Jääprits IB 15/120 on võimas, vastupidav ja äärmiselt töökindel. Nutikad üksiklahendused, nagu karbihoidik, jäätühjendus, kinnitusklamber ja hoiusahtlid, tugevdavad samuti seda positiivset üldmuljet, suurendavad töömugavust ja muudavad kuivjääga puhastamise nauditavamaks. Ja tehnilisest küljest seisneb lahendus detailides, mistõttu oleme märkimisväärselt parandanud õhuvoolu masinas, voolikus, päästikpüstolis ja otsikus. Tulemus: silmapaistev puhastustulemus. Vaatamata oma suurusele on IB 15/120 väga mobiilne ja seda saab hõlpsalt teisaldada üks inimene, näiteks kanda mööda treppe. Lühidalt: kuivjää pritsimine parimal viisil!