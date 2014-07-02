Kuivpühkija KM 130/300 D
Tagarattaveoga 3-rattaline bensiinimootoriga täishüdrauliline tööstuslik pühkimismasin. Raskemateks puhastustöödeks ehitusmaterjalide või metallitööstuses, valukodades ja muudes palju mustust tootvates sektorites.
Diiselmootoriga tööstuslik pühkimismasin KM 130/300 R D võtab vähe kütust ja avaldab muljet suurepäraste puhastustulemustega. See töökindel masin sobib väga raskete puhastustoimingute teostamiseks, näiteks ehitusmaterjalide tootmises ja metallitööstuses, valukodades ja mujal rohket mustust tekitavates tööstussektorites. Prügikühvli põhimõttel imetakse pinnalt ära nii väiksem kui ka suurem mustus. Rullhari kohandub automaatselt ka ebaühtlaste pindadega ning uuenduslik pühkimissüsteem viib seadme kulumise miinimumini. Rullharja saab hõlpsasti vahetada ilma tööriistu kasutamata. Jäätmekonteiner sulgub transpordi ajal automaatselt. Kaks horisontaalselt paigaldatud lapikut filtrit tagavad puhta õhu isegi väga tolmustes oludes. Filtrit saab äärmiselt tõhusa kahepoolse kaabitsa abil puhastada vaid nupuvajutusega. Juurdepääs filtrile on optimaalne ja filtrit saab hõlpsasti vahetada ka tööriistade abita. Lihtne juurdepääs mootorile. Seadme põhifunktsioone saab tänu Easy Operation kontseptsioonile juhtpaneelilt mugavalt valida. Tsüklonfilter puhastab õhu enne mootorisse jõudmist ja suurendab seeläbi oluliselt seadme kasutusiga.
Omadused ja tulu
Vastupidav konstruktsioonTugev terasraam Töökindlad vesijahutusega tööstuslikud mootorid Täishüdrauliline haardeajam
Tõhus, vastupidav filterLapik kurdfilter, mille pind on 5,5 m² Filtri efektiivne puhastamine kahepoolse kraabitsata Tolmuvabaks pühkimiseks
Äärmiselt kasutajasõbralikLihtsa kasutamise põhimõte (EASY). Lihtne siseneda ja väljuda Teenindussõbralik
Erinevad ajamid
- Elektriline ajam
- Tööstusstandarditele vastavad diiselmootorid
- LPG-mootor kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes
Flexible Footrpint Sytem
- Optimaalsed pühkimistulemused.
- Harja vähene kulumine.
- Kohandub hõlpsasti erinevate põrandate pindadega.
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
- Tühjendamine prügist on ohutu ja kerge.
- Konteinerilift kuni 1,42 m
Prügikühvli põhimõte
- Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
- Väike tolmu hajumine.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Kerge kohandamine eripuhastamisvajadustele.
- Veenvad omadused (nt mugavustega kabiin, kondiisioneer, küte)
- Külghari on saadaval nõudisel
Täishüdrauliline haardeajam ja ajamiga peahari ja külgharjad
- Vajab väga vähe hooldust.
- Ei kulu
- Äärmiselt vastupidav
Tsüklonfilter
- Pikem mootorifiltri kasutusiga
- Pikemad hooldusvälbad
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Neljataktiline mootor
|Mootori tootja
|Yanmar
|Veosild (kW)
|15,8
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|13000
|Töölaius (mm)
|1000
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1300
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1550
|Prügikonteiner (l)
|300
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|10
|Filtri pind (m²)
|5,5
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|951
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|951
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ehitusmaterjalide töötlemisettevõtted
- Valumetalli ettevõtted
- Metallitöötlusettevõtted
- Hoiustamisalad
- Ehitusplatsid
- Raua- ja terasetehased
- Materjalide töötlemistehased