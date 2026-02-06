Põrandapesumasin BD 50/55 C Classic Bp *EU
Akutoitel kompaktne BD 50/55 C Classic Bp põrandapesumasin avaldab muljet oma suurepärase puhastusvõimega ja tänu mugavale neljarattalisele süsteemile ka hõlpsa kasutamisega.
Kvaliteetsest alumiiniumist valmistatud ketasharjapea koos 27 kg harja kontaktsurvega ja V-kujuline 900 mm kaabits tagavad suurepärase puhastustulemuse meie akutoitel põrandapesumasinaga BD 50/55 C Classic Bp. 51 cm töölaiuse ja 55-liitrise paagiga kompaktne masin võimaldab töötada kuni 2000 m²/h. Tugev BD 50/55 C Classic Bp avaldab tänu mugavale neljarattasüsteemile muljet ka kasutajasõbralikkuse ja eriti lihtsa töökontseptsiooniga.
Omadused ja tulu
Alumiiniumist tõstetav harjapea
- Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
- Väga töökindel disain.
Mugav neljarattasüsteem
- Ideaalne kaua kestvateks puhastustoiminguteks ilma kasutajat kurnamata.
- Suurendab kasutajasõbralikkust ja vähendab olulisel määral füüsilise pingutuse vajadust.
Lihtsasti kasutatav
- Tänu lihtsasti mõistetavale kasutuskontseptsioonile on kasutusvigade tekkimine praktiliselt välistatud.
- Vähendab koolitusvajadust ja lühendab seadme tundmaõppimise faasi.
V-kujuline kaabits standardvarustuses
- Kiire kuivamine tänu väiksemale veejäägile puhastatud aladel.
- Minimeerib libisemisohtu äsja pestud põrandatel.
- Suurendab imivõimsust ja ohutust.
Ergonoomilise kujuga
- Tagab suurema produktiivsuse puhastustoimingute käigus.
- Suurendab kasutusmugavust.
Töökindel standardne raam
- Lihtsamad ja soodsamad hooldustoimingud.
- Suurendab seadme usaldusväärsust.
Imisüsteemi unikaalne disain
- Suurendab kasutusmugavust.
- Väiksem töömüra.
Eraldi musta vee paagi süsteem
- Väga lihtne puhastada.
- Parandab hügieeni.
Puhta vee täiteava ja puhastusvahendi doseerimissüsteem
- Puhastusvahendite mugavaks ja täpseks doseerimiseks.
- Vähendab puhastusvahendite tarbimist ja kulusid.
Tarvikute praktilised integreeritud hoiukohad
- Erinevate lisatarvikute hoiustamiseks.
- Käsikoristustarvikud on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Harjadega mootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|900
|Puhta/musta vee paak (l)
|55 / 55
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 2550
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1530
|Aku (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 3
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|27
|Helirõhutase (dB(A))
|65,2
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|240
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|84
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele avalikes hoonetes ja kontorites kasutamiseks.
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti
- Sobib puhastustoiminguteks ka jaemüügisektoris, sööklates ja kontorites
- Kasutamiseks hotellides ja toitlustusettevõtetes, jaekaubanduses ja automüügifirmades
- Jaemüük
- Puhastamiseks tervishoiutööstuses, transpordisektoris ja tööstuses
- Tööstus
- Autotööstus
- Kontorid