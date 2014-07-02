Kuivjääpuhasti IB 7/40 Classic
Tänu õhuvoolu optimeerimisele tagab meie Ice Blaster IB 7/40 suurepärased tulemused puhastamisel kuivjääga isegi töötamisel madala õhurõhuga. Kompaktne seade.
Ice Blaster IB 7/40 Classic on suure jõudlusega kuivjääprits, mis avaldab muljet pideval igapäevasel kasutamisel turvalise ja mugava käsitsemise, lihtsa juhitavuse ja usaldusväärsusega. Kõik komponendid ja tehnikad vastavad loomulikult kõrgeimatele kvaliteedistandarditele. Näiteks hoiab läbimõeldud doseerimistehnoloogia pritsimisel ära masina jäätumise, samas tagab optimeeritud õhuvool suurepärase puhastustulemuse ka suhteliselt madala rõhu ja väikese õhutarbe korral ning samas suhteliselt väikese töömüra. Joa rõhku ja jää pritsimismahtu saab nupuga pidevalt reguleerida. Seda funktsiooni saab võtmelülitiga ka keelata. Standardvarustusse kuulub ka integreeritud õli ja vee eraldaja ning süsteem jää jääkide eemaldamiseks pärast kasutamist ühe nupuvajutusega. Ekraanilt saab hõlpsasti lugeda kõiki asjakohaseid tööparameetreid ja näiteks selliste statistiliste parameetrite nagu tööaeg, keskmine jääkulu tunnis või kogu jääkulu väärtusi.
Omadused ja tulu
Selge ekraanSeatud väärtuste selge kuvamine; lihtne käitamine tänu suurtele nuppudele ja elektroonilisele juhtsüsteemile.
Automaatne jääkjää eemaldamineVõimalus tühjendada jääjääkide paak ühe nupuvajutusega väldib masina jäätumist pärast töö lõppu.
Integreeritud õli- ja vee eraldajaSeadme jäätumise vältimine.
Täiustatud püstolihoidik
- Püstoli mugav hoiustamine.
- Ideaalne asend (nt otsikute eemaldamiseks).
Esmaklassiline liikuvus
- Seadme optimaalne tasakaalustamine mugavaks manööverdamiseks ebatasasel pinnal.
Efektiivne õhuvool seadmes
- Kuivjää transporditakse seadmest otsikusse ilma seda kahjustamata.
- Esmaklassilised puhastustulemused.
Integreeritud hoiustamiskoht otsikutele ja tarvikutele
- Kõik on alati käeulatuses otse masina küljes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühendusvõimsus (kW)
|0,6
|Korpus/raam
|Roostevaba teras (1.4301)
|Kaabli pikkus (m)
|7
|Õhusurve (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Õhu kvaliteet
|Kuiv ja õlivaba
|Õhuvoolu (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Helirõhutase (dB(A))
|99
|Kuivjää maht (kg)
|15
|Kuivjääpelletid (läbimõõt) (mm)
|3
|Kuivjää tarbimine (kg/h)
|15 - 50
|Faaside arv (Ph)
|1
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Pinge (V)
|220 - 240
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|93
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|75
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Lubrikant, otsiku keere
- Lamejoa düüs
- Lehtvõti (düüsi asendamiseks): 2 tk.
- Elektrilise kontrollkaabli ja kiirühendusega pihustusvoolik
- Pihustuspüstol (ergonoomiline ja ohutu)
- Tööriistakott
Seadmed
- Elektrooniline kontroll
- Õli ja vee separaator
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Valuvormide ja -tööriistade puhastus.
- Plastmasstoodete kraatide eemaldamine.
- Sepistamisriistade puhastamine.
- Villimis- ja segutehaste puhastamine.
- Konveierite, transpordi- ja käitlemissüsteemide puhastamine
- Ahjude puhastamine
- Trükipresside ja nende ümbruste puhastamine
- Puidutöötlemismasinate puhastamine
- Generaatorite, turbiinide, kilpide ja soojusvahetite puhastamine