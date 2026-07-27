Tänavakoristusmasin MC 250
Parim kõiges: Kärcheri keskkonnasõbralik pühkimismasin MC 250 avaldab muljet oma esmaklassiliste pühkimistulemuste ning maksimaalse kasutus- ja sõidumugavusega kõikjal linnaruumis.
Kärcher peab munitsipaalseadmeid oluliseks. Seetõttu oleme investeerinud kogu oma oskusteabe ja laialdased kogemused meie pühkimismasina MC 250 arendamisse. Atraktiivse disainiga pühkimismasin MC 250 on ületamatute puhastustulemustega mootori madalatel kiirustel, sellel on suur, 2,5 m3 jäätmekonteiner, suur transpordikiirus (60 km/h) ja see tagab tänu hüdropneumaatilisele ja igal rattal toimivale vedrustusele maksimaalse sõidumugavuse. Valikuline konditsioneeriga ja mahukas kabiin koos mugavate istmete ja ergonoomilise töökontseptsiooniga, kus roolirattal paikneb lihtsasti mõistetav juhtekraan, tagab meeldiva ja äärmiselt kasutajasõbraliku töökeskkonna. Kärcheri pühkimismasinal MC 250 saab juhtida ka iga ratast eraldi, mis tagab esmaklassilise manööverdatavuse, ja tõhus vee ringlussüsteem koos eraldi musta vee paagiga. Masin sobib kasutamiseks iga suurusega linna- ja munitsipaalruumis, seda on väga lihtne hooldada ning sellel on väga väike heitgaaside ja heitmete hulk.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline tööpõhimõte, juhtpaneel on integreeritud käetoesse
- Intuitiivne kahe juhtkangiga süsteem harja tõsteseadme juhtimiseks.
- Lihtsa paigutusega multifunktsionaalne ekraan roolil.
- Ökorežiimi nupp pühkimise alustamiseks.
Suurim jäätmekonteiner oma klassis
- Vastavalt mustusevoolule optimeeritud roostevabast terasest jäätmekonteiner, mille maht on üle 2 m3.
- Tagab pika tööaja.
Suur kiirus ja hea manööverdatavus
- Kiire transportimine tänu suurele transpordikiirusele (60 km/h).
- Mugav kõigi rataste juhtimisfunktsioon tagab maksimaalse manööverdatavause.
- Sobib kasutamiseks ka linnaruumis.
Ohutusraam maksimaalselt mugavaks tööks
- Hüdropneumaatiline vedrustus tagab mugava sõidu.
- Sõltumatu vedrustus minimeerib ebaühtlasest teepinnast tulenevaid mõjusid.
Hooldusvaba disain
- Kõik puhastamist ja hooldust vajavad komponendid on kergesti ligipääsetavad.
- Külgedel paiknevate hooldusluukide ja pööratav puhta vee paak.
Standardne veetagastussüsteem koos eraldi veepaagiga
- Tagab pika tööaja.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Kaherattavedu
|Mootori tootja
|VM
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|54,5
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|2970
|Hüdraulika
|4
|Kütusepaagi maht (l)
|70
|Keskkonnaklass
|Keskkonnaklass V
|Sõidukiirus (km/h)
|60
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|2625
|Prügikonteiner (l)
|2500
|Veemahuti (l)
|120 - 400
|Täitevoolik (l)
|200
|Värskevee paak (valikuline) (l)
|390
|Teljevahe (mm)
|1980
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|6000
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Seadmed
- Kübemefilter
- Mugav iste
- Soojendus ja konditsioneer
- Küttekeha
- Raadio
- Pöörlev hoiatusvilkur
- Aastaringselt kasutatav
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Teede pühkimiseks ja märgpuhastuseks, kergemaks talviseks hoolduseks ja transportimiseks