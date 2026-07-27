Kärcher peab munitsipaalseadmeid oluliseks. Seetõttu oleme investeerinud kogu oma oskusteabe ja laialdased kogemused meie pühkimismasina MC 250 arendamisse. Atraktiivse disainiga pühkimismasin MC 250 on ületamatute puhastustulemustega mootori madalatel kiirustel, sellel on suur, 2,5 m3 jäätmekonteiner, suur transpordikiirus (60 km/h) ja see tagab tänu hüdropneumaatilisele ja igal rattal toimivale vedrustusele maksimaalse sõidumugavuse. Valikuline konditsioneeriga ja mahukas kabiin koos mugavate istmete ja ergonoomilise töökontseptsiooniga, kus roolirattal paikneb lihtsasti mõistetav juhtekraan, tagab meeldiva ja äärmiselt kasutajasõbraliku töökeskkonna. Kärcheri pühkimismasinal MC 250 saab juhtida ka iga ratast eraldi, mis tagab esmaklassilise manööverdatavuse, ja tõhus vee ringlussüsteem koos eraldi musta vee paagiga. Masin sobib kasutamiseks iga suurusega linna- ja munitsipaalruumis, seda on väga lihtne hooldada ning sellel on väga väike heitgaaside ja heitmete hulk.