Kuivjääpuhasti IB 7/40 Advanced
Jääpritsil Ice Blaster IB 7/40 Advanced on integreeritud kaugjuhtimispuldiga pihustuspüstol ja see tagab kuivjääpuhastusel parimad tulemused ka madala õhurõhu korral.
Meie jääpritsi Ice Blaster IB 7/40 Advanced iseloomustab läbimõeldud kontsept, palju nutikaid detaile, suur vastupidavus ja äärmiselt kõrge kvaliteediga valmistamine. Viimase põlvkonna kuivjääprits on loodud pidevaks pausideta kasutamiseks ja on väga hästi varustatud. Näiteks on selle standardvarustuses integreeritud maandusjuhtmerull, jää jääkide eemaldamise süsteem, mis hoiab ära seadme külmumise pärast tööd, ning usaldusväärseks tööks vajalik õli ja vee eraldaja. Õhuvool on optimeeritud nii, et suurepärase puhastustulemuse saavutamine on iseenesestmõistetav isegi töötades madala rõhu ja väikese õhutarbimisega (maksimaalselt 3,5 m³/min), samas on ka töömüra vähendatud miinimumini. Joapüstol koos kaugjuhtimispuldiga joa parameetrite reguleerimiseks, joarõhu ja jäätarnemahu astmevaba reguleerimine nupuga (soovi korral võimalik välja lülitada) ja loogiliselt struktureeritud ekraan kõigi tööparameetrite lugemiseks tagavad kasutajale suure mugavuse. Lisaks sellele võib vaadata selliste statistiliste suuruste nagu tööaeg, keskmine jääkulu tunnis või kogu jääkulu väärtusi.
Omadused ja tulu
Selge ekraanSeatud väärtuste selge kuvamine; lihtne käitamine tänu suurtele nuppudele ja elektroonilisele juhtsüsteemile.
Automaatne jääkjää eemaldamineVõimalus tühjendada jääjääkide paak ühe nupuvajutusega väldib masina jäätumist pärast töö lõppu.
Integreeritud õli- ja vee eraldajaSeadme jäätumise vältimine.
Integreeritud rihmapool
- Puhastatava eseme lihtne maandamine.
- Kaitseb kaarlahenduse tekke eest kasutaja ja objekti vahel.
- Mugavam pihustamine.
Efektiivne õhuvool seadmes
- Kuivjää transporditakse seadmest otsikusse ilma seda kahjustamata.
- Esmaklassilised puhastustulemused.
Esmaklassiline liikuvus
- Seadme optimaalne tasakaalustamine mugavaks manööverdamiseks ebatasasel pinnal.
- Seadme ees- ja tagaosas asuvate käepidemete abil on seda lihtne treppidest üles-alla tõsta.
GFRP-konteiner kuivjääle
- Kuivjää optimaalne isolatsioon.
- Kondensvett ei teki.
- Seade ei külmu.
Täiustatud püstolihoidik
- Püstoli mugav hoiustamine.
- Ideaalne asend (nt otsikute eemaldamiseks).
Integreeritud hoiustamiskoht otsikutele ja tarvikutele
- Kõik on alati käeulatuses otse masina küljes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühendusvõimsus (kW)
|0,6
|Korpus/raam
|Roostevaba teras (1.4301)
|Kaabli pikkus (m)
|7
|Õhusurve (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Õhu kvaliteet
|Kuiv ja õlivaba
|Õhuvoolu (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Helirõhutase (dB(A))
|99
|Kuivjää maht (kg)
|15
|Kuivjääpelletid (läbimõõt) (mm)
|3
|Kuivjää tarbimine (kg/h)
|15 - 50
|Faaside arv (Ph)
|1
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Pinge (V)
|220 - 240
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|78
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|81,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Lubrikant, otsiku keere
- Lamejoa düüs
- Lehtvõti (düüsi asendamiseks): 2 tk.
- Elektrilise kontrollkaabli ja kiirühendusega pihustusvoolik
- Pihustuspüstol (ergonoomiline ja ohutu)
- Tööriistakott
Seadmed
- Jää hulk on reguleeritav pihustuspüstolil
- Õhusurve on reguleeritav pihustuspüstolil
- Lüliti "Ainult õhk" või "Õhk ja jää" pritsi päästikpüstolil
- Elektrooniline kontroll
- Integreeritud maandusjuhtmepool
- Õli ja vee separaator
Kasutusvaldkonnad
- Valuvormide ja -tööriistade puhastus.
- Plastmasstoodete kraatide eemaldamine.
- Sepistamisriistade puhastamine.
- Villimis- ja segutehaste puhastamine.
- Konveierite, transpordi- ja käitlemissüsteemide puhastamine
- Ahjude puhastamine
- Trükipresside ja nende ümbruste puhastamine
- Puidutöötlemismasinate puhastamine
- Generaatorite, turbiinide, kilpide ja soojusvahetite puhastamine