Ökonoomne diiselajam, esmaklassiline puhastusjõudlus, väga töökindel disain: Kärcheri tööstuslik pühkimismasin KM 170/600 R D Classic töötati välja väga töömahukateks puhastustoiminguteks väga tolmurikastes keskkondades, näiteks ehitusel, metallitööstuses ja valukodades. Tänu järeleproovitud prügikühvli põhimõttele maanduvad masina kogumiskastis nii suurem mustus kui ka peen tolm. Puhastamise käigus kohandub rullhari automaatselt kõigi pinnal olevate ebatasasustega ning tagab kõikjal ühtlased pühkimistulemused. Võimsa taskufiltri süsteem ja automaatne filtripuhastus tagavad ühtlased pühkimistulemused. Valida võib ka kasutajasõbraliku lapiku kurdfiltri süsteemi või usaldusväärse ümmarguse filtri süsteemi vahel. Masin on disainitud väga kasutajasõbralikuks: seda saab intuitiivselt hoobade abil juhtida, hooldustöid (nt rullharja vahetus) saab teostada kiiresti ja ilma tööriistadeta ning jäätmekonteineri mugav tühjendamine muudavad töö masinaga palju lihtsamaks.