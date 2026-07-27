MIC 35 multifunktsionaalse puhastusmasinaga on võimalik töötada linnade keskkonnatsoonides tänu tipptasemel diislitehnoloogiale, (common rail) otsepritsele ja tahkete osakeste filtrile. Selle tõhus 35 hj mootor alitab oluliselt STAGE V heitgaasistandardi rangeid piirnorme ning avaldab muljet oma ökonoomsusega. MIC 35-l on nutikas tervikkontseptsioon, mis avaldab muljet ka viimse detailini. Suur panoraamvaatega mugavuskabiin ja selgelt paigutatud juhtelemendid, tööriistavaba juurdepääs kõikidele hooldusaladele ning mitmesugused võimalused töövahendite integreerimiseks kinnitavad seda. Eesmisi töövahendeid on lihtne paigaldada standardiseeritud haakekolmnurga abil, tagumised töövahendid aga paigaldatakse pingevabalt hüdraulilise kallutusraamiga kiirvahetussüsteemi abil. Valikvarustusena on saadaval ka mitmikühendussüsteem hüdraulika kiireks ja tilkumiskindlaks ühendamiseks ning 35 hj mootorivariant, mis vastab STAGE IIIA heitgaasistandardile.