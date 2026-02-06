Põrandapesumasin BD 50/55 C Classic Bp *EU

Akutoitel kompaktne BD 50/55 C Classic Bp põrandapesumasin ​​avaldab muljet oma suurepärase puhastusvõimega ja tänu mugavale neljarattalisele süsteemile ka hõlpsa kasutamisega.

Kvaliteetsest alumiiniumist valmistatud ketasharjapea koos 27 kg harja kontaktsurvega ja V-kujuline 900 mm kaabits tagavad suurepärase puhastustulemuse meie akutoitel põrandapesumasinaga BD 50/55 C Classic Bp. 51 cm töölaiuse ja 55-liitrise paagiga kompaktne masin võimaldab töötada kuni 2000 m²/h. Tugev BD 50/55 C Classic Bp avaldab tänu mugavale neljarattasüsteemile muljet ka kasutajasõbralikkuse ja eriti lihtsa töökontseptsiooniga.

Omadused ja tulu
Alumiiniumist tõstetav harjapea
  • Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
  • Väga töökindel disain.
Mugav neljarattasüsteem
  • Ideaalne kaua kestvateks puhastustoiminguteks ilma kasutajat kurnamata.
  • Suurendab kasutajasõbralikkust ja vähendab olulisel määral füüsilise pingutuse vajadust.
Lihtsasti kasutatav
  • Tänu lihtsasti mõistetavale kasutuskontseptsioonile on kasutusvigade tekkimine praktiliselt välistatud.
  • Vähendab koolitusvajadust ja lühendab seadme tundmaõppimise faasi.
V-kujuline kaabits standardvarustuses
  • Kiire kuivamine tänu väiksemale veejäägile puhastatud aladel.
  • Minimeerib libisemisohtu äsja pestud põrandatel.
  • Suurendab imivõimsust ja ohutust.
Ergonoomilise kujuga
  • Tagab suurema produktiivsuse puhastustoimingute käigus.
  • Suurendab kasutusmugavust.
Töökindel standardne raam
  • Lihtsamad ja soodsamad hooldustoimingud.
  • Suurendab seadme usaldusväärsust.
Imisüsteemi unikaalne disain
  • Suurendab kasutusmugavust.
  • Väiksem töömüra.
Eraldi musta vee paagi süsteem
  • Väga lihtne puhastada.
  • Parandab hügieeni.
Puhta vee täiteava ja puhastusvahendi doseerimissüsteem
  • Puhastusvahendite mugavaks ja täpseks doseerimiseks.
  • Vähendab puhastusvahendite tarbimist ja kulusid.
Tarvikute praktilised integreeritud hoiukohad
  • Erinevate lisatarvikute hoiustamiseks.
  • Käsikoristustarvikud on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Harjadega mootor
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 900
Puhta/musta vee paak (l) 55 / 55
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 2550
Tegelik töövõimsus (m²/h) 1530
Aku (V) 24
Aku tööiga (h) max. 3
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (kg) 27
Helirõhutase (dB(A)) 65,2
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 240
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 84
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1328 x 610 x 1073

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin BD 50/55 C Classic Bp *EU
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele avalikes hoonetes ja kontorites kasutamiseks.
  • Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti
  • Sobib puhastustoiminguteks ka jaemüügisektoris, sööklates ja kontorites
  • Kasutamiseks hotellides ja toitlustusettevõtetes, jaekaubanduses ja automüügifirmades
  • Jaemüük
  • Puhastamiseks tervishoiutööstuses, transpordisektoris ja tööstuses
  • Tööstus
  • Autotööstus
  • Kontorid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid