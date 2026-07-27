Multifunktsionaalne sõiduk MIC 42
Multifunktsionaalne puhastusmasin MIC 42, millel on kiirvahetussüsteem, panoraamvaatega mugav kabiin, intuitiivkäitamiskontsept ning mootor, mis juba praegu ületab eelseisva STAGE V miinimumnõudeid.
Meie MIC 42 multifunktsionaalse puhastusmasina 42 hj mootor kasutab kaasaegset diislitehnoloogiat koos ökonoomse otsepritse (common rail) ja diislikütuse tahkete osakeste filtriga. See hoiab heitkogused tunduvalt allpool STAGE V heitmenorme. Seetõttu ei sobi masin mitte ainult kasutamiseks linnade keskkonnatsoonides, vaid paistab silma ka oma äärmiselt suure tõhususega. Sellele aitavad kaasa ka kvaliteetsed komponendid, mis võimaldavad väga pikki hooldusintervalle (500 või 1000 tundi). Tööriistavaba juurdepääs kõikidele hooldust vajavatele kohtadele on samuti osa nutikast tervikkontseptsioonist, nagu ka rohked võimalused töövahendite integreerimiseks. Näiteks paigaldatakse eesmised töövahendid standardse KAT 0 haakekolmnurga abil, samas kui tagumisi töövahendeid saab tänu meie kiirvahetussüsteemile vahetada hüdraulilise kallutusraami abil minimaalse vaevaga. Valikuline mitmikühendussüsteem tagab hüdraulika kiire ja tilkumiskindla ühendamise. Operaatorile pakub eeliseid ka väga suur, selge paigutusega juhtelementidega kabiin ning paljud muud kasulikud detailid, nagu lukustatav panipaik.
Omadused ja tulu
Kekkonnasõbralik ja ökonoomneDiisliosakeste filter viib emissioonide väärtused allapoole STAGE V. Kasutamiseks linna rohealadel. Ökonoomne ja keskkonda säästev madalate töökuludega masin.
Integreeritud kiirühendused lisaseadmete hõlpsaks vahetamiseks.Esitööseadmete paigaldamine tavalise haakekolmnurgaga KAT Municipal. Tagumised seadmete kiire vahetamine hüdraulilise raami ja kiirühendustega. Valikuline mitme haakeseadisega süsteem hüdraulika kiireks ja lekkevabaks ühendamiseks.
Maksimaalne kasutusmugavusOma klassi suurim kabiin (õhukogus 1,45 m³), tagab hea 360° nägemisulatuse, ergonoomiline ja kerget käsitletav juhtpaneel. Aknad mõlemal pool, lukustav kabiin, USB laadimispesa, pudelihoidja.
Lihtne hooldada
- Kõrgkvaliteetsed komponendid võimaldavad väga pikki 500-tunniseid hooldusvälpu.
- Juurdepääs kõigile hooldatavatele komponentidele ilma tööriistadeta, nt. avatava mootorikatte kaudu.
- Automaatselt seadistatav kliimaseade
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veosild
|Diisel
|Veoajam
|Kõigi rataste vedu
|Mootori tootja
|Yanmar
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|32
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|1568
|Hüdraulika
|3
|Keskkonnaklass
|Keskkonnaklass V
|Kütusepaak (l)
|41
|Sõidukiirus (km/h)
|25
|Töökiirus (km/h)
|25
|Teljevahe (mm)
|1500
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|2500
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1400
|Kaal, sh pakend (kg)
|1400
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Seadmed
- Kübemefilter
- Kliimaseade
- Küttekeha
- Pöörlev hoiatusvilkur
- Aastaringselt kasutatav