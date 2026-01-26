Võimas veoajam, mis aitab kallakutest vaevata üles ronida, on meie tagantkäiva põrandapesumasin ​​BD 80/100 W Bp Classic üks silmatorkavamaid omadusi. Käsitsi juhitav ja akutoitel masin on optimaalselt ette valmistatud nii igapäevasteks kui ka rasketeks töödeks. Näiteks suure pinge all olevad komponendid, nagu kaabitsad ja ketasharjapea, on valmistatud tugevast survevalualumiiniumist ning taluvad ka ülisuurt pinget. Läbiproovitud töökontseptsioon koos vedruklambriga käepideme tagaküljel, harja kontaktrõhu lihtne suurendamine 40-lt 68 kilogrammile väga tõrksa mustuse või katte eemaldamise korral, samuti astmeteta transpordi- ja puhastuskiirus kuni 5 km/h on kasutajale väga mugavad. Suur töölaius (80 sentimeetrit) ja 100-liitrine paak võimaldavad pikki ja tõhusaid puhastustöid ning ala jõudlust kuni 4800 m² tunnis. Nutikat kontseptsiooni täiendab Home Base adapter, mis võimaldab käsitsi puhastusseadmeid kaasas kanda, aidates sellega kaasa veelgi suuremale efektiivsusele ja suurendades oluliselt kasutaja mugavust.