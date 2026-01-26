Kompaktne ja klassikaline BD 50/60 C Ep tagab maksimaalselt hea puhastamistulemused minimaalse varustusega. Masina funktsioonidest ja seadistustest on alles jäetud vaid kõige olulisemad, et tagada suurim tõhusus. EASY-operatsioonisüsteem muudab masina kasutamise väga lihtsaks. Kompaktne masin on väga hästi manööverdatav ja pakub kasutajale selge ülevaate puhastatavast alast. Lisaks on see kaabliga töötav põrandapesumasin väga taskukohane. Klassikaline BD 50/60 C Ep on ideaalne nii harva kui ka pidevalt kasutamiseks.