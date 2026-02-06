Kuivpühkija KM 150/500 R D Classic

Klassikalisel KM 150/500 R põrandapesumasinal, millele saab peale istuda, on taskufilter, suur mahuti, tugev terasest kere, käepide (millega saab masinat lihtsasti juhtida), hüdrauliline tagavedu ja süsteem Flexible Footprint System.

Vastupidav tööstuslik kuivpühkimismasin KM 150/500 R Classic keerulisteks puhastustoiminguteks ehitusmaterjalide-, metalli- ja valumetallide töötlemistehastes ja muudes tööstusharudes, kus tekib palju mustust. Usaldusväärset pealistutavat kuivpühkimismasinat saab hoobade abil mugavalt ja hõlpsalt juhtida. Mahutit tühjendatakse hüdraulilise tõstuki abil. Mahutisse mahub 500 l materjali, mistõttu on masinat võimalik pika aja jooksul katkestusteta kasutada. Masin sobib intensiivseks kasutamiseks rasketes tingimustes, kuna sellel on tugev terasest mitmekordse korrosioonikaitsega šassii. Hüdrauliline tagavedu tagab hea manööverdusvõime ka kitsastes kohtades. Teine hea omadus on süsteem Flexible Footprint System, mis tagab optimaalsed pühkimistulemused erinevatel pindadel – ja vähendab harja kulumist. Hooldus- ja remonditööde teostamiseks on kõikidele tehnilistele komponentidele lihtne ligi pääseda. Standardsed täiskummist rehvid aitavad vältida tühjaks läinud rehvidest põhjustatud katkestusi, mistõttu on võimalik masinat kasutada igat liiki pindadel.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 150/500 R D Classic: Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist rehvidega
Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist rehvidega
Hea manööverdusvõime ja kontroll isegi kitsastes kohtades. Töötab isegi teravatel pindadel ilma rehve kahjustamata.
Kuivpühkija KM 150/500 R D Classic: Suur vibratsioonimootoriga taskufilter
Suur vibratsioonimootoriga taskufilter
Suur filter tolmuvabaks tolmu imemiseks. Puhastamine vibratsioonimootori abil.
Kuivpühkija KM 150/500 R D Classic: Tugev terases kere mitmekordse korrosioonikaitsega
Tugev terases kere mitmekordse korrosioonikaitsega
Võib kasutada rasketes töötingimustes. Vastupidav masin ja komponendid.
Teenindussõbralik
  • Lihtne tehnika juba järgiproovitud komponentidega: täishüdrauliline ajam, pigem elektriline kui elektrooniline.
  • Lihtne juurdepääs kõikidele tehnilistele komponentidele.
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
  • Jäätmeid saab tühjendada ohutult, lihtsalt ja ilma kontaktita.
  • Lihtne mahuti tõstmine kuni 1,52 m kõrgusele.
Prügikühvli põhimõte
  • Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
  • Väike tolmu hajumine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Diisel
Veoajam Neljataktiline mootor
Mootori tootja Yanmar
Veosild (kW) 15,8
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 18000
Töölaius (mm) 1200
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1500
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1800
Prügikonteiner (l) 500
Kallakust ülesronimise võime (%) 18
Töökiirus (km/h) 12
Filtri pind (m²) 10,5
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 1400
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 2442 x 1570 x 1640

Scope of supply

  • taskufilter
  • Rattad, täiskumm

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Reguleeritav peamine rullhari
  • Roolivõimendi
  • Prügikühvli põhimõte
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Hüdrauliline tühjendus
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
Kuivpühkija KM 150/500 R D Classic
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ehitusmaterjalide töötlemisettevõtted
  • Valumetalli ettevõtted
  • Metallitöötlusettevõtted
  • Hoiustamisalad
  • Ehitusplatsid
  • Raua- ja terasetehased
  • Materjalide töötlemistehased
Lisatarvikud