Kuivjääpuhasti IB 15/120
Jääprits Ice Blaster IB 15/120 on üks võimsamaid kuivjää pritsimisseadmeid turul. Avaldab muljet oma tugevuse, väga usaldusväärse tehnika ja parimate kuivjääga puhastamise tulemustega.
Jääprits IB 15/120 on võimas, vastupidav ja äärmiselt töökindel. Nutikad üksiklahendused, nagu karbihoidik, jäätühjendus, kinnitusklamber ja hoiusahtlid, tugevdavad samuti seda positiivset üldmuljet, suurendavad töömugavust ja muudavad kuivjääga puhastamise nauditavamaks. Ja tehnilisest küljest seisneb lahendus detailides, mistõttu oleme märkimisväärselt parandanud õhuvoolu masinas, voolikus, päästikpüstolis ja otsikus. Tulemus: silmapaistev puhastustulemus. Vaatamata oma suurusele on IB 15/120 väga mobiilne ja seda saab hõlpsalt teisaldada üks inimene, näiteks kanda mööda treppe. Lühidalt: kuivjää pritsimine parimal viisil!
Omadused ja tulu
Otsikukarbi hoidikPihustusotsikud ja tarvikud on alati käepäraselt masina küljes. Otsikukarp on kinnitatud masina küljele, et vältida selle määrdumist.
Esmaklassiline liikuvusSeadme optimaalne tasakaalustamine mugavaks manööverdamiseks ebatasasel pinnal. Seadme ees- ja tagaosas asuvate käepidemete abil on seda lihtne treppidest üles-alla tõsta.
Automaatne jääkjää eemaldamineVõimalus tühjendada jääjääkide paak ühe nupuvajutusega väldib masina jäätumist pärast töö lõppu. Masin ei külmu.
GFRP-konteiner kuivjääle
- Kuivjää optimaalne isolatsioon.
- Kondensvett ei teki.
- Seade ei külmu.
Efektiivne õhuvool seadmes
- Kuivjää transporditakse seadmest otsikusse ilma seda kahjustamata.
- Esmaklassilised puhastustulemused.
Integreeritud rihmapool
- Puhastatava eseme lihtne maandamine.
- Kaitseb kaarlahenduse tekke eest kasutaja ja objekti vahel.
- Mugavam pihustamine.
Integreeritud õli- ja vee eraldaja
- Seadme jäätumise vältimine.
Täiustatud püstolihoidik
- Püstoli mugav hoiustamine.
- Ideaalne asend (nt otsikute vahetamiseks).
Integreeritud hoiustamiskoht otsikutele ja tarvikutele
- Kõik on alati käeulatuses otse masina küljes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühendusvõimsus (kW)
|0,6
|Korpus/raam
|Roostevaba teras (1.4301)
|Kaabli pikkus (m)
|7
|Õhusurve (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Õhu kvaliteet
|Kuiv ja õlivaba
|Õhuvoolu (m³/min)
|2 - 12
|Helirõhutase (dB(A))
|125
|Kuivjää maht (kg)
|40
|Kuivjääpelletid (läbimõõt) (mm)
|3
|Kuivjää tarbimine (kg/h)
|30 - 120
|Faaside arv (Ph)
|1
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Pinge (V)
|220 - 240
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|91
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|101,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- Otsikute karp koos pehmendusega
- Lubrikant, otsiku keere
- Lamejoa düüs
- Lapiku jugadüüsi südamik: 8 mm
- Lehtvõti (düüsi asendamiseks): 2 tk.
- Ümmargune düüs, XL, pikk
- Elektrilise kontrollkaabli ja kiirühendusega pihustusvoolik
- Pihustuspüstol (ergonoomiline ja ohutu)
Seadmed
- Lüliti "Ainult õhk" või "Õhk ja jää" pritsi päästikpüstolil
- Elektrooniline kontroll
- Integreeritud maandusjuhtmepool
- Õli ja vee separaator
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Valuvormide ja -tööriistade puhastus.
- Plastmasstoodete kraatide eemaldamine.
- Sepistamisriistade puhastamine.
- Täitesüsteemide ja segutehaste puhastus
- Konveieri, transpordi- ja käsitsemissüsteemide puhastamine
- Ahjude puhastamine
- Trükipresside ja nende ümbruste puhastamine
- Puidutöötlemismasinate puhastamine
- Generaatorite, turbiinide, kilpide ja soojusvahetite puhastamine