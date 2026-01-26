Kuivpühkija KM 150/500 R Bp
Vastupidava disainiga täishüdrauliline tööstuslik kuivpühkimismasin kõige raskemate puhastustoimingute sooritamiseks, nt ehitustel, metallitööstuses, valukodades ja muudes kohtades, kus tekib palju tolmu.
Tagarattaveoga 3-rattaline akutoitel kuivpühkimismasin KM 150/500 R Bp Pack on madala müratasemega ja ei tekita heitgaase. Prügikühvli põhimõttel imetakse pinnalt ära nii väiksem kui ka suurem mustus. Jäätmekonteiner sulgub transpordi ajal automaatselt. Rullhari kohandub automaatselt ebaühtlaste pindadega ning seda saab kiirelt ja tööriistade abita vahetada. Uudne pühkimissüsteem vähendab harja kulumist. Kaks horisontaalselt paigaldatud lapikut filtrit tagavad puhta õhu isegi väga tolmustes oludes. Filtrit saab äärmiselt tõhusa kahepoolse kraabitsa abil puhastada vaid nupuvajutusega. Juurdepääs filtrile on lihtne ja seda saab vahetada ka tööriistade abita. Seadme põhifunktsioone saab tänu Easy Operation kontseptsioonile juhtpaneelilt mugavalt valida.
Omadused ja tulu
Aku kasutamine
- Heitgaasidevaba töö
- Kasutamiseks nii sees kui väljas.
- Madal müratase
Kahepoolne kraabits
- Väga tõhus filtripuhastus.
- Käitamine vaid nupuvajutustega.
Käitamiskontsept EASY Operation
- Väga lihtne kasutada.
- Lühike tutvustusaeg.
- Kaitse mittenõuetekohase kasutamise eest
Lapik kurdfilter
- Hea käsitseda ja ligi pääseda
- Valmistatud pestavast polüestrist
- Äärmiselt vastupidav.
Flexible Footrpint Sytem
- Optimaalsed pühkimistulemused
- Harja vähene kulumine.
- Kohandub hõlpsasti erinevate põrandate pindadega.
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
- Tühjendamine prügist on ohutu ja kerge.
- Kõrge kallutussüsteem (kuni 1,52 m kõrguselt)
Prügikühvli põhimõte
- Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
- Väike tolmu hajumine.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Saab kohandada vastavalt individuaalsetele nõudmistele
- Soovi korral teise ja kolmanda külgharjaga.
Täishüdrauliline haardeajam ja ajamiga peahari ja külgharjad
- Vajab vähest hooldust.
- Ei kulu
- Pikk kasutusiga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/kW)
|48 / 10
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|12000
|Töölaius (mm)
|1200
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1500
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1800
|Aku pinge (V)
|48
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Prügikonteiner (l)
|500
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|8
|Filtri pind (m²)
|7
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|1398
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|2690
|Kaal, sh pakend (kg)
|1398
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Scope of supply
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Tööstusele (valukojad, tsemenditehased), logistikale ja ladudele, parklatele ja korrusparklatele, ehitustööstustele, lennujaamadele ja sadamatele