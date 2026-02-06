Põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Bp *EU
Kahe 55-liitrise paagi ja 51-sentimeetrise töölaiusega meie akutoitel põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Bp saavutab 2000 m² tunnis tööpinna.
Meie akutoitel järelkõnnitav põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Bp avaldab muljet tugevate ja kauakestvate komponentidega, nagu näiteks ketasharjapea ja kvaliteetsest alumiiniumist valmistatud kaabits (850 mm). 27-kilogrammine harja kontaktsurve, 55-liitrised paagid ja 51-sentimeetrine töölaius tagavad tipptasemel tulemused kuni 2000 m² tunnis hoolduspuhastuseks, nt avalikes hoonetes, jaemüügis, tervishoiusektoris või tööstuses. Väga kompaktne disain, mugav neljarattasüsteem ja integreeritud veoajamilt saadav tugi võimaldavad puhastatavatest aladest suurepärase ülevaate, väga hea manööverdusvõime ja pikad, väsimusvabad rakendused. Seetõttu hindavad meie ehitustöövõtjad kasutajasõbralikku ja mitmekülgset BD 50/55 W Classic Bp igapäevaste puhastusrakenduste puhul.
Omadused ja tulu
Alumiiniumist tõstetav harjapeaEsmaklassiliste puhastustulemuste saavutamiseks. Väga töökindel disain. Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
Nelja rattaga süsteem ja kahe ratta veduVäga lihtne transportida. Suurendab kasutajasõbralikkust ja vähendab olulisel määral füüsilise pingutuse vajadust. Ideaalne kaua kestvateks puhastustoiminguteks ilma kasutajat kurnamata.
Lihtsasti kasutatavMasina lihtne käivitamine. Vähendab koolitusvajadust ja lühendab seadme tundmaõppimise faasi. Tänu lihtsasti mõistetavale kasutuskontseptsioonile on kasutusvigade tekkimine praktiliselt välistatud.
Standardne kaarjas raakel
- Puhastatavale pinnale jääb vähem vett, mistõttu kuivab pind kiiremini.
- Minimeerib libisemisohtu äsja pestud põrandatel.
- Suurendab imivõimsust ja ohutust.
Ergonoomilise kujuga
- Sobib erineva pikkusega kasutajatele.
- Suurendab kasutusmugavust.
- Tagab suurema produktiivsuse puhastustoimingute käigus.
Töökindel standardne raam
- Kõrge kvaliteet ennetab deformatsioonide teket.
- Suurendab seadme usaldusväärsust.
- Lihtsamad ja soodsamad hooldustoimingud.
Imisüsteemi unikaalne disain
- Lihtne hooldada.
- Väiksem töömüra.
- Suurendab kasutusmugavust.
Eraldi musta vee paagi süsteem
- Väga lihtne puhastada.
- Parandab hügieeni.
Puhta vee täiteava ja puhastusvahendi doseerimissüsteem
- Puhastusvahendite mugavaks ja täpseks doseerimiseks.
- Vähendab puhastusvahendite tarbimist ja kulusid.
Tarvikute praktilised integreeritud hoiukohad
- Erinevate lisatarvikute hoiustamiseks.
- Käsikoristustarvikud on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|55 / 55
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 2550
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1530
|Aku (V)
|24
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|27
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,6
|Helirõhutase (dB(A))
|65,2
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|240
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|103
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kinnitus mopi vms jaoks
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele avalikes hoonetes ja kontorites kasutamiseks.
- Kasutamiseks hotellides ja toitlustusettevõtetes, jaekaubanduses ja automüügifirmades
- Puhastamiseks tervishoiusektoris, transporditööstuses ja tööstuses