Tänavakoristusmasin MC 80

Kompaktklassi kuuluv tänavapuhastusmasin MC 80 avaldab muljet oma keskkonnasõbralikkuse, klassi suurima 1,45 m³ õhuruumiga kabiini ja intuitiivse juhtimiskontseptsiooniga.

MC 80 toob suurte masinate tehnoloogia nüüd ka tänavapuhastusmasinate kompaktklassi. Näiteks 800-liitrine veeringlussüsteemiga pühkmemahuti põhineb arvutipõhistel CFD-simulatsioonidel, kahe harjaga süsteemil on harjade individuaalne juhtimine koos eraldi tõstmisega, sirge imikanal hoiab tõhusalt ära ummistusi ning imisuudmik asub rataste kontuuris, kus see on löökide eest kaitstud. Suurepärast põhivarustust saab täiendada erinevate lisakomplektidega, nagu kolmas külghari, umbrohuhari, käsiimivoolik või kõrgsurvepesur. Töömugavuse osas kogub MC 80 punkte oma klassi suurima kabiini, täiusliku igakülgse nähtavuse ning juhtelementide selge ja ergonoomilise paigutusega. Ka praktilised detailid, nagu lukustatav panipaik, pudelihoidik ja USB-laadimispesa, on olemas.

Omadused ja tulu
Tänavakoristusmasin MC 80: 3,5 tonnise klassi intuitiivne kasutuskontseptsioon
3,5 tonnise klassi intuitiivne kasutuskontseptsioon
Ergonoomilise integreeritud juhtpaneeliga käetugi intuitiivseks käitamiseks. Kiirkäivitus ühe nupuvajutusega. Kõigi võimalike funktsioonide eraldi juhtimine. Eraldiseisev harjaste juhtimine ja tõstmine suurendav täpsust.
Tänavakoristusmasin MC 80: Maksimaalne kasutusmugavus
Maksimaalne kasutusmugavus
Oma klassi suurim kabiin, panoraamvaatega 360°, ergonoomiline ja läbipaistev. Aknad mõlemal küljel, lukustatav panipaik, USB laadimisport, pudelihoidik. Sisenemine ja väljumine mõlemal küljel maksimaalseks paindlikkuseks töötegemisel.
Tänavakoristusmasin MC 80: Pühkimise kõrgeim standard
Pühkimise kõrgeim standard
Kergesti kokkupandav kahe harja süsteem eraldi juhtimise ja tõstmisega. 800-liitrine konteiner kokkupühitud prügile ja 185-liitrine puhta vee paak. Saadaval on valikulised lisaseadmekomplektid, näiteks kolmas külghari või umbrohuhari.
Kekkonnasõbralik ja ökonoomne
  • Tänu ühisanumsissepritsesüsteemile (Common Rail) ja diislikütuse kübemefiltrile on heitmekogused väiksemad kui on ette nähtud normiga EU STAGE V.
  • Kasutamiseks linna rohealadel.
  • Ökonoomne ja keskkonda säästev madalate töökuludega masin.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Diisel
Veoajam Kõigi rataste vedu
Mootori tootja Yanmar
Mootori nominaalkiirus (kW) 26
Hüdraulika töömaht (cm³) 1650
Hüdraulika 3
Kütusepaagi maht (l) 41
Keskkonnaklass Keskkonnaklass V
Sõidukiirus (km/h) 25
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1630
Prügikonteiner (l) 1000
Veemahuti (l) 150
Täitevoolik (l) 185
Teljevahe (mm) 1500
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 2500
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 3200 x 1070 x 1985

Seadmed

  • Kübemefilter
  • Leheimur
  • Temperatuurinäidik
  • Pühkimismehhanismi töötundide loendur
  • Mugav iste
  • Soojendus ja konditsioneer
  • Küttekeha
  • Imurifunktsioon
  • Reguleeritava kiirusega külghari
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
  • Hüdrauliline tühjendus
  • Turvaklaasi ja kahe tahavaatepeegliga panoraamkabiin
  • Raadio
  • Pöörlev hoiatusvilkur
  • Hüdrauliline külghari niisutussüsteemiga.
  • Uksed, vasak/parem
  • Kasutamiseks välitingimustes
Tänavakoristusmasin MC 80
Tänavakoristusmasin MC 80
Tänavakoristusmasin MC 80
Tänavakoristusmasin MC 80
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne teede- ja märgpuhastuseks. Sobib ka transporditöödele.
Lisatarvikud