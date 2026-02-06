Põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah

Tänu hooldusvabale AMG akule (115 Ah), 55 l paakidele ja veoajamile võimaldab Kärcheri järelkõnnitav põrandapesumasin BD 50/55 W Bp Pack pikki tööintervalle, mis ei ole kasutajale kurnavad.

51 cm töölaiuse ja suurte 55 l puhta ja musta vee paakidega mitmekülgne akutoitel järelkõnnitav põrandapesumasin BD 50/55 W Bp Pack puhastab kuni 2000 m² põrandapinda tunnis. Tänu oma kompaktsele disainile avaldab see masin muljet oma selge paigutusega ning tagab tänu integreeritud veoajamile ja mugavale neljarattasüsteemile ka lihtsa ja sujuva manööverdusvõime. 850 mm pikk raakel ja ketashari, millel on 27 kg kontaktsurve, on valmistatud kõrgekvaliteetsest, töökindlast ja kauakestvast alumiiniumist ning tagavad esmaklassilised puhastustulemused. Standardne väline akulaadija võimaldab võimsa ja hooldusvaba 115 Ah mahtuvusega AGM akut igapäevaselt laadida, et tagada pikad tööintervallid.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah: Alumiiniumist tõstetav harjapea
Alumiiniumist tõstetav harjapea
Esmaklassiliste puhastustulemuste saavutamiseks. Väga töökindel disain. Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
Põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah: Nelja rattaga süsteem ja kahe ratta vedu
Nelja rattaga süsteem ja kahe ratta vedu
Väga lihtne transportida. Suurendab kasutajasõbralikkust ja vähendab olulisel määral füüsilise pingutuse vajadust. Ideaalne kaua kestvateks puhastustoiminguteks ilma kasutajat kurnamata.
Põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah: Lihtsasti kasutatav
Lihtsasti kasutatav
Masina lihtne käivitamine. Vähendab koolitusvajadust ja lühendab seadme tundmaõppimise faasi. Tänu lihtsasti mõistetavale kasutuskontseptsioonile on kasutusvigade tekkimine praktiliselt välistatud.
Standardne kaarjas raakel
  • Puhastatavale pinnale jääb vähem vett, mistõttu kuivab pind kiiremini.
  • Minimeerib libisemisohtu äsja pestud põrandatel.
  • Suurendab imivõimsust ja ohutust.
Ergonoomilise kujuga
  • Sobib erineva pikkusega kasutajatele.
  • Suurendab kasutusmugavust.
  • Tagab suurema produktiivsuse puhastustoimingute käigus.
Töökindel standardne raam
  • Kõrge kvaliteet ennetab deformatsioonide teket.
  • Suurendab seadme usaldusväärsust.
  • Lihtsamad ja soodsamad hooldustoimingud.
Imisüsteemi unikaalne disain
  • Lihtne hooldada.
  • Väiksem töömüra.
  • Suurendab kasutusmugavust.
Eraldi musta vee paagi süsteem
  • Väga lihtne puhastada.
  • Parandab hügieeni.
Puhta vee täiteava ja puhastusvahendi doseerimissüsteem
  • Puhastusvahendite mugavaks ja täpseks doseerimiseks.
  • Vähendab puhastusvahendite tarbimist ja kulusid.
Tarvikute praktilised integreeritud hoiukohad
  • Erinevate lisatarvikute hoiustamiseks.
  • Käsikoristustarvikud on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 850
Puhta/musta vee paak (l) 55 / 55
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 2550
Tegelik töövõimsus (m²/h) 1530
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 105
Aku tööiga (h) max. 3
Aku laadimisaeg (h) u. 12
Sõidukiirus (km/h) max. 6
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (kg) 27
Püürdelaius (mm) 1400
Veetarbimine (l/min) max. 2,6
Helirõhutase (dB(A)) 65,2
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 240
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 153
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1328 x 610 x 1073

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kinnitus mopi vms jaoks
Põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
Põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele avalikes hoonetes ja kontorites kasutamiseks.
  • Kasutamiseks hotellides ja toitlustusettevõtetes, jaekaubanduses ja automüügifirmades
  • Koristamises tervishoiu-, transpordi- ja tööstussektoris
Lisatarvikud
Puhastusvahendid