Meie MIC 42 multifunktsionaalse puhastusmasina 42 hj mootor kasutab kaasaegset diislitehnoloogiat koos ökonoomse otsepritse (common rail) ja diislikütuse tahkete osakeste filtriga. See hoiab heitkogused tunduvalt allpool STAGE V heitmenorme. Seetõttu ei sobi masin mitte ainult kasutamiseks linnade keskkonnatsoonides, vaid paistab silma ka oma äärmiselt suure tõhususega. Sellele aitavad kaasa ka kvaliteetsed komponendid, mis võimaldavad väga pikki hooldusintervalle (500 või 1000 tundi). Tööriistavaba juurdepääs kõikidele hooldust vajavatele kohtadele on samuti osa nutikast tervikkontseptsioonist, nagu ka rohked võimalused töövahendite integreerimiseks. Näiteks paigaldatakse eesmised töövahendid standardse KAT 0 haakekolmnurga abil, samas kui tagumisi töövahendeid saab tänu meie kiirvahetussüsteemile vahetada hüdraulilise kallutusraami abil minimaalse vaevaga. Valikuline mitmikühendussüsteem tagab hüdraulika kiire ja tilkumiskindla ühendamise. Operaatorile pakub eeliseid ka väga suur, selge paigutusega juhtelementidega kabiin ning paljud muud kasulikud detailid, nagu lukustatav panipaik.