Tagarattaveoga 3-rattaline akutoitel kuivpühkimismasin KM 150/500 R Bp Pack on madala müratasemega ja ei tekita heitgaase. Prügikühvli põhimõttel imetakse pinnalt ära nii väiksem kui ka suurem mustus. Jäätmekonteiner sulgub transpordi ajal automaatselt. Rullhari kohandub automaatselt ebaühtlaste pindadega ning seda saab kiirelt ja tööriistade abita vahetada. Uudne pühkimissüsteem vähendab harja kulumist. Kaks horisontaalselt paigaldatud lapikut filtrit tagavad puhta õhu isegi väga tolmustes oludes. Filtrit saab äärmiselt tõhusa kahepoolse kraabitsa abil puhastada vaid nupuvajutusega. Juurdepääs filtrile on lihtne ja seda saab vahetada ka tööriistade abita. Seadme põhifunktsioone saab tänu Easy Operation kontseptsioonile juhtpaneelilt mugavalt valida.