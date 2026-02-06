Rõhuga 210 baari ja voolukiirusega 1000 l/h on see gaasipõletiga statsionaarne kuumavee HDS-masin ideaalne pidevaks kasutamiseks tööstus- ja põllumajandusrakendustes. Sellel on tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump ning vastupidav pulbervärvitud terasest korpus ja raam. Pumpa kaitseb suur veefilter. Survepesurisse kuulub integreeritud katlakivikaitse ja tühjenäidikuga veehoidla ning neljapooluseline madala kiirusega vesijahutusega elektrimootor. Pesuaine imetakse sisse doseerimisventiili kaudu ja kuvatakse tühi tase. Pöördlüliti muudab masina kasutamise äärmiselt lihtsaks. Paigaldus ja hooldus on samuti kujundatud kasutajasõbralikuks ning elektrooniline jälgimissüsteem tagab kõrge tööohutuse. Masin tarnitakse ilma lisaseadmeteta; neid saab valida iga tööjaama (kasutuspunkti) jaoks eraldi. Valikuliselt saadaval: manomeeter, teise pesuaine sisselaskeaja loendur, automaatne rõhuvabastus, erinevad kaugjuhtimispuldid.