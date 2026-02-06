Vastupidav tööstuslik kuivpühkimismasin KM 150/500 R Classic keerulisteks puhastustoiminguteks ehitusmaterjalide-, metalli- ja valumetallide töötlemistehastes ja muudes tööstusharudes, kus tekib palju mustust. Usaldusväärset pealistutavat kuivpühkimismasinat saab hoobade abil mugavalt ja hõlpsalt juhtida. Mahutit tühjendatakse hüdraulilise tõstuki abil. Mahutisse mahub 500 l materjali, mistõttu on masinat võimalik pika aja jooksul katkestusteta kasutada. Masin sobib intensiivseks kasutamiseks rasketes tingimustes, kuna sellel on tugev terasest mitmekordse korrosioonikaitsega šassii. Hüdrauliline tagavedu tagab hea manööverdusvõime ka kitsastes kohtades. Teine hea omadus on süsteem Flexible Footprint System, mis tagab optimaalsed pühkimistulemused erinevatel pindadel – ja vähendab harja kulumist. Hooldus- ja remonditööde teostamiseks on kõikidele tehnilistele komponentidele lihtne ligi pääseda. Standardsed täiskummist rehvid aitavad vältida tühjaks läinud rehvidest põhjustatud katkestusi, mistõttu on võimalik masinat kasutada igat liiki pindadel.