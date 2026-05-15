Tänavakoristusmasin MC 250
Parimatest parim: meie keskkonnasõbralik imemisfunktsiooniga tänavapuhastusmasin MC 250 avaldab muljet oma suurepärase pühkimisjõudluse ning maksimaalse kasutus- ja sõidumugavusega kõikides linnapiirkondades.
Kärcher peab kommunaaltehnikat äärmiselt oluliseks. Seetõttu investeerisime kogu oma oskusteabe ja asjatundlikkuse ning laialdased kogemused imemisfunktsiooniga tänavapuhastusmasina MC 250 väljatöötamisse. Ahvatleva disainiga MC 250 pakub konkurentsitut puhastusjõudlust madalatel mootoripööretel, mahukat 2,5 m³ prügikonteinerit, suurt transpordikiirust 60 km/h ning maksimaalset sõidumugavust tänu hüdropneumaatilisele vedrustusele ja sõltumatule vedrustusele igal rattal. Valikuline konditsioneeriga suur kabiin mugavate istmetega ning ergonoomiline juhtimiskontseptsioon koos selgelt paigutatud multifunktsionaalse ekraaniga rooliratta võrus tagavad meeldiva töökeskkonna ja kõrge kasutajasõbralikkuse taseme. Meie MC 250-l on ka nelikroolimine suurepärase manööverdusvõime tagamiseks ning tõhus veeringlussüsteem eraldi musta vee paagiga. Masin sobib igas suuruses linnadele ja omavalitsustele,
Omadused ja tulu
Ruumikas ja mugav kabiin kahele inimesele tagab optimaalse vaate töökeskkonnaleEriti mugavad istmed tagavad väsimatu töö. Tänu ustel paiknevatele suurtele liugakendele on sisenemine ja väljumine võimalik mõlemalt poolt. Ökorežiimi nupp pühkimise alustamiseks.
Ohutusraam maksimaalselt mugavaks tööksKiire transportimine tänu suurele transpordikiirusele (60 km/h). Hüdropneumaatiline vedrustus tagab mugava sõidu. Mugav kõigi rataste juhtimisfunktsioon tagab maksimaalse manööverdatavause.
Suurim jäätmekonteiner oma klassisVastavalt mustusevoolule optimeeritud roostevabast terasest jäätmekonteiner, mille maht on üle 2 m3. Tagab pika tööaja. Standardne veetagastussüsteem koos eraldi veepaagiga
Hooldusvaba disain
- Kõik puhastamist ja hooldust vajavad komponendid on kergesti ligipääsetavad.
- Külgedel paiknevate hooldusluukide ja pööratav puhta vee paak.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Kaherattavedu
|Mootori tootja
|VM
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|75
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|2970
|Hüdraulika
|4
|Kütusepaagi maht (l)
|70
|Keskkonnaklass
|Euro 6e
|Sõidukiirus (km/h)
|60
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|2625
|Prügikonteiner (l)
|2500
|Veemahuti ( /l)
|120 / 400
|Täitevoolik (l)
|200
|Värskevee paak (valikuline) ( )
|390
|Teljevahe (mm)
|1980
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|6000
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Seadmed
- Kübemefilter
- Mugav iste
- Soojendus ja konditsioneer
- Küttekeha
- Raadio
- Pöörlev hoiatusvilkur
- Aastaringselt kasutatav
Kasutusvaldkonnad
- Teede pühkimiseks ja märgpuhastuseks, kergemaks talviseks hoolduseks ja transportimiseks