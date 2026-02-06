Kuivpühkija KM 170/600 R D Classic
Diiselmootoriga täishüdrauliline neljarattaline tööstuslik pühkimismasin KM 170/600 R D Classic, mis on juhitav masina tagaosast. Kasutamiseks väga tolmurikastes tööstuskeskkondades, näiteks valukodades.
Ökonoomne diiselajam, esmaklassiline puhastusjõudlus, väga töökindel disain: Kärcheri tööstuslik pühkimismasin KM 170/600 R D Classic töötati välja väga töömahukateks puhastustoiminguteks väga tolmurikastes keskkondades, näiteks ehitusel, metallitööstuses ja valukodades. Tänu järeleproovitud prügikühvli põhimõttele maanduvad masina kogumiskastis nii suurem mustus kui ka peen tolm. Puhastamise käigus kohandub rullhari automaatselt kõigi pinnal olevate ebatasasustega ning tagab kõikjal ühtlased pühkimistulemused. Võimsa taskufiltri süsteem ja automaatne filtripuhastus tagavad ühtlased pühkimistulemused. Valida võib ka kasutajasõbraliku lapiku kurdfiltri süsteemi või usaldusväärse ümmarguse filtri süsteemi vahel. Masin on disainitud väga kasutajasõbralikuks: seda saab intuitiivselt hoobade abil juhtida, hooldustöid (nt rullharja vahetus) saab teostada kiiresti ja ilma tööriistadeta ning jäätmekonteineri mugav tühjendamine muudavad töö masinaga palju lihtsamaks.
Omadused ja tulu
Tõhus taskufiltri süsteem
- Minimeerib efektiivselt tolmu tootmist pühkimise ajal.
- Saadaval kas lapiku kurdfiltri süsteemi või usaldusväärne ümmarguse filtri süsteemiga.
- Eriti tõhus puhastus tagab pikema kasutusea.
Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamine
- Intuitiivne kasutus hoobade abil.
- Peamist rullharja ja taskufiltrit saab vahetada hõlpsasti ilma tööriistadeta.
- Lihtne juurdepääs kõikidele peamistele komponentidele.
Automaatne filtripuhastus
- Regulaarne puhastamine pikendab filtri kasutusiga.
- Vähendab tolmu teket, isegi ekstreemsetes välitingimustes.
- Töötab usaldusväärselt kõigi saadaolevate filtrisüsteemidega.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Kerge kohandamine eripuhastamisvajadustele.
- Muljetavaldavad seadmed (nt mugavuskabiin, kliimaseade, küte).
- Valikuliselt tellitav: töötuled, veepihustussüsteem või teine külghari.
Masina vastupidav konstruktsioon ohutuks tööks
- Saab rakendada ekstreemsetes välistingimustes.
- Pikendab komponentide ja masina kasutusiga.
- Standardne vilkuv majakas suurendab kasutaja- ja keskkonnaturvalisust.
Prügikühvli põhimõte
- Tagab hea puhastustulemuse ka peene prügi korral.
- Vaevatu jämeda prügi eemaldamine.
- Tekitab vähe tolmu
Nelja rattaga šassii
- Parandab haardumist libedal ja ebaühtlasel pinnal.
- Suurendab sõidumugavust ja -ohutust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Neljataktiline mootor
|Mootori tootja
|Kubota
|Veosild (kW)
|18,5
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|23800
|Töölaius (mm)
|1350
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1700
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|2000
|Prügikonteiner (l)
|600
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|14
|Filtri pind (m²)
|13
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|1698
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|1695
|Kaal, sh pakend (kg)
|1698
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Scope of supply
- taskufilter
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks valukodades, raua- ja terasetootmises ning rasketööstuses
- Ideaalne kasutamiseks ehitusettevõtetes ja toorainetehastes, samuti ehitusplatsidel
- Kasutamiseks metallitööstuses ja tootmishallides
- Sobib kasutamiseks välialadel ja laadimisplatsidel