Statsionaarne kõrgsurveseade HDC Standard
Kasutusvalmis kompaktne kõrgsurvepesur HDC Standard, millel on moodulitest koosnev konstruktsioon. Koosneb pumbaagregaadist, eelvoolukonteinerist torustiku eraldamiseks ning juhtkapist.
Kärcheri kõrgsurvepesurit HDC Standard saab kasutada mitmeteks erinevateks toiminguteks, kus on oluline saavutada äärmiselt head puhastustulemused. Moodulitest koosneva konstruktsiooniga kompaktne seade on mitme pumbaga: 2–4 kõrgsurvepumpa tagavad külma või kuuma vee toite kuni kaheksale väljundpunktile. Keskne toiteüksus varustab püsivalt paigaldatud väljundpunkte torustiku abil surveveega. Väljutamata vesi liigub läbi ülevooluklapi tagasi eelvoolukonteinerisse. Süsteem paigaldatakse turvalisse kohta, kus see on kohe kastutusvalmis ning kaitstud ilmastikumõjude ja volitamata kasutuse eest. See on palju ökonoomsem ja tõhusam kui teised süsteemid, kuna puudub vajadus süsteemi seadistada või mobiilseid masinaid transportida. Selle asemel on kogu süsteem täisvõimsusel kohe kasutusvalmis kõigest nupuvajutusega.
Omadused ja tulu
Messingist silindripeade ja esmaklassiliste materjalidega väntvõlli pumbad
- Juhtimisüksus hoolitseb teie veevajaduse eest, lülitades vajadusel lisapumpasid sisse ja välja.
- Pumba automaatne käivitus vee igakordsel eemaldamisel ilma täiendava lukustuseta.
- Kõikide pumbaagregaatide pidev töö tänu vahetusfunktsioonile.
Seadet saab korraga kasutada kuni kaheksa inimest
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
- Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
- Kiireteks koristustöödeks erinevates kohtades.
Äärmiselt paindlik
- Olemasolevat veekogust saab kasutada vastavalt vajadusele.
- Sobib ka keskmiste kuni suurte mahutite seest puhastamiseks.
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
Veepuuduse kaitse ning mootorite ja vee temperatuuri jälgimisega
Kõrge ohutustase
- Töötundide loendur ja näidik näitavad, millal on vaja pumba hooldust.
- Lekkekaitse ja sujuvkäivitus
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
- Pehmekäivitiga 4-pooluselised madala kiirusega elektrimootorid tagavad pika tööea.
Roostevabast terasest raam ja/või korpus on saadaval lisavarustusena
- Püsiv paigaldus ilma ohtudeta: puudub saastumine ja lahtised voolikud
Eelsurvepump etteande temp. kuni 85 °C (standard 60 °C) ja rõhk 80/160 baari
Nutikas pumba juhtimissüsteem
- Roostevabast terasest raami/korpuse võimalus (standardina pulbervärvitud teras).
- Soovi korral on saadaval ka 60 Hz (nt 380–480 V, 690 V/60 Hz) seadmed.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Rõhk (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Vooluhulk (l/h)
|700 / 8000
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 85
|Mootori käivitamine
|Sujuv käivitus
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Seadmed
- Õlivarras
- Õli kontrollaken
- 4-pooluseline madala pöörlemiskiirusega mootor
- Õhkjahutusega mootor
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Kuivalt töötamise kaitse
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Töötundide loendur
- Servojuhtimine
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses
- Põllumajandus
- Tallide puhastamine
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
- Sõidukite ja masinate puhastamine autotööstuses, tööstuses ja põllumajanduses
- Avalikud teenused
- Konteinerite/jääkide puhastamiseks toidu-, kosmeetika- ja keemiatööstuses