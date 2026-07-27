Kuivpühkija KM 150/500 R LPG
LPG-ga töötav täishüdrauliline tööstuslik pühkimismasin kolmerattalise tagaratta juhtimisega. Rakendamiseks ehitusmaterjalide ja metallitöötlemisettevõtetes või valukodades, aga ka muudes tööstusharudes, mis töötavad määrdunud tingimustes.
Tugev, täishüdrauliline ja LPG-ga töötav tööstuslik pühkimismasin KM 150/500 R LPG sise- ja välistingimustesse sobib äärmuslikeks rakendusteks, nt. ehitusmaterjali- ja metallitöötlemisettevõtetes või valukodades, aga ka kõigis teistes määrdunud oludega tööstusharudes. Tänu tolmukühvli põhimõttele kogutakse peened jäätmed ja jäme mustus usaldusväärselt kokku. Pühkimisrull kohandub automaatselt põranda ebatasasustega ning uuenduslik pühkimissüsteem vähendab kulumise miinimumini. Pühkimismasina põhirulli saab ilma tööriistadeta hetkega vahetada. Prügikonteiner sulgub transpordi ajal automaatselt. Kaks horisontaalset lamedat kurdfiltrit tagavad puhta õhu ka väga tolmustes tingimustes. Filtri puhastamine toimub ühe nupuvajutusega ülitõhusa kahekaabitsaga. Filter on kergesti ligipääsetav ja seda on lihtne vahetada ilma tööriistu kasutamata. Ja mootori on ka lihtsalt kätte saadav. Põhifunktsioone saab tänu EASY Operation kontseptsioonile mugavalt juhtida pöördnupuga. Tsükloni eelfilter puhastab õhu enne mootori filtrini jõudmist ja pikendab oluliselt selle kasutusiga.
Omadused ja tulu
Tõhus filtrisüsteem
- Lapik kurdfilter, mille pind on 7 m²
- Tõhus puhastamine kahepoolse kraabitsaga
- Tolmuvabaks pühkimiseks
Mugav töökoht
- Kõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud.
- Alati näitab täisvaadet
- Valikuline: kütte ja konditsioneeriga kabiinid
Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamine
- Lihtne tehnika juba järgiproovitud komponentidega: täishüdrauliline ajam, pigem elektriline kui elektrooniline.
- Lihtne ligipääs mootorile kiireks ja lihtsaks hoolduseks.
- Peamise rullharja ja lapiku kurdfiltri saab vahetada ilma tööriistadeta.
Klassikaline diiselajamiga versioon
- Lihtne käitamine hoovaga.
- Suur filtripindalaga 10,5 m² taskufilter.
- Täishüdrauliline haardeajam
Töötab autogaasiga (LPG)
- Kasutamiseks nii sees kui väljas.
- Väikesed CO₂ heitmekogused
- LPG ballooni on lihtne vahetada.
Kaksikkaabits
- Väga tõhus filtripuhastus.
- Käitamine vaid nupuvajutustega.
Prügikühvli põhimõte
- Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
- Väike tolmu hajumine.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Kerge kohandamine eripuhastamisvajadustele.
- Muljetavaldavad seadmed (nt mugavuskabiin, kliimaseade, küte).
- Soovi korral teise ja kolmanda külgharjaga.
Täishüdrauliline haardeajam ja ajamiga peahari ja külgharjad
- Vajab väga vähe hooldust.
- Ei kulu
- Äärmiselt vastupidav
Tsüklonfilter
- Pikem mootorifiltri kasutusiga
- Pikemad hooldusvälbad
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Autogaas (LPG)
|Veoajam
|Neljataktiline mootor
|Mootori tootja
|Kubota
|Veosild (kW)
|22
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|18000
|Töölaius (mm)
|1200
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1500
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1800
|Prügikonteiner (l)
|500
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|12
|Filtri pind (m²)
|7
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|1317
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|1317
|Kaal, sh pakend (kg)
|1317
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
Scope of supply
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
Kasutusvaldkonnad
- Tööstusele (valukojad, tsemenditehased), logistikale ja ladudele, parklatele ja korrusparklatele, ehitustööstustele, lennujaamadele ja sadamatele