Kvaliteetsest alumiiniumist valmistatud ketasharjapea koos 27 kg harja kontaktsurvega ja V-kujuline 900 mm kaabits tagavad suurepärase puhastustulemuse meie akutoitel põrandapesumasinaga BD 50/55 C Classic Bp. 51 cm töölaiuse ja 55-liitrise paagiga kompaktne masin võimaldab töötada kuni 2000 m²/h. Tugev BD 50/55 C Classic Bp avaldab tänu mugavale neljarattasüsteemile muljet ka kasutajasõbralikkuse ja eriti lihtsa töökontseptsiooniga.