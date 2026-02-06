Meie akutoitel järelkõnnitav põrandapesumasin ​​BD 50/55 W Classic Bp avaldab muljet tugevate ja kauakestvate komponentidega, nagu näiteks ketasharjapea ja kvaliteetsest alumiiniumist valmistatud kaabits (850 mm). 27-kilogrammine harja kontaktsurve, 55-liitrised paagid ja 51-sentimeetrine töölaius tagavad tipptasemel tulemused kuni 2000 m² tunnis hoolduspuhastuseks, nt avalikes hoonetes, jaemüügis, tervishoiusektoris või tööstuses. Väga kompaktne disain, mugav neljarattasüsteem ja integreeritud veoajamilt saadav tugi võimaldavad puhastatavatest aladest suurepärase ülevaate, väga hea manööverdusvõime ja pikad, väsimusvabad rakendused. Seetõttu hindavad meie ehitustöövõtjad kasutajasõbralikku ja mitmekülgset BD 50/55 W Classic Bp igapäevaste puhastusrakenduste puhul.