Tugev, täishüdrauliline ja LPG-ga töötav tööstuslik pühkimismasin KM 150/500 R LPG sise- ja välistingimustesse sobib äärmuslikeks rakendusteks, nt. ehitusmaterjali- ja metallitöötlemisettevõtetes või valukodades, aga ka kõigis teistes määrdunud oludega tööstusharudes. Tänu tolmukühvli põhimõttele kogutakse peened jäätmed ja jäme mustus usaldusväärselt kokku. Pühkimisrull kohandub automaatselt põranda ebatasasustega ning uuenduslik pühkimissüsteem vähendab kulumise miinimumini. Pühkimismasina põhirulli saab ilma tööriistadeta hetkega vahetada. Prügikonteiner sulgub transpordi ajal automaatselt. Kaks horisontaalset lamedat kurdfiltrit tagavad puhta õhu ka väga tolmustes tingimustes. Filtri puhastamine toimub ühe nupuvajutusega ülitõhusa kahekaabitsaga. Filter on kergesti ligipääsetav ja seda on lihtne vahetada ilma tööriistu kasutamata. Ja mootori on ka lihtsalt kätte saadav. Põhifunktsioone saab tänu EASY Operation kontseptsioonile mugavalt juhtida pöördnupuga. Tsükloni eelfilter puhastab õhu enne mootori filtrini jõudmist ja pikendab oluliselt selle kasutusiga.