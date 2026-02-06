Põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp

BD 70/75 W Classic Bp lükatav põrandapesumasin ​​75-liitrise paagi ja kahe kettaga harjapeaga. Väga lihtne kasutada ja äärmiselt mitmekülgne.

Lihtne kontseptsioon, lihtne kasutada, lihtne hooldada: meie akutoitel BD 70/75 W Classic Bp lükatav põrandapesumasin ​​on äärmiselt kasutajasõbralik ja tagab suurepärase puhastustulemuse tänu reguleeritava harja kontaktsurvega kahekettalisele harjapeale ja alumiiniumist kaabitsale. Tugev ja äärmiselt kompaktne masin on ka väga manööverdusvõimeline ja mitmekülgne. Selle 75-liitrine paagi maht tagab pingutuseta ka pika tööaja.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp: Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist
Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole. Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp: Väga lihtne tööpõhimõte
Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil. Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp: Kompaktne ja töökindel disain
Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal. Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida vastavalt vajadusele
  • Kontaktsurve saab vajadusel suurendada 30 kg pealt 50 kiloni.
  • Vähendage kontaktsurvet, kui mustust on vähe või kui puhastatav pind on tundlik.
  • Suurt kontaktsurvet kasutage tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 705
Imuri töölaius (mm) 1030
Puhta/musta vee paak (l) 75 / 75
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) max. 3525
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2115
Aku (V) 24
Sõidukiirus (km/h) max. 5
Harja kiirus (rpm) 180 - 180
Harja kontaktsurve (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Veetarbimine (l/min) max. 2,75
Helirõhutase (dB(A)) 63 - 65
Nimivõimsus (W) max. 1850
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 325
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 100
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Ketashari: 2 tk.
  • Raakel, nurga all

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
Põrandapesumasin BD 70/75 W Classic Bp
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne jaemüügikaupluste, kaubanduskeskuste ja tööriistapoodide puhastamiseks
  • Ideaalne kasutamiseks lennujaamades, tööstuses ja transporditööstuses
  • Sobib hästi puhastusteenuste pakkujatele, näiteks spordihallide puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid