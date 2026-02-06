Kärcheri kõrgsurvepesurit HDC Standard saab kasutada mitmeteks erinevateks toiminguteks, kus on oluline saavutada äärmiselt head puhastustulemused. Moodulitest koosneva konstruktsiooniga kompaktne seade on mitme pumbaga: 2–4 kõrgsurvepumpa tagavad külma või kuuma vee toite kuni kaheksale väljundpunktile. Keskne toiteüksus varustab püsivalt paigaldatud väljundpunkte torustiku abil surveveega. Väljutamata vesi liigub läbi ülevooluklapi tagasi eelvoolukonteinerisse. Süsteem paigaldatakse turvalisse kohta, kus see on kohe kastutusvalmis ning kaitstud ilmastikumõjude ja volitamata kasutuse eest. See on palju ökonoomsem ja tõhusam kui teised süsteemid, kuna puudub vajadus süsteemi seadistada või mobiilseid masinaid transportida. Selle asemel on kogu süsteem täisvõimsusel kohe kasutusvalmis kõigest nupuvajutusega.