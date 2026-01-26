Põrandapesumasin BD 80/100 W Bp Classic *EU
80 cm töölaius ja 100-liitrine paagi maht garanteerivad tõhusa ja pika puhastamise meie akutoitel järelkõnnitava põrandapesumasinga BD 80/100 W Bp Classic.
Võimas veoajam, mis aitab kallakutest vaevata üles ronida, on meie tagantkäiva põrandapesumasin BD 80/100 W Bp Classic üks silmatorkavamaid omadusi. Käsitsi juhitav ja akutoitel masin on optimaalselt ette valmistatud nii igapäevasteks kui ka rasketeks töödeks. Näiteks suure pinge all olevad komponendid, nagu kaabitsad ja ketasharjapea, on valmistatud tugevast survevalualumiiniumist ning taluvad ka ülisuurt pinget. Läbiproovitud töökontseptsioon koos vedruklambriga käepideme tagaküljel, harja kontaktrõhu lihtne suurendamine 40-lt 68 kilogrammile väga tõrksa mustuse või katte eemaldamise korral, samuti astmeteta transpordi- ja puhastuskiirus kuni 5 km/h on kasutajale väga mugavad. Suur töölaius (80 sentimeetrit) ja 100-liitrine paak võimaldavad pikki ja tõhusaid puhastustöid ning ala jõudlust kuni 4800 m² tunnis. Nutikat kontseptsiooni täiendab Home Base adapter, mis võimaldab käsitsi puhastusseadmeid kaasas kanda, aidates sellega kaasa veelgi suuremale efektiivsusele ja suurendades oluliselt kasutaja mugavust.
Omadused ja tulu
Enim koormust saavad komponendid nagu raakel ja harjapea on valmistatud kõrgekvaliteetsest alumiiniumistTöökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole. Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.
Harja kontaktsurvet saab reguleerida 2-astmeliselt vastavalt vajaduseleSaab vajadusel käsitsi suurendada 40 kg pealt 68 kiloni. Väiksem kontaktsurve kergema mustuse või tundlike põrandate puhastamiseks. Suurem kontaktsurvet tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.
Tõhus ja võimas 300 W veomootorSaab kasutada ka kallakutel, säästab kasutaja energiat. Sõidukiirust saab reguleerida lihtsasti ligipääsetava potentsiomeetri abil.
Värvitud, hästi nähtavad juhtelemendid
- Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.
Nutikas süsteem HomeBase
- Valikuliselt saab kinnitada ka käsipuhastuseks mõeldud tarvikuid nagu konkse, konteinereid, moppi jms.
Taskukohane masin seeriast Classic
- Väga hea hinna-kvaliteedi suhe.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|810
|Imuri töölaius (mm)
|1090
|Puhta/musta vee paak (l)
|100 / 100
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|max. 4000
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2400
|Aku (V)
|24
|Harja kiirus (rpm)
|180
|Harja kontaktsurve (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Helirõhutase (dB(A))
|63 - 65
|Nimivõimsus (W)
|max. 1900
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|435
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|110,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne hoolduspuhastuseks jaekaubanduses, meisterdamistöökodades, kaubanduskeskustes, tööstuses ja lennujaamades.