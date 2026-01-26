Põrandapesumasin BD 50/60 C Ep Classic

Ideaalne algtaseme mudel: klassikaline järelkõnnitav BD 50/60 C Ep põrandapesumasin töötab juhtmega, sellel on ketastehnoloogia ja 60-liitrine paak, mis võimaldab koristada pindalasid kuni 2000 m²/h.

Kompaktne ja klassikaline BD 50/60 C Ep tagab maksimaalselt hea puhastamistulemused minimaalse varustusega. Masina funktsioonidest ja seadistustest on alles jäetud vaid kõige olulisemad, et tagada suurim tõhusus. EASY-operatsioonisüsteem muudab masina kasutamise väga lihtsaks. Kompaktne masin on väga hästi manööverdatav ja pakub kasutajale selge ülevaate puhastatavast alast. Lisaks on see kaabliga töötav põrandapesumasin väga taskukohane. Klassikaline BD 50/60 C Ep on ideaalne nii harva kui ka pidevalt kasutamiseks.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 50/60 C Ep Classic: Taskukohane algtaseme mudel
Taskukohane algtaseme mudel
Suurepärane hinna-jõudluse suhe. Vähendatud kõige tähtsamate funktsioonide peale
Põrandapesumasin BD 50/60 C Ep Classic: Suur mahuti kompaktsete mõõtmetega
Suur mahuti kompaktsete mõõtmetega
Väga manööverdusvõimeline. Pakub selget ülevaadet puhastuspinnast.
Põrandapesumasin BD 50/60 C Ep Classic: Suur töölaius
Suur töölaius
Integreeritud ketashari 51 cm / 20-tollise harjaga. Keskmise suurusega alade tõhusaks puhastamiseks.
Elektritoitel (230 V, 50 Hz)
  • Kaalub vähe
  • Sobib nii harva kui ka pidevalt kasutamiseks.
Süsteem Home-Base
  • Masinale saab paigaldada täiendavaid lisaseadmeid.
  • Lisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid.
EASY-operatsiooni paneel
  • 1 nupuga juhtimine
  • Väga lihtne kasutada
Tänu kollastele juhtelementidele on funktsioonide määramine lihtne
  • Lühike õpetamisaeg ka koolitamata personali jaoks.
Tugevad ja vastupidavad juhtelemendid
  • Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektritoide
Veoajam Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius (mm) 510
Imuri töölaius (mm) 900
Puhta/musta vee paak (l) 60 / 60
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 2040
Tegelik töövõimsus (m²/h) 1020
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Veetarbimine (l/min) max. 2,3
Helirõhutase (dB(A)) 67
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Nimivõimsus (W) max. 1100
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 52
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Ketashari: 1 tk.
  • Transportrattad
  • Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
  • Elektritoide
Lisatarvikud
