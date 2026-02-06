Põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
Tänu hooldusvabale AMG akule (115 Ah), 55 l paakidele ja veoajamile võimaldab Kärcheri järelkõnnitav põrandapesumasin BD 50/55 W Bp Pack pikki tööintervalle, mis ei ole kasutajale kurnavad.
51 cm töölaiuse ja suurte 55 l puhta ja musta vee paakidega mitmekülgne akutoitel järelkõnnitav põrandapesumasin BD 50/55 W Bp Pack puhastab kuni 2000 m² põrandapinda tunnis. Tänu oma kompaktsele disainile avaldab see masin muljet oma selge paigutusega ning tagab tänu integreeritud veoajamile ja mugavale neljarattasüsteemile ka lihtsa ja sujuva manööverdusvõime. 850 mm pikk raakel ja ketashari, millel on 27 kg kontaktsurve, on valmistatud kõrgekvaliteetsest, töökindlast ja kauakestvast alumiiniumist ning tagavad esmaklassilised puhastustulemused. Standardne väline akulaadija võimaldab võimsa ja hooldusvaba 115 Ah mahtuvusega AGM akut igapäevaselt laadida, et tagada pikad tööintervallid.
Omadused ja tulu
Alumiiniumist tõstetav harjapeaEsmaklassiliste puhastustulemuste saavutamiseks. Väga töökindel disain. Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
Nelja rattaga süsteem ja kahe ratta veduVäga lihtne transportida. Suurendab kasutajasõbralikkust ja vähendab olulisel määral füüsilise pingutuse vajadust. Ideaalne kaua kestvateks puhastustoiminguteks ilma kasutajat kurnamata.
Lihtsasti kasutatavMasina lihtne käivitamine. Vähendab koolitusvajadust ja lühendab seadme tundmaõppimise faasi. Tänu lihtsasti mõistetavale kasutuskontseptsioonile on kasutusvigade tekkimine praktiliselt välistatud.
Standardne kaarjas raakel
- Puhastatavale pinnale jääb vähem vett, mistõttu kuivab pind kiiremini.
- Minimeerib libisemisohtu äsja pestud põrandatel.
- Suurendab imivõimsust ja ohutust.
Ergonoomilise kujuga
- Sobib erineva pikkusega kasutajatele.
- Suurendab kasutusmugavust.
- Tagab suurema produktiivsuse puhastustoimingute käigus.
Töökindel standardne raam
- Kõrge kvaliteet ennetab deformatsioonide teket.
- Suurendab seadme usaldusväärsust.
- Lihtsamad ja soodsamad hooldustoimingud.
Imisüsteemi unikaalne disain
- Lihtne hooldada.
- Väiksem töömüra.
- Suurendab kasutusmugavust.
Eraldi musta vee paagi süsteem
- Väga lihtne puhastada.
- Parandab hügieeni.
Puhta vee täiteava ja puhastusvahendi doseerimissüsteem
- Puhastusvahendite mugavaks ja täpseks doseerimiseks.
- Vähendab puhastusvahendite tarbimist ja kulusid.
Tarvikute praktilised integreeritud hoiukohad
- Erinevate lisatarvikute hoiustamiseks.
- Käsikoristustarvikud on alati käepärast.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|850
|Puhta/musta vee paak (l)
|55 / 55
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 2550
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1530
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 105
|Aku tööiga (h)
|max. 3
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 12
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 6
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (kg)
|27
|Püürdelaius (mm)
|1400
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,6
|Helirõhutase (dB(A))
|65,2
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|240
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|153
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kinnitus mopi vms jaoks
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele avalikes hoonetes ja kontorites kasutamiseks.
- Kasutamiseks hotellides ja toitlustusettevõtetes, jaekaubanduses ja automüügifirmades
- Koristamises tervishoiu-, transpordi- ja tööstussektoris