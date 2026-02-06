Spontaanne puhastus kuivjääpritsiga kas masinate või sõidukite hooldamisel, tootmisprotsesside ajal või sõiduki konditsioneerimisel oli varem suhteliselt harv nähtus, kuna jäälogistika pritsi kasutamise taga oli liiga kulukas selliseks lühiajaliseks kasutamiseks. Nüüd on see võimalik, kuna kuivjääprits IB 10/8 L2P on esimene jääprits maailmas, mis suudab vedelast süsihappegaasist toota kuivjääd. Tänu innovatiivsele protsessile valmistatakse kuivjääpelleteid vajadusel vedelast süsihappegaasist. Kuna vedelat süsihappegaasi saab hoiustada gaasiballoonides praktiliselt piiramatu aja, jääb ära kuivjää tarnimise keeruline logistika. Masina äärmiselt väike suruõhutarbimine vähendab oluliselt ka infrastruktuurinõudeid. Samas saate siiski täielikult nautida Kärcheri kuivjäätehnoloogia eeliseid. Kuivjääprits IB 10/8 L2P on väga õrnatoimeline – see puhastab ka keerukad kontuurid, näiteks sooned ja õõnsused ning ka väga paakunud mustuse, näiteks kinni põlenud mustuse. Pritsi kasutamine ei tekita abrasiivseid jääke.