Põrandapesumasin B 80 W
Veomootoriga järelkõnnitav põrandapesumasin (80 l). Sobib 1500–3000 m2 põrandapindade puhastamiseks. Seadistuste näide: pühkimisfunktsiooniga, vastassuunas pöörlevad ketasharjad ja 65 cm töölaius.
Erinevat tüüpi akudega (24 V 170–240 Ah) põrandapesumasin B 80 W Bp. Masinal on rullharja süsteem (sh eelpühkimisfunktsioon suurema mustuse eemaldamiseks), täisautomaatne kummiraakli tõstmise ja langetamise funktsioon, 65 cm töölaius, suur ja värviline LCD-ekraan, veomootor ja KIK võtmesüsteem, et kaitsta seadet vale kasutuse eest. Lisafunktsioonid: ökorežiim eco!efficiency pikendab aku kasutusiga, paagi loputussüsteem musta vee paagi automaatseks ja pritsmevabaks puhastuseks, puhta vee paagi automaattäitmise süsteem, et tagada paagi mugav täitmine. Soovitus: seadistage masin vastavalt oma soovidele. See mudel on saadaval mitmete erinevate näitajatega lisatarvikutega, nt erineva võimsusega akudega, juhtmega, puhastusvahendi doseerimissüsteemiga DOSE või 55 cm töölaiusega.
Omadused ja tulu
4 aku valikutHooldusvaba 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5) aku või vähest hooldust vajava 180 Ah (C5) aku. Akulaadija sobib erinevat tüüpi akudele. Tagab aku pika kasutusea.
Automaatne täitmissüsteemPuhta vee paagi ajasäästlik täitmine. Automaatne täitesüsteem peatab voolu kohe, kui paak on täis.
Harjapea ja kummiraakli automaatne tõstmine ja langetamine.Automaatne langetussüsteem sõltuvalt valitud puhastusprogrammist. Praktiline: kummiraakel tõstetakse tagurdamisel alati üles.
Rullikutega harjapea
- Saadaval 65 cm või 75 cm töölaiusega.
- Integreeritud sahtel suuremale mustusele kaitseb raaklit blokeerumise eest.
- Vastassuunas pöörlevad rullharjad tagavad veesäästu.
EASY Operation
- Lihtne kasutada
- Peamisi funktsioone saab valida lüliti EASY abil.
Režiim eco!efficiency
- Oluliselt väiksem energiatarbimine ja suurem aku kasutusiga.
- Vähendab töömüra ja võimaldab seadet kasutada müratundlikes kohtades.
Lihtne kasutada
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtsustatud kasutamine ja lühem koolitusaeg.
Harja reguleeritav kontaktsurve
- Elektriliselt reguleeritav kontaktsurve.
- Kontaktsurve reguleerimine vastavalt puhastatavale pinnale.
- Kontaktsurve reguleeritakse automaatselt.
Veoajam
- Edasi- ja tagurpidi liikumine vastavalt kasutaja soovile.
- Maksimumkiirus on võimalik eelseadistada.
Sirged või kõverad imemisribad
- Ideaalne imemine igat tüüpi põrandatel.
- Kummiribad valmistatakse naturaalsest kummist või õlikindlast polüuretaanist.
- Valikulised aukudega/suletud kummiribad tundlikele/mittetundlikele põrandatele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|940
|Puhta/musta vee paak (l)
|80 / 80
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|3000
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2250
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 4
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 9
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|600 - 1400
|Harja kontaktsurve (kg)
|54
|Veetarbimine (l/min)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Nimivõimsus (W)
|max. 2200
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|404
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1550 x 809 x 1154
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Laadija
Seadmed
- Fact
- Eelpühkimisseade
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne ujumisbasseinide, kaubanduskeskuste ja lennujaamade puhastamiseks.
- Ideaalne tööstus- ja transpordisektorisse ning lennujaamadesse