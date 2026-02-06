Põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp
BD 70/75 W Classic Bp lükatav põrandapesumasin 75-liitrise paagi ja kahe kettaga harjapeaga. Väga lihtne kasutada ja äärmiselt mitmekülgne.
Lihtne kontseptsioon, lihtne kasutada, lihtne hooldada: meie akutoitel BD 70/75 W Classic Bp lükatav põrandapesumasin on äärmiselt kasutajasõbralik ja tagab suurepärase puhastustulemuse tänu reguleeritava harja kontaktsurvega kahekettalisele harjapeale ja alumiiniumist kaabitsale. Tugev ja äärmiselt kompaktne masin on ka väga manööverdusvõimeline ja mitmekülgne. Selle 75-liitrine paagi maht tagab pingutuseta ka pika tööaja.
Omadused ja tulu
Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumistTöökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole. Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Väga lihtne tööpõhimõteKõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil. Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Kompaktne ja töökindel disainÄärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal. Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida vastavalt vajadusele
- Kontaktsurve saab vajadusel suurendada 30 kg pealt 50 kiloni.
- Vähendage kontaktsurvet, kui mustust on vähe või kui puhastatav pind on tundlik.
- Suurt kontaktsurvet kasutage tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|705
|Imuri töölaius (mm)
|1030
|Puhta/musta vee paak (l)
|75 / 75
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 3525
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2115
|Aku (V)
|24
|Sõidukiirus (km/h)
|max. 5
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Veetarbimine (l/min)
|max. 2,75
|Helirõhutase (dB(A))
|63 - 65
|Nimivõimsus (W)
|max. 1850
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|325
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|100
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Raakel, nurga all
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
- Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses
- Sobib hästi puhastusteenuste pakkujatele, näiteks spordihallide puhastamiseks