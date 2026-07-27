Kuivpühkija KM 150/500 R Bp Pack
Täielikult hüdrauliline tugeva konstruktsiooniga tööstuslik põrandapesumasin, mis on mõeldud kõige raskemate ülesannete jaoks, nt ehitusmaterjali- ja metallitööstuses, valukodades või muudes rajatistes, kus on palju mustust.
Tagarattaveoga 3-rattaline akutoitel kuivpühkimismasin KM 150/500 R Bp Pack on madala müratasemega ja ei tekita heitgaase. Prügikühvli põhimõttel imetakse pinnalt ära nii väiksem kui ka suurem mustus. Jäätmekonteiner sulgub transpordi ajal automaatselt. Rullhari kohandub automaatselt ebaühtlaste pindadega ning seda saab kiirelt ja tööriistade abita vahetada. Uudne pühkimissüsteem vähendab harja kulumist. Kaks horisontaalselt paigaldatud lapikut filtrit tagavad puhta õhu isegi väga tolmustes oludes. Filtrit saab äärmiselt tõhusa kahepoolse kraabitsa abil puhastada vaid nupuvajutusega. Juurdepääs filtrile on lihtne ja seda saab vahetada ka tööriistade abita. Seadme põhifunktsioone saab tänu Easy Operation kontseptsioonile juhtpaneelilt mugavalt valida.
Omadused ja tulu
Tõhus filtrisüsteemLapik kurdfilter, mille pind on 7 m² Tõhus puhastamine kahepoolse kraabitsaga
Mugav töökohtKõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud. Alati näitab täisvaadet
Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamineLihtne tehnika juba järgiproovitud komponentidega: täishüdrauliline ajam, pigem elektriline kui elektrooniline. Lihtne ligipääs mootorile kiireks ja lihtsaks hoolduseks. Peamise rullharja ja lapiku kurdfiltri saab vahetada ilma tööriistadeta.
Valikuline nelja rattaga raam
- Parandab haardumist libedal ja ebaühtlasel pinnal.
- Suurendab sõidumugavust ja -ohutust.
- Sobib suurepäraselt kasutamiseks tundlikel pindadel tänu oma madalale pinnasurvele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/kW)
|48 / 10
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|12000
|Töölaius (mm)
|1200
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1500
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1800
|Aku võimsus (Ah)
|700
|Aku pinge (V)
|48
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Prügikonteiner (l)
|500
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|8
|Filtri pind (m²)
|7
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|2690
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|2690
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Scope of supply
- Rattad, täiskumm
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Roolivõimendi
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Tööstusele (valukojad, tsemenditehased), logistikale ja ladudele, parklatele ja korrusparklatele, ehitustööstustele, lennujaamadele ja sadamatele