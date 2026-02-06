Kärcheri tootevalik koosneb kolmest mudelist — Classic, Standard ja Advanced. Tänu baasseadmete mitmekülgsusele ja saadaolevate lisatarvikute laiale valikule saab seadmeid vastavalt klientide nõudmistele individuaalselt konfigureerida. Kärcheri HDC seeria seadmete uuenduslik tehnologia ja kõrgtasemel funktsioonid pakuvad mitmeid eeliseid. Maksimaalne jõudlus on kombineeritud kasutuslihtsusega: HDC seeria tooteid iseloomustab pikk kasutusiga ja kõrge turvalisuse aste. Mis iganes on teie konkreetsed nõudmised kõrgsurvepesule, Kärcher on meeleldi valmis teid nõustama statsionaarse süsteemi planeerimisel.