Statsionaarne kõrgsurveseade HDC Classic
Ideaalne lahendus regulaarseteks või aeg-ajalisteks tõhusateks puhastustoiminguteks erinevates ärivaldkondades. 2–3 väljundpunkti samaaegseks kasutamiseks.
Kärcheri tootevalik koosneb kolmest mudelist — Classic, Standard ja Advanced. Tänu baasseadmete mitmekülgsusele ja saadaolevate lisatarvikute laiale valikule saab seadmeid vastavalt klientide nõudmistele individuaalselt konfigureerida. Kärcheri HDC seeria seadmete uuenduslik tehnologia ja kõrgtasemel funktsioonid pakuvad mitmeid eeliseid. Maksimaalne jõudlus on kombineeritud kasutuslihtsusega: HDC seeria tooteid iseloomustab pikk kasutusiga ja kõrge turvalisuse aste. Mis iganes on teie konkreetsed nõudmised kõrgsurvepesule, Kärcher on meeleldi valmis teid nõustama statsionaarse süsteemi planeerimisel.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugev
- Jõuline masin, mis sobib ka raskemateks töödeks.
- Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga.
- Madalate pööretega töötav 4-taktiline õhkjahutusega elektrimootor.
Kõrge ohutustase
- Ujukiga paak ja kuivalt töötamise kaitse
- Praktiline veanäidik teavitab kasutajaid kohe ja säästab aega.
Püsiv paigaldus ilma ohtudeta: puudub saastumine ja lahtised voolikud
- Veevarustuse katkemise kaitse ning mootori ja veetemperatuuri seirefunktsiooniga.
- Lekkekaitse ja sujuvkäivitus
- Automaatne välja lülitamine, kui vee eemalduse käigus ei jõutud vee minimaalse koguseni.
Vastavalt kasutaja soovidele seadistatav masin
- Lisavarustusena on saadaval roostevabast terasest raam ja/või korpus.
Äärmiselt paindlik
- Eelsurvepump etteande temp. kuni 85 °C (standard 60 °C) ja rõhk 80/160 baari
- Raam ja korpus roostevabast terasest (standardina pulbervärvitud teras).
- Soovi korral on saadaval ka 60 Hz (nt 380–480 V, 690 V/60 Hz) seadmed.
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
- Masinale saab paigaldada täiendavaid lisaseadmeid.
- Saab kohandada vastavalt individuaalsetele nõudmistele
- Kaks inimest saab korraga kasutada.
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
- Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
- Kiireteks koristustöödeks erinevates kohtades.
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
Töökindel disain karmideks töötingimusteks
- Ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks.
- Võib kasutada rasketes töötingimustes.
- Pikemad tööperioodid, vähem vaeva hooldusega ja madalamad kulud. Ideaalne tööstuslikuks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Rõhk (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Vooluhulk (l/h)
|700 / 2000
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 85
|Mootori käivitamine
|Sujuv käivitus
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|860 x 595 x 580
Seadmed
- Õlivarras
- Õli kontrollaken
- 4-pooluseline madala pöörlemiskiirusega mootor
- Õhkjahutusega mootor
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Kuivalt töötamise kaitse
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Töötundide loendur
- Servojuhtimine
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses
- Põllumajandus
- Tallide puhastamine
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
- Sõidukite ja seadmete puhastamine autotööstuse, tööstus- ja põllumajandussektoris.
- Avalikud teenused
- Konteinerite/jääkide puhastamiseks toidu-, kosmeetika- ja keemiatööstuses