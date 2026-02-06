Kõrgsurvepesur HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
Statsionaarne kuuma vee kõrgsurvepesur: tugev, vastupidav ja hõlpsasti kasutatav. See sobib pidevaks kasutamiseks ja sellel on kvaliteetsed seadmed.
Rõhuga 210 baari ja voolukiirusega 1000 l/h on see gaasipõletiga statsionaarne kuumavee HDS-masin ideaalne pidevaks kasutamiseks tööstus- ja põllumajandusrakendustes. Sellel on tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump ning vastupidav pulbervärvitud terasest korpus ja raam. Pumpa kaitseb suur veefilter. Survepesurisse kuulub integreeritud katlakivikaitse ja tühjenäidikuga veehoidla ning neljapooluseline madala kiirusega vesijahutusega elektrimootor. Pesuaine imetakse sisse doseerimisventiili kaudu ja kuvatakse tühi tase. Pöördlüliti muudab masina kasutamise äärmiselt lihtsaks. Paigaldus ja hooldus on samuti kujundatud kasutajasõbralikuks ning elektrooniline jälgimissüsteem tagab kõrge tööohutuse. Masin tarnitakse ilma lisaseadmeteta; neid saab valida iga tööjaama (kasutuspunkti) jaoks eraldi. Valikuliselt saadaval: manomeeter, teise pesuaine sisselaskeaja loendur, automaatne rõhuvabastus, erinevad kaugjuhtimispuldid.
Omadused ja tulu
Lihtne ja intuitiivne töötamineAinult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta. Praktiline veanäidik teavitab kasutajaid kohe ja säästab aega. Selged ikoonid ja info juhtpaneelil teevad masina lihtsasti mõistetavaks, mis suurendab masina tootlikkust.
Kiwa poolt testitud, kontrollitud ja sertifitseeritud gaasipõletiKiwa sertifikaat: objektiivsed nõuded on täidetud. Suur kuumuseväljund Tõestatud ja tõhusa Kärcheri põletitehnoloogiaga madala kütusekulu tagamiseks.
Suure jõudlusega väntvõll pumpUsaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve. Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga. Pikemad tööperioodid, vähem vaeva hooldusega ja madalamad kulud. Ideaalne tööstuslikuks kasutamiseks.
Vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor (õliküttega)
- Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
- Suure jõudluse ja madalate hoolduskulude jaoks.
- 4-pooluseline aeglane elektrimootor tagab pika tööaja.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
- Leegi ja heitgaaside temperatuuri jälgimine, kaitse veepuuduse/ülerõhu eest, katlakivikaitse tühja indikaatoriga ja rikete jälgimine tagavad ohutu ja kauakestva töö.
- Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
- Automaatne väljalülitus madala pingevahemiku või ülepinge korral.
Kvaliteetne seade
- Integreeritud katlakivikaitse ja tühje indikaatoriga veepaak kaitseb küttespiraali ja kogu süsteemi lubjaladestuste eest.
- Tugev korpus ja raam valmistatud pulbervärvitud terasest.
- Pesuaine sisselaskesüsteem koos doseerimisventiili ja tühjenemise näidikuga on vaid osa standardvarustuses olevast kvaliteetsest varustusest.
Äärmiselt paindlik
- Kaugjuhtimisnuppe saab kasutada otse väljundil.
- Lisavarustusena on saadaval ajaloendur ja manomeeter, samuti automaatne rõhulangetus tarvikute ja torustike kaitsmiseks.
- Kõrgsurvepesurite laias valikus on Kärcheril õige tarvik iga puhastusülesande ja iga eesmärgi jaoks.
Väikese võrguavaga läbipaistvast võrgust suur filter
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
- Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
Puhastusaine imemis- ja doseerimissüsteem veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks
- Kasutades doseerimisfunktsiooni, saab pesuaineid doseerida täpselt, et need vastaksid määrdumisastmele.
- Pesuaine sisselaskesüsteem koos doseerimisventiili ja tühjenemise näidikuga on vaid osa standardvarustuses olevast kvaliteetsest varustusest.
- Lisavarustusena on saadaval teine pesuaine sisselaskeava tühja indikaatori ja doseerimisventiiliga.
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
- Lihtne juurdepääs kõikidele teenuse ja hooldusega seotud komponentidele.
- Laiaulatuslik teenindusvõrk kõrgelt koolitatud hooldustehnikutega.
- Veakoodide, tööoleku, pumba hooldusintervallide kuvamine ning põleti ja kogu masina vigase töö jälgimine muudavad hoolduse lihtsamaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|min. 500 - max. 1000
|Töörõhk (bar)
|210
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Soojusenergia (kW)
|78,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Samaaegsete kasutajate arv
|1 - 1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaitsmekaitse (A)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|177
|Kaal, sh pakend (kg)
|187
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1142 x 578 x 790
Scope of supply
- Leegimonitor
- Servojuhtimiseks valmis
- Kaugjuhtimiseks valmis
- Survedüüs
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Seadmed
- Õlivarras
- Õli kontrollaken
- Valmidus pesuaine lisamiseks
- RM1 doseerimine
- Kuivalt töötamise kaitse
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Vesijahutusega mootor
- Raam ja kate: Teras, pulberkaetud
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite ja seadmete puhastamine autotööstuse, tööstus- ja põllumajandussektoris.
- Ideaalne kasutamiseks toiduaine- ja keemiatööstuses
- Konteinerite ja paakide sisemuste puhastamiseks transpordi- ja logistikasektoris, põllumajanduses, toiduaine- ja keemiatööstuses.
- Põllumajandus
- Tootmishallides ja töökodades, kus on vaja sooja vett
- Mitmekülgsed rakendused tööstuslikes seadetes, nt. tootmisruumide puhastamiseks
- Avalikud teenused
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Külma või kuuma veega kõrgsurvepuhastuseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.