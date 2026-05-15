Tänavakoristusmasin MC 250

Parimatest parim: meie keskkonnasõbralik imemisfunktsiooniga tänavapuhastusmasin MC 250 avaldab muljet oma suurepärase pühkimisjõudluse ning maksimaalse kasutus- ja sõidumugavusega kõikides linnapiirkondades.

Kärcher peab kommunaaltehnikat äärmiselt oluliseks. Seetõttu investeerisime kogu oma oskusteabe ja asjatundlikkuse ning laialdased kogemused imemisfunktsiooniga tänavapuhastusmasina MC 250 väljatöötamisse. Ahvatleva disainiga MC 250 pakub konkurentsitut puhastusjõudlust madalatel mootoripööretel, mahukat 2,5 m³ prügikonteinerit, suurt transpordikiirust 60 km/h ning maksimaalset sõidumugavust tänu hüdropneumaatilisele vedrustusele ja sõltumatule vedrustusele igal rattal. Valikuline konditsioneeriga suur kabiin mugavate istmetega ning ergonoomiline juhtimiskontseptsioon koos selgelt paigutatud multifunktsionaalse ekraaniga rooliratta võrus tagavad meeldiva töökeskkonna ja kõrge kasutajasõbralikkuse taseme. Meie MC 250-l on ka nelikroolimine suurepärase manööverdusvõime tagamiseks ning tõhus veeringlussüsteem eraldi musta vee paagiga. Masin sobib igas suuruses linnadele ja omavalitsustele,

Omadused ja tulu
Ruumikas ja mugav kabiin kahele inimesele tagab optimaalse vaate töökeskkonnale
Eriti mugavad istmed tagavad väsimatu töö. Tänu ustel paiknevatele suurtele liugakendele on sisenemine ja väljumine võimalik mõlemalt poolt. Ökorežiimi nupp pühkimise alustamiseks.
Ohutusraam maksimaalselt mugavaks tööks
Kiire transportimine tänu suurele transpordikiirusele (60 km/h). Hüdropneumaatiline vedrustus tagab mugava sõidu. Mugav kõigi rataste juhtimisfunktsioon tagab maksimaalse manööverdatavause.
Suurim jäätmekonteiner oma klassis
Vastavalt mustusevoolule optimeeritud roostevabast terasest jäätmekonteiner, mille maht on üle 2 m3. Tagab pika tööaja. Standardne veetagastussüsteem koos eraldi veepaagiga
Hooldusvaba disain
  • Kõik puhastamist ja hooldust vajavad komponendid on kergesti ligipääsetavad.
  • Külgedel paiknevate hooldusluukide ja pööratav puhta vee paak.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Diisel
Veoajam Kaherattavedu
Mootori tootja VM
Mootori nominaalkiirus (kW) 75
Hüdraulika töömaht (cm³) 2970
Hüdraulika 4
Kütusepaagi maht (l) 70
Keskkonnaklass Euro 6e
Sõidukiirus (km/h) 60
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 2625
Prügikonteiner (l) 2500
Veemahuti ( /l) 120 / 400
Täitevoolik (l) 200
Värskevee paak (valikuline) ( ) 390
Teljevahe (mm) 1980
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 6000
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Seadmed

  • Kübemefilter
  • Mugav iste
  • Soojendus ja konditsioneer
  • Küttekeha
  • Raadio
  • Pöörlev hoiatusvilkur
  • Aastaringselt kasutatav
Kasutusvaldkonnad
  • Teede pühkimiseks ja märgpuhastuseks, kergemaks talviseks hoolduseks ja transportimiseks
