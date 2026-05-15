Tänavakoristusmasin MC 80
Kompaktklassi kuuluv tänavapuhastusmasin MC 80 avaldab muljet oma keskkonnasõbralikkuse, klassi suurima 1,45 m³ õhuruumiga kabiini ja intuitiivse juhtimiskontseptsiooniga.
MC 80 toob suurte masinate tehnoloogia nüüd ka tänavapuhastusmasinate kompaktklassi. Näiteks 800-liitrine veeringlussüsteemiga pühkmemahuti põhineb arvutipõhistel CFD-simulatsioonidel, kahe harjaga süsteemil on harjade individuaalne juhtimine koos eraldi tõstmisega, sirge imikanal hoiab tõhusalt ära ummistusi ning imisuudmik asub rataste kontuuris, kus see on löökide eest kaitstud. Suurepärast põhivarustust saab täiendada erinevate lisakomplektidega, nagu kolmas külghari, umbrohuhari, käsiimivoolik või kõrgsurvepesur. Töömugavuse osas kogub MC 80 punkte oma klassi suurima kabiini, täiusliku igakülgse nähtavuse ning juhtelementide selge ja ergonoomilise paigutusega. Ka praktilised detailid, nagu lukustatav panipaik, pudelihoidik ja USB-laadimispesa, on olemas.
Omadused ja tulu
3,5 tonnise klassi intuitiivne kasutuskontseptsioonErgonoomilise integreeritud juhtpaneeliga käetugi intuitiivseks käitamiseks. Kiirkäivitus ühe nupuvajutusega. Kõigi võimalike funktsioonide eraldi juhtimine. Eraldiseisev harjaste juhtimine ja tõstmine suurendav täpsust.
Maksimaalne kasutusmugavusOma klassi suurim kabiin, panoraamvaatega 360°, ergonoomiline ja läbipaistev. Aknad mõlemal küljel, lukustatav panipaik, USB laadimisport, pudelihoidik. Sisenemine ja väljumine mõlemal küljel maksimaalseks paindlikkuseks töötegemisel.
Pühkimise kõrgeim standardKergesti kokkupandav kahe harja süsteem eraldi juhtimise ja tõstmisega. 800-liitrine konteiner kokkupühitud prügile ja 185-liitrine puhta vee paak. Saadaval on valikulised lisaseadmekomplektid, näiteks kolmas külghari või umbrohuhari.
Kekkonnasõbralik ja ökonoomne
- Tänu ühisanumsissepritsesüsteemile (Common Rail) ja diislikütuse kübemefiltrile on heitmekogused väiksemad kui on ette nähtud normiga EU STAGE V.
- Kasutamiseks linna rohealadel.
- Ökonoomne ja keskkonda säästev madalate töökuludega masin.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Kõigi rataste vedu
|Mootori tootja
|Yanmar
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|26
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|1650
|Hüdraulika
|3
|Kütusepaagi maht (l)
|41
|Keskkonnaklass
|Keskkonnaklass V
|Sõidukiirus (km/h)
|25
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1630
|Prügikonteiner (l)
|1000
|Veemahuti (l)
|150
|Täitevoolik (l)
|185
|Teljevahe (mm)
|1500
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|2500
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Seadmed
- Kübemefilter
- Leheimur
- Temperatuurinäidik
- Pühkimismehhanismi töötundide loendur
- Mugav iste
- Soojendus ja konditsioneer
- Küttekeha
- Imurifunktsioon
- Reguleeritava kiirusega külghari
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Hüdrauliline tühjendus
- Turvaklaasi ja kahe tahavaatepeegliga panoraamkabiin
- Raadio
- Pöörlev hoiatusvilkur
- Hüdrauliline külghari niisutussüsteemiga.
- Uksed, vasak/parem
- Kasutamiseks välitingimustes
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne teede- ja märgpuhastuseks. Sobib ka transporditöödele.