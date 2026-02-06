Lihtne kontseptsioon, lihtne kasutada, lihtne hooldada: meie akutoitel BD 70/75 W Classic Bp lükatav põrandapesumasin ​​on äärmiselt kasutajasõbralik ja tagab suurepärase puhastustulemuse tänu reguleeritava harja kontaktsurvega kahekettalisele harjapeale ja alumiiniumist kaabitsale. Tugev ja äärmiselt kompaktne masin on ka väga manööverdusvõimeline ja mitmekülgne. Selle 75-liitrine paagi maht tagab pingutuseta ka pika tööaja.