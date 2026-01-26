Põrandapesumasin BD 50/60 C Ep Classic
Ideaalne algtaseme mudel: klassikaline järelkõnnitav BD 50/60 C Ep põrandapesumasin töötab juhtmega, sellel on ketastehnoloogia ja 60-liitrine paak, mis võimaldab koristada pindalasid kuni 2000 m²/h.
Kompaktne ja klassikaline BD 50/60 C Ep tagab maksimaalselt hea puhastamistulemused minimaalse varustusega. Masina funktsioonidest ja seadistustest on alles jäetud vaid kõige olulisemad, et tagada suurim tõhusus. EASY-operatsioonisüsteem muudab masina kasutamise väga lihtsaks. Kompaktne masin on väga hästi manööverdatav ja pakub kasutajale selge ülevaate puhastatavast alast. Lisaks on see kaabliga töötav põrandapesumasin väga taskukohane. Klassikaline BD 50/60 C Ep on ideaalne nii harva kui ka pidevalt kasutamiseks.
Omadused ja tulu
Taskukohane algtaseme mudelSuurepärane hinna-jõudluse suhe. Vähendatud kõige tähtsamate funktsioonide peale
Suur mahuti kompaktsete mõõtmetegaVäga manööverdusvõimeline. Pakub selget ülevaadet puhastuspinnast.
Suur töölaiusIntegreeritud ketashari 51 cm / 20-tollise harjaga. Keskmise suurusega alade tõhusaks puhastamiseks.
Elektritoitel (230 V, 50 Hz)
- Kaalub vähe
- Sobib nii harva kui ka pidevalt kasutamiseks.
Süsteem Home-Base
- Masinale saab paigaldada täiendavaid lisaseadmeid.
- Lisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid.
EASY-operatsiooni paneel
- 1 nupuga juhtimine
- Väga lihtne kasutada
Tänu kollastele juhtelementidele on funktsioonide määramine lihtne
- Lühike õpetamisaeg ka koolitamata personali jaoks.
Tugevad ja vastupidavad juhtelemendid
- Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Veoajam
|Edasiliikumine harja pööramisega
|Harjade töölaius (mm)
|510
|Imuri töölaius (mm)
|900
|Puhta/musta vee paak (l)
|60 / 60
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|2040
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|1020
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,3
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Nimivõimsus (W)
|max. 1100
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|52
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Ketashari: 1 tk.
- Transportrattad
- Kummiraakel, v-kujuline
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Elektritoide