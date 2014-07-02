Ice Blaster IB 7/40 Classic on suure jõudlusega kuivjääprits, mis avaldab muljet pideval igapäevasel kasutamisel turvalise ja mugava käsitsemise, lihtsa juhitavuse ja usaldusväärsusega. Kõik komponendid ja tehnikad vastavad loomulikult kõrgeimatele kvaliteedistandarditele. Näiteks hoiab läbimõeldud doseerimistehnoloogia pritsimisel ära masina jäätumise, samas tagab optimeeritud õhuvool suurepärase puhastustulemuse ka suhteliselt madala rõhu ja väikese õhutarbe korral ning samas suhteliselt väikese töömüra. Joa rõhku ja jää pritsimismahtu saab nupuga pidevalt reguleerida. Seda funktsiooni saab võtmelülitiga ka keelata. Standardvarustusse kuulub ka integreeritud õli ja vee eraldaja ning süsteem jää jääkide eemaldamiseks pärast kasutamist ühe nupuvajutusega. Ekraanilt saab hõlpsasti lugeda kõiki asjakohaseid tööparameetreid ja näiteks selliste statistiliste parameetrite nagu tööaeg, keskmine jääkulu tunnis või kogu jääkulu väärtusi.