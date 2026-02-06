Kuivjääpuhasti IB 10/8 L2P
Kuivjääprits IB 10/8 L2P on esimene jääprits maailmas, mis suudab vedelast süsihappegaasist toota kuivjääd. Ideaalne lühiajalisteks puhastustoiminguteks ilma keerulise logistikata.
Spontaanne puhastus kuivjääpritsiga kas masinate või sõidukite hooldamisel, tootmisprotsesside ajal või sõiduki konditsioneerimisel oli varem suhteliselt harv nähtus, kuna jäälogistika pritsi kasutamise taga oli liiga kulukas selliseks lühiajaliseks kasutamiseks. Nüüd on see võimalik, kuna kuivjääprits IB 10/8 L2P on esimene jääprits maailmas, mis suudab vedelast süsihappegaasist toota kuivjääd. Tänu innovatiivsele protsessile valmistatakse kuivjääpelleteid vajadusel vedelast süsihappegaasist. Kuna vedelat süsihappegaasi saab hoiustada gaasiballoonides praktiliselt piiramatu aja, jääb ära kuivjää tarnimise keeruline logistika. Masina äärmiselt väike suruõhutarbimine vähendab oluliselt ka infrastruktuurinõudeid. Samas saate siiski täielikult nautida Kärcheri kuivjäätehnoloogia eeliseid. Kuivjääprits IB 10/8 L2P on väga õrnatoimeline – see puhastab ka keerukad kontuurid, näiteks sooned ja õõnsused ning ka väga paakunud mustuse, näiteks kinni põlenud mustuse. Pritsi kasutamine ei tekita abrasiivseid jääke.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline pihustuspüstolOtsaku kiire ja lihtne vahetamine tänu kiirvabastusega liitmikele. Integreeritud valgustusega. Jää pritsimisfunktsiooni sisse- ja väljalülitamise nupp asub pesupüstolil.
Lihtne ja intuitiivne töötamineSurve, töötunnid ja hoolduseni jäänud aeg kuvatakse ekraanil. Kuivjää kogust saab reguleerida nupu abil. Integreeritud olekuekraan ja abisüsteemid, näiteks valitud surveastme jälgimiseks.
Kuivjää ohutu pritsimineSüsihappegaas väljub väljalaskevoolikust. Ohutu käsitsemine, kontakt kuivjääpelletitega puudub. Iselukustuv püstol.
Kompaktne ja mobiilne disain
- Rattad ja käepidemed tagavad mobiilsuse ja ohutu transpordi.
- Eraldi hoiuvõimalus kõikidele komponentidele. Tarvikute integreeritud hoiukohad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühendusvõimsus (kW)
|1
|Korpus/raam
|Pöörlev plastist korpus
|Testija
|CE
|Kaabli pikkus (m)
|5,5
|Õhusurve (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Õhu kvaliteet
|Kuiv ja õlivaba
|Õhuvoolu (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Helirõhutase (dB(A))
|95
|Kuivjääpelletid (läbimõõt) (mm)
|2,5
|Kuivjää tarbimine (kg/h)
|2 - 8
|Vedela CO2 kulu (kg/h)
|20 - 60
|Faaside arv (Ph)
|1
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Pinge (V)
|220 - 230
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|92
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|103,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|870 x 450 x 970
Scope of supply
- Lame joaotsik, lühike
- Elektrilise kontrollkaabli ja kiirühendusega pihustusvoolik
- Pihustuspüstol (ergonoomiline ja ohutu)
Seadmed
- Lüliti "Ainult õhk" või "Õhk ja jää" pritsi päästikpüstolil
- Elektrooniline kontroll
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Masinate, mootori komponentide, vormide ja tihenduspindade puhastamiseks
- Juhtkappide, elektrikomponentide ja juhtelementide puhastamiseks
- Polstri ja tekstiilide puhastamiseks
- Aiatööriistade ja robotmuruniidukite puhastamiseks