Põrandapesumasin BD 50/55 C Classic Bp Pack 115Ah
Vaikne, võimas ja väga lihtsalt kasutatav: kompaktne põrandapesumasin BD 50/55 C Classic Bp Pack hooldusvaba 115 Ah AGM akuga, mis töötab kuni 3 tundi.
Meie kompaktne põrandapesumasin BD 50/55 C Classic Bp Pack kujutab endast nutikat ja edukat segu kvaliteetsetest komponentidest. Näiteks harjapea, mida saab hõlpsaks transportimiseks välja tõsta, on valmistatud alumiiniumist. Seda langetatakse või tõstetakse käsitsi, samas kui harjamootori ja imemisturbiini käivitamist ja seiskamist on lihtne juhtida keskse juhthoova abil. Seda lihtsat tööpõhimõtet säilitatakse järjekindlalt ja see võimaldab masinaga põrandaid puhastada ka eelnevate teadmisteta kasutajatele. Väga kompaktne disain 51 cm töölaiuse ja kahe 55-liitrise paagiga võimaldab optimaalset ülevaadet ja manööverdusvõimet üheaegselt ka kriitilistes ruumitingimustes. Tänu väga vaiksele ketasharjapeale sobib BD 50/55 C Classic Bp Pack ideaalselt ka müratundlike piirkondade puhastamiseks. Hooldusvaba AGM aku mahutavusega 115 Ah võimaldab tööaega kuni 3 tundi.
Omadused ja tulu
Kompaktne ja töökindel disain
- Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal.
- Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.
Alumiiniumist tõstetav harjapea
- Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
- Väga töökindel disain.
Väga lihtne tööpõhimõte
- Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
- Lihtne kontseptsioon selgete sümbolite ja selgelt paigutatud juhtpaneeliga.
- Lihtne kasutama õppida ja kasutada
Komplekti kuulub aku ja akulaadija
Mugav neljarattasüsteem
- Ideaalne kaua kestvateks puhastustoiminguteks ilma kasutajat kurnamata.
- Suurendab kasutajasõbralikkust ja vähendab olulisel määral füüsilise pingutuse vajadust.
Töökindel standardne raam
- Lihtsamad ja soodsamad hooldustoimingud.
- Suurendab seadme usaldusväärsust.
Imisüsteemi unikaalne disain
- Suurendab kasutusmugavust.
- Väiksem töömüra.
Eraldi musta vee paagi süsteem
- Väga lihtne puhastada.
- Parandab hügieeni.
Puhta vee täiteava ja puhastusvahendi doseerimissüsteem
- Puhastusvahendite mugavaks ja täpseks doseerimiseks.
- Vähendab puhastusvahendite tarbimist ja kulusid.
Tarvikute praktilised integreeritud hoiukohad
- Erinevate lisatarvikute hoiustamiseks.
- Käsikoristustarvikud on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Harjadega mootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|900
|Puhta/musta vee paak (l)
|55 / 55
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 2550
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1530
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 105
|Aku tööiga (h)
|max. 3
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|27
|Helirõhutase (dB(A))
|65,2
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|240
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|138
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Lüliti EASY Operation
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib eriti hästi kasutamiseks hoonete puhastusteenuste pakkujatele ja hotellisektoris
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti
- Sobib puhastustoiminguteks ka jaemüügisektoris, sööklates ja kontorites
- Kasutamiseks hotellides ja toitlustusettevõtetes, jaekaubanduses ja automüügifirmades
- Jaemüük
- Puhastamiseks tervishoiutööstuses, transpordisektoris ja tööstuses
- Tööstus
- Autotööstus
- Kontorid