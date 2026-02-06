Põrandapesumasin B 80 W

Veomootoriga järelkõnnitav põrandapesumasin (80 l). Sobib 1500–3000 m2 põrandapindade puhastamiseks. Seadistuste näide: pühkimisfunktsiooniga, vastassuunas pöörlevad ketasharjad ja 65 cm töölaius.

Erinevat tüüpi akudega (24 V 170–240 Ah) põrandapesumasin B 80 W Bp. Masinal on rullharja süsteem (sh eelpühkimisfunktsioon suurema mustuse eemaldamiseks), täisautomaatne kummiraakli tõstmise ja langetamise funktsioon, 65 cm töölaius, suur ja värviline LCD-ekraan, veomootor ja KIK võtmesüsteem, et kaitsta seadet vale kasutuse eest. Lisafunktsioonid: ökorežiim eco!efficiency pikendab aku kasutusiga, paagi loputussüsteem musta vee paagi automaatseks ja pritsmevabaks puhastuseks, puhta vee paagi automaattäitmise süsteem, et tagada paagi mugav täitmine. Soovitus: seadistage masin vastavalt oma soovidele. See mudel on saadaval mitmete erinevate näitajatega lisatarvikutega, nt erineva võimsusega akudega, juhtmega, puhastusvahendi doseerimissüsteemiga DOSE või 55 cm töölaiusega.

Omadused ja tulu
Põrandapesumasin B 80 W: 4 aku valikut
Hooldusvaba 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5) aku või vähest hooldust vajava 180 Ah (C5) aku. Akulaadija sobib erinevat tüüpi akudele. Tagab aku pika kasutusea.
Põrandapesumasin B 80 W: Automaatne täitmissüsteem
Puhta vee paagi ajasäästlik täitmine. Automaatne täitesüsteem peatab voolu kohe, kui paak on täis.
Põrandapesumasin B 80 W: Harjapea ja kummiraakli automaatne tõstmine ja langetamine.
Automaatne langetussüsteem sõltuvalt valitud puhastusprogrammist. Praktiline: kummiraakel tõstetakse tagurdamisel alati üles.
Rullikutega harjapea
  • Saadaval 65 cm või 75 cm töölaiusega.
  • Integreeritud sahtel suuremale mustusele kaitseb raaklit blokeerumise eest.
  • Vastassuunas pöörlevad rullharjad tagavad veesäästu.
EASY Operation
  • Lihtne kasutada
  • Peamisi funktsioone saab valida lüliti EASY abil.
Režiim eco!efficiency
  • Oluliselt väiksem energiatarbimine ja suurem aku kasutusiga.
  • Vähendab töömüra ja võimaldab seadet kasutada müratundlikes kohtades.
Lihtne kasutada
  • Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
  • Lihtsustatud kasutamine ja lühem koolitusaeg.
Harja reguleeritav kontaktsurve
  • Elektriliselt reguleeritav kontaktsurve.
  • Kontaktsurve reguleerimine vastavalt puhastatavale pinnale.
  • Kontaktsurve reguleeritakse automaatselt.
Veoajam
  • Edasi- ja tagurpidi liikumine vastavalt kasutaja soovile.
  • Maksimumkiirus on võimalik eelseadistada.
Sirged või kõverad imemisribad
  • Ideaalne imemine igat tüüpi põrandatel.
  • Kummiribad valmistatakse naturaalsest kummist või õlikindlast polüuretaanist.
  • Valikulised aukudega/suletud kummiribad tundlikele/mittetundlikele põrandatele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 940
Puhta/musta vee paak (l) 80 / 80
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 3000
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2250
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 240
Aku tööiga (h) max. 4
Aku laadimisaeg (h) u. 9
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 600 - 1400
Harja kontaktsurve (kg) 54
Veetarbimine (l/min) 10
Helirõhutase (dB(A)) 69
Pinge (V) 100 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Nimivõimsus (W) max. 2200
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 404
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1550 x 809 x 1154

Scope of supply

  • Rullhari: 2 tk.
  • Laadija

Seadmed

  • Fact
  • Eelpühkimisseade
  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne ujumisbasseinide, kaubanduskeskuste ja lennujaamade puhastamiseks.
  • Ideaalne tööstus- ja transpordisektorisse ning lennujaamadesse
Configurable components

Sirge kummiraakel reguleeritavate tugirullidega, 940 mm. Kaasas täiendavad raskused ühtlase kontaktsurve tagamiseks. Soontega kummiribad on valmistatud kõrgekvaliteetsest õli- ja kulumiskindlast läbipaistvast polüuretaanist, sobivad kõikidele standardpõrandatele. Kummiribasid on lihtne vahetada, 4x kasutatavad.

Mopikomplekt sisaldab mopi kinnitust, mopi tugielementi ja pudelihoidikut — täiuslik lahendus mopi kinnitamiseks põrandapesumasina külge.

Sisaldab õlikindlaid kummiribasid, mida saab kasutada 4 korda, lisaraskust optimaalseks libisemiseks ja lihtsalt reguleeritavaid abirattaid.

Lisatarvikud
