Multifunktsionaalne sõiduk MIC 35
Intuitiivne multifunktsionaalne puhastusmasin MIC 35, millel on nutikas kiirvahetussüsteem, panoraamvaatega mugavuskabiin ning mootor, mis tähendab olulliselt väiksemaid heitmenorme kui STAGE V tase.
MIC 35 multifunktsionaalse puhastusmasinaga on võimalik töötada linnade keskkonnatsoonides tänu tipptasemel diislitehnoloogiale, (common rail) otsepritsele ja tahkete osakeste filtrile. Selle tõhus 35 hj mootor alitab oluliselt STAGE V heitgaasistandardi rangeid piirnorme ning avaldab muljet oma ökonoomsusega. MIC 35-l on nutikas tervikkontseptsioon, mis avaldab muljet ka viimse detailini. Suur panoraamvaatega mugavuskabiin ja selgelt paigutatud juhtelemendid, tööriistavaba juurdepääs kõikidele hooldusaladele ning mitmesugused võimalused töövahendite integreerimiseks kinnitavad seda. Eesmisi töövahendeid on lihtne paigaldada standardiseeritud haakekolmnurga abil, tagumised töövahendid aga paigaldatakse pingevabalt hüdraulilise kallutusraamiga kiirvahetussüsteemi abil. Valikvarustusena on saadaval ka mitmikühendussüsteem hüdraulika kiireks ja tilkumiskindlaks ühendamiseks ning 35 hj mootorivariant, mis vastab STAGE IIIA heitgaasistandardile.
Omadused ja tulu
Kekkonnasõbralik ja ökonoomne
- Küttesäästlik Connon Rail sissepritsesüsteem ja kübemefilter tagavad keskkonda paisatavate heitkoguste taseme alla V heitmenormide.
- Kasutamiseks linna rohealadel.
- Ökonoomne ja keskkonda säästev madalate töökuludega masin.
Integreeritud kiirühendused lisaseadmete hõlpsaks vahetamiseks.
- Eesmiste tarvikute paigaldamine standardse haakekolmnurga abil.
- Tagumised seadmete kiire vahetamine hüdraulilise raami ja kiirühendustega.
- Valikuline mitme haakeseadisega süsteem hüdraulika kiireks ja lekkevabaks ühendamiseks.
Maksimaalne kasutusmugavus
- Oma klassi suurim kabiin (õhukogus 1,45 m³), tagab hea 360° nägemisulatuse, ergonoomiline ja kerget käsitletav juhtpaneel.
- Aknad mõlemal pool, lukustav kabiin, USB laadimispesa, pudelihoidja.
Lihtne hooldada
- Masina kõrgekvaliteetsed komponendid muudavad masina hooldusvälbad äärmiselt pikaks (500 või 1000 töötundi).
- Tööriistadeta juurdepääs masina hooldust vajavatele komponentidele, näiteks väljapööratava mootorikatte abil.
- Automaatselt seadistatav kliimaseade
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veosild
|Diisel
|Veoajam
|Kõigi rataste vedu
|Mootori tootja
|Yanmar
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|26
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|1642
|Hüdraulika
|3
|Keskkonnaklass
|Keskkonnaklass V
|Kütusepaak (l)
|41
|Sõidukiirus (km/h)
|25
|Töökiirus (km/h)
|25
|Teljevahe (in)
|1500
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|2500
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1374
|Kaal, sh pakend (kg)
|1374
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Seadmed
- Kübemefilter
- Kliimaseade
- Küttekeha
- Pöörlev hoiatusvilkur
- Aastaringselt kasutatav