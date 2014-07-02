Kuivpühkija KM 150/500 D
Tagarattaveoga 3-rattaline bensiinimootoriga täishüdrauliline tööstuslik pühkimismasin. Raskemateks puhastustöödeks ehitusmaterjalide või metallitööstuses, valukodades ja muudes palju mustust tootvates sektorites.
Diiselmootoriga tööstuslik pühkimismasin KM 150/500 R D võtab vähe kütust ja avaldab muljet suurepäraste puhastustulemustega. See töökindel masin sobib väga raskete puhastustoimingute teostamiseks, näiteks ehitusmaterjalide tootmises ja metallitööstuses, valukodades ja mujal rohket mustust tekitavates tööstussektorites. Prügikühvli põhimõttel imetakse pinnalt ära nii väiksem kui ka suurem mustus. Rullhari kohandub automaatselt ka ebaühtlaste pindadega ning uuenduslik pühkimissüsteem viib seadme kulumise miinimumini. Rullharja saab hõlpsasti vahetada ilma tööriistu kasutamata. Jäätmekonteiner sulgub transpordi ajal automaatselt. Kaks horisontaalselt paigaldatud lapikut filtrit tagavad puhta õhu isegi väga tolmustes oludes. Filtrit saab äärmiselt tõhusa kahepoolse kaabitsa abil puhastada vaid nupuvajutusega. Juurdepääs filtrile on lihtne ja filtrit saab hõlpsasti vahetada ka tööriistade abita. Lihtne juurdepääs mootorile. Seadme põhifunktsioone saab tänu Easy Operation kontseptsioonile juhtpaneelilt mugavalt valida. Tsüklonfilter puhastab õhu enne mootorisse jõudmist ja suurendab seeläbi oluliselt seadme kasutusiga.
Omadused ja tulu
Tõhus filtrisüsteemLapik kurdfilter, mille pind on 7 m² Tõhus puhastamine kahepoolse kraabitsaga Tolmuvabaks pühkimiseks
Mugav töökohtKõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud. Alati näitab täisvaadet Valikuline: kütte ja konditsioneeriga kabiinid
Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamineLihtne tehnika juba järgiproovitud komponentidega: täishüdrauliline ajam, pigem elektriline kui elektrooniline. Lihtne ligipääs mootorile kiireks ja lihtsaks hoolduseks. Peamise rullharja ja lapiku kurdfiltri saab vahetada ilma tööriistadeta.
Diiselkütus
- Pikad tööintervallid.
- Võimas motoriseerimine
Valikuline nelja rattaga raam
- Parandab haardumist libedal ja ebaühtlasel pinnal.
- Suurendab sõidumugavust ja -ohutust.
- Sobib suurepäraselt kasutamiseks tundlikel pindadel tänu oma madalale pinnasurvele.
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
- Tühjendamine prügist on ohutu ja kerge.
- Kõrge kallutussüsteem (kuni 1,52 m kõrguselt)
Prügikühvli põhimõte
- Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
- Väike tolmu hajumine.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Kerge kohandamine eripuhastamisvajadustele.
- Veenvad omadused (nt mugavustega kabiin, kondiisioneer, küte)
- Teine ja kolmas külghari saadaval nõudmisel
Täishüdrauliline haardeajam ja ajamiga peahari ja külgharjad
- Vajab väga vähe hooldust.
- Ei kulu
- Äärmiselt vastupidav
Tsüklonfilter
- Pikem mootorifiltri kasutusiga
- Pikemad hooldusvälbad
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Neljataktiline mootor
|Mootori tootja
|Yanmar
|Veosild (kW)
|18,6
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|18000
|Töölaius (mm)
|1200
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1500
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1800
|Prügikonteiner (l)
|500
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|12
|Filtri pind (m²)
|7
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|1440
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|1440
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Tööstusele (valukojad, tsemenditehased), logistikale ja ladudele, parklatele ja korrusparklatele, ehitustööstustele, lennujaamadele ja sadamatele