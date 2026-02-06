Kuivpühkija KM 150/500 R D Classic
Klassikalisel KM 150/500 R põrandapesumasinal, millele saab peale istuda, on taskufilter, suur mahuti, tugev terasest kere, käepide (millega saab masinat lihtsasti juhtida), hüdrauliline tagavedu ja süsteem Flexible Footprint System.
Vastupidav tööstuslik kuivpühkimismasin KM 150/500 R Classic keerulisteks puhastustoiminguteks ehitusmaterjalide-, metalli- ja valumetallide töötlemistehastes ja muudes tööstusharudes, kus tekib palju mustust. Usaldusväärset pealistutavat kuivpühkimismasinat saab hoobade abil mugavalt ja hõlpsalt juhtida. Mahutit tühjendatakse hüdraulilise tõstuki abil. Mahutisse mahub 500 l materjali, mistõttu on masinat võimalik pika aja jooksul katkestusteta kasutada. Masin sobib intensiivseks kasutamiseks rasketes tingimustes, kuna sellel on tugev terasest mitmekordse korrosioonikaitsega šassii. Hüdrauliline tagavedu tagab hea manööverdusvõime ka kitsastes kohtades. Teine hea omadus on süsteem Flexible Footprint System, mis tagab optimaalsed pühkimistulemused erinevatel pindadel – ja vähendab harja kulumist. Hooldus- ja remonditööde teostamiseks on kõikidele tehnilistele komponentidele lihtne ligi pääseda. Standardsed täiskummist rehvid aitavad vältida tühjaks läinud rehvidest põhjustatud katkestusi, mistõttu on võimalik masinat kasutada igat liiki pindadel.
Omadused ja tulu
Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist rehvidegaHea manööverdusvõime ja kontroll isegi kitsastes kohtades. Töötab isegi teravatel pindadel ilma rehve kahjustamata.
Suur vibratsioonimootoriga taskufilterSuur filter tolmuvabaks tolmu imemiseks. Puhastamine vibratsioonimootori abil.
Tugev terases kere mitmekordse korrosioonikaitsegaVõib kasutada rasketes töötingimustes. Vastupidav masin ja komponendid.
Teenindussõbralik
- Lihtne tehnika juba järgiproovitud komponentidega: täishüdrauliline ajam, pigem elektriline kui elektrooniline.
- Lihtne juurdepääs kõikidele tehnilistele komponentidele.
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
- Jäätmeid saab tühjendada ohutult, lihtsalt ja ilma kontaktita.
- Lihtne mahuti tõstmine kuni 1,52 m kõrgusele.
Prügikühvli põhimõte
- Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
- Väike tolmu hajumine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Neljataktiline mootor
|Mootori tootja
|Yanmar
|Veosild (kW)
|15,8
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|18000
|Töölaius (mm)
|1200
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1500
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1800
|Prügikonteiner (l)
|500
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|12
|Filtri pind (m²)
|10,5
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|1400
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- taskufilter
- Rattad, täiskumm
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Roolivõimendi
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
Kasutusvaldkonnad
- Ehitusmaterjalide töötlemisettevõtted
- Valumetalli ettevõtted
- Metallitöötlusettevõtted
- Hoiustamisalad
- Ehitusplatsid
- Raua- ja terasetehased
- Materjalide töötlemistehased