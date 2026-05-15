Kärcher peab kommunaaltehnikat äärmiselt oluliseks. Seetõttu investeerisime kogu oma oskusteabe ja asjatundlikkuse ning laialdased kogemused imemisfunktsiooniga tänavapuhastusmasina MC 250 väljatöötamisse. Ahvatleva disainiga MC 250 pakub konkurentsitut puhastusjõudlust madalatel mootoripööretel, mahukat 2,5 m³ prügikonteinerit, suurt transpordikiirust 60 km/h ning maksimaalset sõidumugavust tänu hüdropneumaatilisele vedrustusele ja sõltumatule vedrustusele igal rattal. Valikuline konditsioneeriga suur kabiin mugavate istmetega ning ergonoomiline juhtimiskontseptsioon koos selgelt paigutatud multifunktsionaalse ekraaniga rooliratta võrus tagavad meeldiva töökeskkonna ja kõrge kasutajasõbralikkuse taseme. Meie MC 250-l on ka nelikroolimine suurepärase manööverdusvõime tagamiseks ning tõhus veeringlussüsteem eraldi musta vee paagiga. Masin sobib igas suuruses linnadele ja omavalitsustele,