kärcheri tootevalik koosneb kolmest mudelist — Classic, Standard ja Advanced. Tänu baasseadmete mitmekülgsusele ja saadaolevate lisatarvikute laiale valikule saab seadmeid vastavalt klientide nõudmistele individuaalselt konfigureerida. Kärcheri HDC seeria seadmete uuenduslik tehnologia ja kõrgtasemel funktsioonid pakuvad mitmeid eeliseid. Maksimaalne jõudlus on kombineeritud kasutuslihtsusega: HDC seeria tooteid iseloomustab pikk kasutusiga ja kõrge turvalisuse aste. Mis iganes on teie konkreetsed nõudmised kõrgsurvepesule, Kärcher on meeleldi valmis teid nõustama statsionaarse süsteemi planeerimisel.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidav
- Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga.
Äärmiselt paindlik
- Masinale saab paigaldada täiendavaid lisaseadmeid.
- Saab kohandada vastavalt individuaalsetele nõudmistele
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
Kõrge ohutustase
- Lekkekaitse ja sujuvkäivitus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Rõhk (bar/MPa)
|100 / 10 - 10
|Vooluhulk (l/h)
|700 / 12000
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 85
|Mootori käivitamine
|Sujuv käivitus
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Seadmed
- Servojuhtimine
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses
- Põllumajandus
- Tallide puhastamine
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
- Sõidukite ja masinate puhastamine autotööstuses, tööstuses ja põllumajanduses
- Avalikud teenused
- Konteinerite/jääkide puhastamiseks toidu-, kosmeetika- ja keemiatööstuses