Meie kompaktne põrandapesumasin ​​BD 50/55 C Classic Bp Pack kujutab endast nutikat ja edukat segu kvaliteetsetest komponentidest. Näiteks harjapea, mida saab hõlpsaks transportimiseks välja tõsta, on valmistatud alumiiniumist. Seda langetatakse või tõstetakse käsitsi, samas kui harjamootori ja imemisturbiini käivitamist ja seiskamist on lihtne juhtida keskse juhthoova abil. Seda lihtsat tööpõhimõtet säilitatakse järjekindlalt ja see võimaldab masinaga põrandaid puhastada ka eelnevate teadmisteta kasutajatele. Väga kompaktne disain 51 cm töölaiuse ja kahe 55-liitrise paagiga võimaldab optimaalset ülevaadet ja manööverdusvõimet üheaegselt ka kriitilistes ruumitingimustes. Tänu väga vaiksele ketasharjapeale sobib BD 50/55 C Classic Bp Pack ideaalselt ka müratundlike piirkondade puhastamiseks. Hooldusvaba AGM aku mahutavusega 115 Ah võimaldab tööaega kuni 3 tundi.