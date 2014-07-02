Meie jääpritsi Ice Blaster IB 7/40 Advanced iseloomustab läbimõeldud kontsept, palju nutikaid detaile, suur vastupidavus ja äärmiselt kõrge kvaliteediga valmistamine. Viimase põlvkonna kuivjääprits on loodud pidevaks pausideta kasutamiseks ja on väga hästi varustatud. Näiteks on selle standardvarustuses integreeritud maandusjuhtmerull, jää jääkide eemaldamise süsteem, mis hoiab ära seadme külmumise pärast tööd, ning usaldusväärseks tööks vajalik õli ja vee eraldaja. Õhuvool on optimeeritud nii, et suurepärase puhastustulemuse saavutamine on iseenesestmõistetav isegi töötades madala rõhu ja väikese õhutarbimisega (maksimaalselt 3,5 m³/min), samas on ka töömüra vähendatud miinimumini. Joapüstol koos kaugjuhtimispuldiga joa parameetrite reguleerimiseks, joarõhu ja jäätarnemahu astmevaba reguleerimine nupuga (soovi korral võimalik välja lülitada) ja loogiliselt struktureeritud ekraan kõigi tööparameetrite lugemiseks tagavad kasutajale suure mugavuse. Lisaks sellele võib vaadata selliste statistiliste suuruste nagu tööaeg, keskmine jääkulu tunnis või kogu jääkulu väärtusi.