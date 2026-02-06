51 cm töölaiuse ja suurte 55 l puhta ja musta vee paakidega mitmekülgne akutoitel järelkõnnitav põrandapesumasin BD 50/55 W Bp Pack puhastab kuni 2000 m² põrandapinda tunnis. Tänu oma kompaktsele disainile avaldab see masin muljet oma selge paigutusega ning tagab tänu integreeritud veoajamile ja mugavale neljarattasüsteemile ka lihtsa ja sujuva manööverdusvõime. 850 mm pikk raakel ja ketashari, millel on 27 kg kontaktsurve, on valmistatud kõrgekvaliteetsest, töökindlast ja kauakestvast alumiiniumist ning tagavad esmaklassilised puhastustulemused. Standardne väline akulaadija võimaldab võimsa ja hooldusvaba 115 Ah mahtuvusega AGM akut igapäevaselt laadida, et tagada pikad tööintervallid.