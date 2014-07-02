Diiselmootoriga tööstuslik pühkimismasin KM 130/300 R D võtab vähe kütust ja avaldab muljet suurepäraste puhastustulemustega. See töökindel masin sobib väga raskete puhastustoimingute teostamiseks, näiteks ehitusmaterjalide tootmises ja metallitööstuses, valukodades ja mujal rohket mustust tekitavates tööstussektorites. Prügikühvli põhimõttel imetakse pinnalt ära nii väiksem kui ka suurem mustus. Rullhari kohandub automaatselt ka ebaühtlaste pindadega ning uuenduslik pühkimissüsteem viib seadme kulumise miinimumini. Rullharja saab hõlpsasti vahetada ilma tööriistu kasutamata. Jäätmekonteiner sulgub transpordi ajal automaatselt. Kaks horisontaalselt paigaldatud lapikut filtrit tagavad puhta õhu isegi väga tolmustes oludes. Filtrit saab äärmiselt tõhusa kahepoolse kaabitsa abil puhastada vaid nupuvajutusega. Juurdepääs filtrile on optimaalne ja filtrit saab hõlpsasti vahetada ka tööriistade abita. Lihtne juurdepääs mootorile. Seadme põhifunktsioone saab tänu Easy Operation kontseptsioonile juhtpaneelilt mugavalt valida. Tsüklonfilter puhastab õhu enne mootorisse jõudmist ja suurendab seeläbi oluliselt seadme kasutusiga.