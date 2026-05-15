MC 80 toob suurte masinate tehnoloogia nüüd ka tänavapuhastusmasinate kompaktklassi. Näiteks 800-liitrine veeringlussüsteemiga pühkmemahuti põhineb arvutipõhistel CFD-simulatsioonidel, kahe harjaga süsteemil on harjade individuaalne juhtimine koos eraldi tõstmisega, sirge imikanal hoiab tõhusalt ära ummistusi ning imisuudmik asub rataste kontuuris, kus see on löökide eest kaitstud. Suurepärast põhivarustust saab täiendada erinevate lisakomplektidega, nagu kolmas külghari, umbrohuhari, käsiimivoolik või kõrgsurvepesur. Töömugavuse osas kogub MC 80 punkte oma klassi suurima kabiini, täiusliku igakülgse nähtavuse ning juhtelementide selge ja ergonoomilise paigutusega. Ka praktilised detailid, nagu lukustatav panipaik, pudelihoidik ja USB-laadimispesa, on olemas.